Schneider Electric: Διαμορφώνοντας ένα πράσινο και ψηφιακό μέλλον

Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, διοργάνωσε την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021, μια διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Διαμορφώνουμε σήμερα το πράσινο και ψηφιακό μέλλον μας». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, οι τάσεις της αγοράς, ενώ παρουσιάστηκαν προηγμένες λύσεις και εφαρμογές της εταιρείας που συμβάλλουν στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, διασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια του “digital” που συνοδεύεται πλέον όλο και περισσότερο από την έννοια του “green”, γεγονός που αφορά όλους τους εταιρικούς οργανισμούς. Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, ο ηλεκτρισμός γίνεται «πράσινος» βασιζόμενος σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στόχος της εταιρείας είναι μέσω της ψηφιοποίησης, να διαμορφωθεί ένα ‘έξυπνο’ μέλλον με ‘έξυπνες’ πόλεις.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, αναδείχθηκαν, επίσης, οι δεσμεύσεις της εταιρείας όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα από καινοτόμες λύσεις που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, τις αρχές εμπιστοσύνης, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών στο εργασιακό περιβάλλον, αλλά και την αξιοποίηση της νέας γενιάς και την έμπρακτη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων μέσα από σημαντικές πρωτοβουλίες.

Ο κ. Θανάσης Παπαθανασόπουλος, Sales Account Executive & Sustainability Leader, Schneider Electric, ανέφερε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για την ανθρωπότητα παραμένει η κλιματική αλλαγή και ότι οι συνέργειες μεταξύ εταιρειών είναι απαραίτητες για την αντιμετώπισή της. Επιπλέον, υπογράμμισε της δέσμευση της εταιρείας όσον αφορά την απαλλαγή των δραστηριοτήτων της από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030. Αναφέρθηκε, επίσης, στον σχεδιασμό νέων φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, θέτοντας ως στόχο το 80% των πωλήσεων να προέρχεται από πράσινα προϊόντα, αλλά και την ενίσχυση της εξοικονόμησης CO2 στους πελάτες της από 120 εκατομμύρια τόνους σήμερα, σε 800 μέχρι το 2025.

Ο κ. Θανάσης Τσακαρισιάνος, Sales Director EUs & Sls–OEMs Channel της Schneider Electric από την πλευρά του υπογράμμισε τη δύναμη της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ανακοίνωσε την εμπορική διαθεσιμότητα του επαναστατικού πίνακα διανομής μέσης τάσης SM AirSeT, που αξιοποιεί έναν συνδυασμό τεχνολογίας διανομής καθαρού αέρα και διακοπής του κενού. Η νέα λύση της Schneider Electric αποτελεί την περιβαλλοντική εξέλιξη μίας από τις πιο δημοφιλείς σειρές προϊόντων της, το SM6, για δευτερεύουσα ηλεκτρική διανομή.

Επιπλέον, συζητήθηκαν οι νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στον χώρο της τεχνολογίας, καθώς και ο καίριος ρόλος των κρίσιμων ΙΤ υποδομών και των Data Centers του μέλλοντος στη βελτίωση της λειτουργικότητας των επιχειρήσεων. Ο κ. Γιώργος Δριτσάνος, Secure Power VP SEE & IT Director Greece, APC by Schneider Electric, ανέλυσε τα οφέλη των ‘Data Centers του Μέλλοντος’ της APC by Schneider Electric, που αποτελούν την καρδιά του ψηφιακού κόσμου, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση χώρου, ενέργειας και λειτουργικού κόστους.

Οι τάσεις στα Data Centers του Μέλλοντος ορίζουν χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, ανθεκτικότητα και ευκολία στην εγκατάσταση. Οι ολοκληρωμένες λύσεις της Schneider Electric προσφέρουν εύκολη διαχείριση χάρη στην τεχνολογία Internet of Things (IoT) και την ανοιχτή, διαλειτουργική, αρχιτεκτονική και πλατφόρμα EcoStruxure της εταιρείας, που δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τις IT υποδομές, λαμβάνοντας τεχνική υποστήριξη 24/7 οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή. Ακόμη, παρουσίασε το νέο τριφασικό σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) Galaxy™ για βιομηχανικές εφαρμογές, που είναι ειδικά σχεδιασμένο, ώστε να βοηθά τους πελάτες να μεγιστοποιήσουν τις παραγωγικές τους διαδικασίες, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.

Ο κ. Σπύρος Ράπτης, Γενικός Διευθυντής της Schneider Electric για την Ελλάδα και την Κύπρο, δήλωσε σχετικά: «Μέσα σε όλες τις δεδομένες δυσκολίες της εποχής ήταν μεγάλη μας χαρά που μοιραστήκαμε μαζί σας ιδέες και γνώσεις γύρω από σημαντικές εξελίξεις στον τομέα μας, αλλά και που παρουσιάσαμε τη γενική εικόνα της στρατηγικής της Schneider Electric Ελλάδος μπροστά σε αυτό το νέο τεχνολογικό τοπίο. Για εμάς, η ψηφιοποίηση ανταποκρίνεται στις ανάγκες του μέλλοντος και διαμορφώνει νέες τάσεις που θα χρειαστεί να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις, προκειμένου να συνεχίσουν να είναι βιώσιμες. Για αυτό εδώ και πολλά χρόνια, αποτελούμε τον ψηφιακό συνεργάτη των πελατών μας, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητά τους».