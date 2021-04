Η Cisco ανακοίνωσε τις εταιρείες – συνεργάτες σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, που διακρίθηκαν το 2020

Η Cisco έχει την τιμή να παρουσιάσει τους Συνεργάτες από Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, που διακρίθηκαν το οικονομικό έτος 2020, καταφέρνοντας να επιτύχουν τους στόχους τους παρά την απρόσμενη υγειονομική εξέλιξη του COVID-19. Σε ένα λοιπόν ιδιαίτερα ασταθές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, οι παρακάτω εταιρείες απέδειξαν πως με τα κατάλληλα εφόδια και συνεργασίες, όλα είναι πιθανά.

Ο Αντώνης Τσιμπούκης, Γενικός Διευθυντής της Cisco σημείωσε: «Σχεδόν δύο μήνες μετά την περυσινή βράβευση των Συνεργατών μας, η χώρα μπήκε σε lockdown λόγω της πανδημίας. Ενώ λοιπόν οι εταιρείες έκαναν τα πλάνα τους για τη χρονιά, έγινε κάτι που κανείς πραγματικά δεν είχε φανταστεί. Η πανδημία, προφανώς ήταν ένα πλήγμα για πλήθος κλάδων της αγοράς, ωστόσο οι Συνεργάτες μας κατάφεραν με την οξυδέρκειά τους, να προσφέρουν λύσεις με στόχο τη συνέχιση της δραστηριότητας πολλών επιχειρήσεων και οργανισμών. Δεν ήταν εύκολο και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Όπως κάθε φορά, ήμασταν μαζί τους και θα συνεχίσουμε να είμαστε.»

Ενώ ο Νίκος Μποτίνης, Regional Sales Manager της Cisco σημείωσε, «Το 2020 δοκίμασε τις αντοχές μας σε προσωπικό αλλά και επαγγελματικό επίπεδο. Εξαιρετικά δύσκολη, απρόβλεπτη και ασταθής χρονιά, όπου κάθε σχεδιασμός «πήγαινε περίπατο». Και όμως, θεωρώ πως εμείς και οι Συνεργάτες μας, ξεπεράσαμε τους εαυτούς μας, προκειμένου να σχεδιάσουμε λύσεις για τους πελάτες μας, μέσα σε ελάχιστο χρόνο και ασφυκτική πίεση. Οι εταιρείες αναζητούσαν τρόπους να συνεχίσουν να λειτουργούν για να επιβιώσουν. Και είμασταν εκεί. Να συμβουλέψουμε, να εκπαιδεύσουμε και να διαμορφώσουμε το μέλλον. Πολλά συγχαρητήρια στους Συνεργάτες μας και τα στελέχη τους.»

Συνολικά οι εταιρείες Συνεργάτες που διακρίθηκαν είναι οι:

Στη κατηγορία Partner of the year – South Region:

Ecosystem partner of the year 2020 | South Region

Νικητής: Logicom Solutions



Η εταιρεία Logicom Solutions, διακρίθηκε για τις επιδόσεις της στην ευρύτερη περιοχή του South Region, δηλαδή στις χώρες Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, Ιταλία, Ισραήλ, Πορτογαλία και Ισπανία.

Στη κατηγορία Distributor of the year:



Distributor of the year 2020 | Cyprus – Malta

Νικητής: Logicom

Distributor of the year 2020 | Greece

Νικητής: Logicom

Στη κατηγορία Partner of the year:



Για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα:

Partner of the Year 2020 | Greece-Cyprus-Malta

Νικητής: Logicom Solutions



Partner of the Year 2020 | Customer Experience | Greece-Cyprus-Malta

Νικητής: Logicom Solutions

Για την Ελλάδα:

Partner of the Year 2020 | Commercial | Greece

Νικητής: OTE Group

Partner of the Year 2020 | Enterprise | Greece

Νικητής: OTE Group

Partner of the Year 2020 | Managed Services | Greece

Νικητής: Dataways

Partner of the Year 2020 | Marketing | Greece

Νικητής: Algosystems

Partner of the Year 2020 | Social Impact | Greece

Νικητής: Info Quest Technologies

Partner of the Year 2020 | Transformation/Innovation | Greece

Νικητής: Algosystems

Partner of the Year 2020 | IoT | Greece

Νικητής: Inaccess Networks

Partner of the Year 2020 | Premier Certified | Greece

Νικητής: SmartNS

Partner of the Year 2020 | Select Certified | Greece

Νικητής: Dataplex



Partner of the Year 2020 | Software & Subscriptions | Greece

Νικητής: Info Quest Technologies

Για την Κύπρο:

Partner of the Year 2020 | Premier Certified | Cyprus

Νικητής: Simplex

Partner of the Year 2020 | Select Certified |Cyprus

Νικητής: Newcytech

Για τη Μάλτα:

Partner of the Year 2020 | Public Sector | Malta

Νικητής: ICT Solutions

Partner of the Year 2020 | Premier Certified | Malta

Νικητής: Computime

Partner of the Year 2020 | Select Certified | Malta

Νικητής: Philip Toledo

Στη κατηγορία Technology Excellence:



Technology Excellence | Networking & Cloud | Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα

Νικητής: Space Hellas

Technology Excellence | Data Center | Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα

Νικητής: IBM

Technology Excellence | Security | Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα

Νικητής: Space Hellas



Technology Excellence | Collaboration | Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα

Νικητής: Logicom Solutions

Technology Excellence | Service Provider | Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα

Νικητής: Space Hellas

Technology Excellence | Meraki | Ελλάδα

Νικητής: SmartNS