Ελληνική συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο IοT Solutions World Congress 2024

Στο διάστημα 21-23 Μαΐου τ.ε. πραγματοποιήθηκε η 8η έκδοση της διεθνούς έκθεσης τεχνολογίας, IoT Solutions World Congress, στο Hall 1 του Εκθεσιακού Κέντρου της Βαρκελώνης (Fira Barcelona Gran Vía). Επισημαίνεται ότι πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις τεχνολογίας στην Ισπανία (με έμφαση στην Καταλονία), αλλά και στον διεθνή χώρο.

Στη Βαρκελώνη διοργανώνονται εξάλλου, ως γνωστόν, τουλάχιστον δύο ακόμη πολύ σημαντικές εμπορικές εκδηλώσεις του τεχνολογικού τομέα, η Mobile World Congress στο τέλος Φεβρουαρίου (από τα σημαντικότερα τεχνολογικά events στον κόσμο, όπου η Ελλάδα έχει σε ετήσια βάση ευμεγέθη εθνική συμμετοχή) και η Smart City Expo World Congress, τον μήνα Νοέμβριο.

Το ελληνικό περίπτερο διοργανώθηκε από την Ένωση Ελληνικών Εταιριών Αναδυόμενων Τεχνολογιών HETiA και το cluster καινοτομίας Pleiades, σε συνεργασία με την Enterprise Greece, τη στήριξη του ΣΕΚΕΕ, καθώς και την τοπική υποστήριξη του Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης. Το εθνικό περίπτερο πλαισίωσε αποστολή υψηλόβαθμων κλαδικών εκπροσώπων από την Ελλάδα, που περιελάμβανε, πέραν των εκπροσώπων των ελληνικών εταιρειών, τον Πρόεδρο της ΗΕΤiΑ κ. Ζερβάκη, τον Πρόεδρο του ΣΕΚΕΕ κ. Μακρομάλλη, τον Πρόεδρο του cluster Pleiades κ. Cassano. Την ελληνική συμμετοχή τίμησαν εξάλλου με την παρουσία τους ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ισπανο-Ελληνικού Επιμελητηρίου κ.κ. Παππάς και Beltrán, αντιστοίχως.

Στο ελληνικό περίπτερο μετείχαν φέτος 16 ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου υψηλής τεχνολογίας, οι 7 εκ των οποίων υπό το τεχνολογικό cluster Pleiades, καλύπτοντας ολόκληρη την τεχνολογική αλυσίδα αξίας.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις που μετείχαν ήταν οι ES Systems, Uni Systems, WINGS ICT Solutions, DOTSOFT, PRISMA ELECTRONICS S.A., OPTECHAIN B.C., BK Plus Europe, Calpak, EmDot S.A., GET Ltd., IntelliSoft, PROBOTEK P.C., Cicicom, Top Vision Ltd., NousPratIT PC και Meteo.

Στη φετινή έκδοση της Έκθεσης IoT συμμετείχαν πάνω από 300 επιχειρήσεις ως εκθέτες, καθώς και περισσότεροι από 250 ομιλητές από όλο τον κόσμο, που μετείχαν στις 125 επιμέρους θεματικές συνεδριακές ενότητες της Έκθεσης. Tην Έκθεση εκτιμάται ότι επισκέφθηκαν περίπου 12.000 άτομα από περισσότερες από 100 χώρες.

Βασική θεματική της IoT αποτελούν οι τεχνολογίες της διασυνδεσιμότητας και του λεγόμενου «διαδικτύου των πραγμάτων» (“Internet of Things”), χωρίς ασφαλώς να περιορίζεται σε αυτές, με τους εκθέτες και τους ομιλητές να αντιπροσωπεύουν ευρύ φάσμα του τεχνολογικού τομέα με ιδιαίτερη έμφαση στην κυβερνοασφάλεια, τη συνδεσιμότητα, την τεχνητή νοημοσύνη, την παραγωγικότητα με εφαρμογή νέων τεχνολογικών εργαλείων, καθώς και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών. Το συνεδριακό τμήμα της φετινής IoT, το οποίο επιμελείται η “International Society of Automation” (ISA), κάλυψε τέσσερις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι βιομηχανικοί κλάδοι, στην αντιμετώπιση των οποίων μπορεί να βοηθήσει η τεχνολογία και πιο συγκεκριμένα τον μετασχηματισμό με χρήση των τεχνολογικών δυνατοτήτων, την κλιματική αλλαγή και τη βιωσιμότητα, τους ρυθμιστικούς κανονισμούς και τα πρότυπα του κλάδου, καθώς και τα ζητήματα ασφάλειας δικτύων και κυβερνοασφάλειας. Οι επιμέρους θεματικές ασχολήθηκαν με τεχνολογικές λύσεις σε τομείς όπως IoT (“Internet of Things”), Τεχνητή Νοημοσύνη, “Digital Twins”, “Edge Computing”, “Augmented Reality”, “Virtual Reality”, συνδεσιμότητα 5G, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, “Cloud Computing”, “Big Data Analytics” και “Process Robotics”. Φιλοξενούμενη χώρα στη φετινή έκδοση της IoT ήταν η Κίνα.

