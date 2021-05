Η Huawei παρουσιάζει τη λύση All-Flash Data Center

Η Huawei διοργάνωσε πρόσφατα διαδικτυακό συνέδριο για την παρουσίαση της λύσης All-Flash Data Center. Με κεντρικό θέμα το “Moving towards an All–Flash Data Center“, έγινε αναφορά στις τελευταίες τάσεις, τις εξελίξεις και τις προκλήσεις των data centers. Οι ομιλητές παρουσίασαν νέα στοιχεία αναφορικά με το πώς οι επιχειρήσεις από διάφορους τομείς όπως τον χρηματοοικονομικό, το δημόσιο και τον κατασκευαστικό, επωφελούνται από τη λύση All-Flash Data Center της Huawei για να ενισχύσουν την επιχειρησιακή τους στρατηγική. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε επίσης η λύση Intelligent Data Infrastructure Experience Center της Huawei.

Ο Johan Westin, Nordic CTO για Cloud & AI BG της Huawei, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του με τίτλο “Moving towards an All-Flash Data Center” παρουσίασε τις τέσσερις προκλήσεις των data centers και επεσήμανε τα βασικά χαρακτηριστικά της λύσης All-Flash Data Center.

Στο πλαίσιο της ραγδαίας αύξησης δεδομένων, των διαφορετικών μορφών δεδομένων και της αυξανόμενης σημασίας τους, τα data centers αντιμετωπίζουν τέσσερις μεγάλες προκλήσεις. Πρώτον, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων αναγκάζει ένα εύρος υπηρεσιών να ακολουθήσουν την ψηφιακή οδό με αποτέλεσμα καινοτόμες υπηρεσίες να αναδύονται η μία μετά την άλλη. Δεύτερον, η υψηλή κατανάλωση ενέργειας των data centers οδηγεί σε αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και εκπομπές άνθρακα. Τρίτον, πολλές επιχειρήσεις υφίστανται οικονομικές απώλειες και κοινωνικές επιπτώσεις λόγω της απώλειας δεδομένων και της διακοπής υπηρεσιών κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε 8% μείωση των εσόδων. Τέλος, η αποδοτικότητα υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης (O&M) είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες στην ανάπτυξη των data centers.

Για να ξεπεράσει αυτές τις προκλήσεις, η Huawei κυκλοφόρησε τη νέα λύση All-Flash Data Center. Τα τρία βασικά χαρακτηριστικά υπεροχής του All-Flash Data Center, από τις αντίστοιχες λύσεις που διατίθενται στην αγορά, περιλαμβάνουν την All-Flash αναβάθμιση για πολλούς τύπους σεναρίων δεδομένων και υπηρεσιών, την all-IP ανακατασκευή για δίκτυα data center και ένα έξυπνο και ολοκληρωμένο O&M για ολόκληρο το data center. Η πολυεπίπεδη λύση All-Flash συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο πράσινου data center με υψηλότερη απόδοση και διαθεσιμότητα, πιο έξυπνο O&M, χαμηλότερο TCO και μηδενική συμφόρηση δικτύου.

Μέχρι σήμερα, οι λύσεις OceanStor Dorado All-Flash της Huawei παρέχουν βέλτιστες υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως ο χρηματοοικονομικός τομέας, οι δημόσιες υπηρεσίες, η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) , οι κατασκευαστικές εταιρείες και ο κλάδος της ενέργειας. Στην εκδήλωση είχαν προσκληθεί και πελάτες της Huawei, προκειμένου να μοιραστούν τις δικές τους επιτυχημένες εμπειρίες ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ο Mykhaylo Kavetskyy, Διευθυντής του τμήματος Server Department της Joint-Stock Bank Pivdenny, μιας από τις μεγαλύτερες εμπορικές τράπεζες που λειτουργούν στην Ουκρανία, δήλωσε: «Είμαστε ικανοποιημένοι με τη λύση OceanStor Dorado All-Flash Storage της Huawei και καθώς εξελίσσεται η διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού της τράπεζας, ανυπομονούμε να συνεργαστούμε σε περισσότερα έργα».

Ο Marcin Skibiński, IT Director της Alsecco, Πολωνίας, ανέφερε: «Αναζητούσαμε μια λύση που θα μας εξασφάλιζε 99,9% διαθεσιμότητα. Επιλέξαμε τη λύση της Huawei, επειδή είχε την καλύτερη βαθμολογία κατά τη διάρκεια δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν στο τοπικό μας data center».

Ο Peng Li, πρόεδρος του τμήματος Cloud & AI CEE & Nordic Region της Ηuawei, επεσήμανε ότι: «Τα επιτεύγματά μας στην εξυπηρέτηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκαν χάρη στους πελάτες μας και σε περισσότερους από 1800 συνεργάτες με τους οποίους συνεργαστήκαμε τα τελευταία 10 χρόνια. Κοιτάζοντας μπροστά, η Huawei δεσμεύεται να υποστηρίξει την ανάπτυξη του τοπικού τομέα Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών, να επεκτείνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις επιχειρήσεις και να ενσωματώσει προηγμένες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της λύσης All-Flash Data Center».