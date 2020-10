Η δύναμη της αλλαγής σηματοδοτεί τη σημαντικότερη κίνηση του brand της Accenture την τελευταία δεκαετία

Στην πιο σημαντική κίνηση του brand της την τελευταία δεκαετία, η Accenture λανσάρει μια εκτεταμένη εταιρική καμπάνια και ένα νέο εταιρικό σκοπό με στόχο να εμπνεύσει τους οργανισμούς να «αγκαλιάσουν» την αλλαγή και να δημιουργήσουν μεγαλύτερη αξία προς όφελος όλων.

Η νέα εταιρική καμπάνια, «Let there be change», θα τριπλασιάσει τις ετήσιες διαφημιστικές της δαπάνες σε $90 εκατομμύρια, ενώ αναπτύχθηκε από τη διεθνώς αναγνωρισμένη διαφημιστική εταιρεία Droga5 της Accenture Interactive. Η καμπάνια απεικονίζει την αλλαγή, σε όλες τις εντάσεις της, σκιαγραφώντας με αισιόδοξο τρόπο τη δύναμη και την ομορφιά της και αντανακλώντας το βάθος και το εύρος της τεχνογνωσίας της Accenture.

«Οι εκθετικές αλλαγές στην τεχνολογία μεταμόρφωσαν τον τρόπο που εργαζόμασταν και ζούσαμε πριν την πανδημία. Πλέον, ο αντίκτυπός της έχει αναδείξει την τεράστια δύναμη της αλλαγής, απαιτώντας από τις εταιρείες να αναθεωρήσουν τα πάντα και από τις οικονομίες και τους κλάδους να ανοικοδομηθούν», δήλωσε η Julie Sweet, Chief Executive Officer της Accenture. «Στη δεδομένη χρονική στιγμή, υπάρχει μόνο μία επιλογή για να αναδυθούμε ισχυρότεροι: να αγκαλιάσουμε την αλλαγή και να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι επωφελής για όλους – τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους μετόχους, τους συνεργάτες και συνολικά την κοινωνία».

Για την οικοδόμηση της κοινής επιτυχίας, η εταιρεία πρωτοπορεί σε επίπεδο ολιστικής (360°) αξίας, βοηθώντας τους πελάτες να μετασχηματίσουν και να επανεφεύρουν τις επιχειρήσεις τους, να ενισχύσουν τις δεξιότητες των εργαζομένων τους ή να καταστούν περισσότερο βιώσιμες. Αυτό στηρίζεται στην επιτυχημένη μεταστροφή της Accenture στο «Νέο», με ~70% του κύκλου εργασιών της να προέρχεται πλέον από ψηφιακές τεχνολογίες, cloud και ασφάλεια, που αποτελούν κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας σε μια εποχή όπου η κλίμακα έχει πλέον ουσιαστικό νόημα.

Νέος Εταιρικός Σκοπός και Brand

Ο σκοπός της Accenture – Να πραγματώσουμε την υπόσχεση που εκπορεύεται από την αλληλεπίδραση της τεχνολογίας και της ανθρώπινης ευφυίας (to deliver on the promise of technology and human ingenuity) – θα καθοδηγεί τη στρατηγική της εταιρείας, τις προτεραιότητες και τις ευκαιρίες που δημιουργεί για τους περισσότερους από 500.000 υπαλλήλους της. Η Accenture αντανακλά την ανθρώπινη εφευρετικότητα των ταλαντούχων ανθρώπων της και τη δέσμευσή τους να αξιοποιούν την τεχνολογία για να παράγουν αξία προς όφελος όλων.

Ο σκοπός και το brand της Accenture στηρίζονται στη διαχρονική δέσμευσή της για ηγετική θέση στην αγορά: αγκαλιάζοντας την αλλαγή και μετασχηματίζοντας διαρκώς τις λειτουργίες της ώστε να παράγει αξία, βασιζόμενη στο ταλέντο και τη δημιουργικότητα των υπαλλήλων της. Πέρυσι, η Accenture επένδυσε σχεδόν $900 εκατομμύρια στην εκπαίδευση και εξέλιξη των υπαλλήλων της, $1,5 δισεκατομμύρια σε εξαγορές και περίπου $900 εκατομμύρια σε έρευνα και ανάπτυξη. Η Accenture ανακοίνωσε επίσης πρόσφατα τη δημιουργία της Accenture Cloud First, μιας νέας δομής παροχής πολλαπλών υπηρεσιών με 70.000 επαγγελματίες cloud, με επένδυση $3 δισεκατομμυρίων για τα επόμενα τρία χρόνια.

«Σε αυτήν την εποχή διαρκούς αλλαγής, ακολουθούμε τις ίδιες συμβουλές που δίνουμε και στους πελάτες μας: Ενεργήστε με μεγάλη ευελιξία και τόλμη», δήλωσε η Amy Fuller, Chief Μarketing and Communications Officer της Accenture. «Η νέα μας καμπάνια αποτυπώνει το νέο μας σκοπό και δίνει φωνή σε ένα εξαιρετικά πιεστικό ερώτημα: Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αγκαλιάσουν την αλλαγή με στόχο να βελτιώσουν τις επιχειρήσεις τους και συνολικά την κοινωνία;»

Η καμπάνια ξεκίνησε ταυτόχρονα σε όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά ψηφιακά μέσα της Accenture, μέσω τηλεοπτικής και διαδικτυακής διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε Αμερική, Ευρώπη και Ασία. Το νέο δημιουργικό αξιοποιεί το σύμβολο της Accenture «>» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του λογοτύπου της εταιρείας για περισσότερα από 20 χρόνια και θα είναι παρόν σε κάθε σημείο επαφής.

«Από δημιουργική σκοπιά, πρόκειται για ένα εξαιρετικό brief και μια συναρπαστική ευκαιρία», δήλωσε ο David Droga, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Droga5. «Πέρα από το να δημιουργήσουμε ένα νέο εταιρικό σκοπό και μία νέα καμπάνια, συνεργαστήκαμε στενά με ηγετικές ομάδες, ανθρώπους και πελάτες από όλο τον κόσμο σε κάθε βήμα για να συνδράμουμε στη διαμόρφωση του μέλλοντος της εταιρείας. Αυτό σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη για όλους εμάς στην Accenture».

Η Droga5, η οποία αποκτήθηκε από την Accenture Interactive το 2019, είναι μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη διαφημιστική εταιρεία και αποτελεί συνώνυμο έργων υψηλής ποιότητας, επιρροής και καθοριστικής σημασίας για τον κλάδο. Πρόσφατα αναγνωρίστηκε ως agency της δεκαετίας από το Advertising Age και το Adweek. Η Droga5 εκπληρώνει τη φιλοδοξία της Accenture Interactive να χτίσει ένα νέο μοντέλο agency που προσφέρει απρόσκοπτες, ανταποδοτικές εμπειρίες brand σε πελάτες και καταναλωτές σε κάθε σημείο επαφής.

Σήμερα, η Accenture κατατάσσεται στην 31η θέση στην κατάταξη της Interbrand των 100 κορυφαίων παγκόσμιων brands, με αξία επωνυμίας άνω των $16,2 δισεκατομμυρίων. Αυτό ισοδυναμεί με >212% αύξηση της αξίας της από το 2002, όταν η εταιρεία έκανε το ντεμπούτο της στον αριθμό 53 στην κατάταξη της Interbrand.

Μπορείτε να βρείτε επιπλέον εικόνες και videos από την παγκόσμια καμπάνια της Accenture εδώ.