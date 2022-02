Ετήσια εκδήλωση για τον εορτασμό της οικοδόμησης ειρήνης υπό την ηγεσία των πολιτικών δυνάμεων στο Μιντανάο η οποία καλεί σε συλλογική δράση για την ανάπτυξη της ειρήνης

Στις 24 Ιανουαρίου 2022 πάνω από 22.000 κοινωνικοί εκπρόσωποι από 51 χώρες παρευρέθηκαν στο συνέδριο παγκοσμίου ειρήνης που διοργανώθηκε- στο πλαίσιο της Ημέρας Ειρήνης – εικονικά. Η εκδήλωση γιόρτασε μια συνθήκη ειρήνης που συνάφθηκε υπό την ηγεσία των πολιτών μεταξύ των ισλαμικών και καθολικών κοινοτήτων στο Μιντανάο πριν από 8 χρόνια.

Πίσω στο 2014, ο οργανισμός “Ουράνιος Πολιτισμός, Παγκόσμια Ειρήνη, Αποκατάσταση του Φωτός” (Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light, HWPL), μια διεθνής ΜΚΟ η οποία λειτούργησε ως μεσολαβητής στην διαμάχη στο Μιντανάο προτείνοντας μια συνθήκη ειρήνης από τοπικούς αντιπροσώπους. Παρουσία του Προέδρου Μαν Χι Λι (Man Hee Lee) της HWPL, η συνθήκη ειρήνης υπογράφηκε από τον αξιότιμο Esmael G.Mangudadatu, τον τότε Διοικητή του Maguindanao, και τον Αρχιεπίσκοπο Emeritus Fernando Capalla της αρχιεπισκοπής του Νταβάο, αντιπροσωπεύοντας την τοπική ηγεσία. Από τότε η Επαρχία του Μαγκιντανάο (Maguindanao) και το Μορο Ισλαμικό Απελευθερωτικό Μέτωπο(Moro Islamic Liberation Front, MILF) έχουν ανακηρύξει την 24η Ιανουαρίου ως “Ημέρα Ειρήνης HWPL” και την έχουν τιμήσει ως ετήσια εκδήλωση με σκοπό την επαναβεβαίωση της παγκόσμιας συνεργασίας και των τοπικών συνεταιρισμών-συμπράξεων για την εδραίωση της ειρήνης στο Μιντανάο.

Ακόμη, μνημεία ειρήνης χτίστηκαν τιμώντας την ομώνυμη συνθήκη του Μιντανάο. Το πρώτο και δεύτερο Μνημείο Ειρήνης ανεγέρθηκαν το 2015 και 2016 αντίστοιχα. Το 2021, το τρίτο μνημείο ειρήνης αποκαλύφθηκε στην πόλη του Κοταμπάτο (Cotabato City). Όντας το πρώτο στη Λουζόν (Luzon), ένα ακόμα μνημείο ειρήνης στην Digras, στην επαρχία Ilocos Norte, αποκαλύφθηκε στις 24 Ιανουάριου του 2022, ως μέρος της 8ης Επετείου της “Ημέρας Ειρήνης HWPL”. Επίσης, ένα ακόμα μνημείο στο Ενοποιημένο Εθνικό Λύκειο της Σινιλόαν (Siniloan), έχει προγραμματιστεί να αποκαλυφθεί το μέσα στο Φεβρουάριο.

Η εκδήλωση, υπό το θέμα «Ο Νόμος της Ειρήνης στον Παράδεισο και στη Γη», στόχευε να αναδείξει τη διαθρησκευτική αρμονία και να διευρύνει τη δημόσια στήριξη για την εδραίωση του παγκόσμιου νόμου της ειρήνης.

Προσωπικότητες «κλειδιά» έδωσαν συγχαρητήρια μηνύματα, συμπεριλαμβανομένων και των: Προέδρου της Συγκλήτου Βισέντε Σόττο ΙΙΙ (Vicente Sotto III), το Γερουσιαστή Πανφίλο Λάξον (Panfilo Lacson), τη Γερουσιαστή Σύνθια Βιλάρ (Synthia Villar or Cynthia Villar), το Γερουσιαστή Ρόναλντ «Μπάτο» Ντέλα Ρόσα (Ronald ‘Bato’ Dela Rossa or Ronald ‘Bato’ Dela Rosa), τον Αρχηγό της Δικαιοσύνης Αλεξάντερ Γκεσμούντο (Alexander Gesmundo) και τον ειδησεογράφο Άντσορ Μαρίζ Ουμαλί (Anchor Mariz Umali) από τις Φιλιππίνες. Ομιλητές του κεντρικού θέματος από ποικίλους τομείς επίσης παρουσίασαν μηνύματα δέσμευσης δηλώνοντας τα πλάνα τους στην προώθηση της ειρήνης στους αντίστοιχους τομείς οι οποίοι περιλαμβάνουν τη δικαιοσύνη, την εκπαίδευση, τους νέους, τις γυναίκες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Ο Prabhu Mahendra Das, Πρόεδρος του Ναού του Σρι Σρι Ράντα Μαντάβα Μαντίρ (Sri Sri Radha Madhava Mandir), ανέφερε πως αποφάσισε να συμμετάσχει στην «Παγκόσμια Συμμαχία Ειρήνης των Θρησκειών» (World Alliance of Religions’ Peace, WARP), θεσμοποιημένο από την HWPL ως «μια παγκόσμια πλατφόρμα για τους θρησκευτικούς ηγέτες ώστε να συνομιλούν, να κοινωνούν, να συζητούν, να μαθαίνουν και να εξελίσσονται μαζί αρμονικά και ειρηνικά». Για τη συνεισφορά στην ειρήνη στον τομέα της θρησκείας, πρόσθεσε, «Πιστεύω ακράδαντα ότι όλες οι θρησκείες θα πρέπει να συνάψουν μια σχέση συνεργασίας υπό τη μορφή ενός Υπομνήματος Κατανόησης.»

Ο Τζάστις Ραούλ Βικτορίνο (Justice Raoul Vistorino), πρόεδρος του Philippine National Prayer Breakfast, PNPB και ο Κοσμήτορας της Σχολή Νομικής του Χριστιανικού Πανεπιστημίου των Φιλιππινών, μοιράστηκε πώς τον ενέπνευσε το «επαναστατικό κίνημα» που η HWPL πυροδότησε για να προωθήσει την παγκόσμια οικοδόμηση της ειρήνης μέσα από το σχέδιο «Ανακήρυξη της Ειρήνης και Διακοπή του Πολέμου» (“Declaration of Peace and Cessation of War, DPCW), από ειδήμονες στη διεθνή δικηγορία για να πυροδοτήσουν την ειρήνη ως μια παγκόσμια νοοτροπία και νόρμα. Δήλωσε: «Θα αγωνιστώ ώστε να πάρω την υποστήριξη του Προέδρου των Φιλιππίνων για την Εθνική Στήριξη Αλληλεγγύης του DPCW. Την ίδια στιγμή, θα ενσωματώσω το DPCW (πρόγραμμα εκπαίδευσης) στη σχολή νομικής σε συνεργασία με την Φιλιππινέζικη Ένωση Σχολών Νομικής.»

Επίσης, εκπροσωπώντας τον εκπαιδευτικό τομέα των Φιλιππινών, ο Επίτροπος Ρόναλντ Ανταμάτ (Ronald Adamat) της Επιτροπής της Ανώτατης Εκπαίδευσης (CHED en Banc), δήλωσε: «Η Επιτροπή της Ανώτατης Εκπαίδευσης έχει εισηγηθείστον Πρόεδρο Duterte, ωθώντας τον να ανακηρύξει την 24η ως «Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης», που θα προβλέπει τον ταυτόχρονο εορτασμό και την τήρηση της ειρήνης μέσω ομώνυμων δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και τελετών από όλα τα όργανα και τους οργανισμούς της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου και του ιδιωτικού τομέα. Αυτό είθε να εορτάζεται και να τιμάται και στον εκπαιδευτικό τομέα.»

«Ο σκοπός μας είναι να φέρουμε όλους τους ανθρώπους στον κόσμο μαζί, ώστε να δημιουργήσουν ένα καλύτερο κόσμο και να τον αφήσουμε ως μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές. Για να κάνουμε αυτό τον κόσμο ένα ειρηνικό μέρος χωρίς πολέμους, ας γίνουμε αγγελιοφόροι της ειρήνης. Ας υπενθυμίσουμε σε όλους τους ανθρώπους του κόσμου αυτό το συναίσθημα- μια λαχτάρα για ειρήνη- καθώς και την Ημέρα Ειρήνης, έτσι ώστε να μπορούν να τα θυμούνται όλα αυτά για πάντα», είπε ο Πρόεδρος Λι (Lee) κατά τη διάρκεια της καταληκτικής ομιλίας.

Σχετικά με το HWPL

Το HWPL είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός εγγεγραμμένος στη Μητροπολιτική Κυβέρνηση της Σεούλ της Δημοκρατίας της Κορέας. Συνδέεται με το Τμήμα Παγκόσμιας Επικοινωνίας του ΟΗΕ (DGC) και έχει ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς με το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC). Σύμφωνα με το πνεύμα της Διακήρυξης για την Παγκόσμια Ειρήνη, ότι η HWPL στοχεύει στην επίτευξη της παγκόσμιας ειρήνης μέσω της ουράνιας κουλτούρας και στην αποκατάσταση της παγκόσμιας κοινότητας με φως, πραγματοποιούμε δραστηριότητες ειρήνης σε όλο τον κόσμο.