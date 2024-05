HPE: software-defined storage και automation που στηρίζεται στο ΑΙ

Η Hewlett Packard Enterprise ανακοίνωσε νέες λύσεις, διαθέσιμες στην πλατφόρμα HPE GreenLake cloud, που έχουν ως στόχο να απλοποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται και αξιοποιούν το storage τους, τα data και τη ροή εργασιών τους σε περιβάλλοντα on-prem και public cloud. Τα νέα offerings περιλαμβάνουν:

Το HPE GreenLake Block Storage για Amazon Web Services (AWS), ένα νέο software-defined storage offering για την απρόσκοπτη διαχείριση του block storage σε hybrid cloud περιβάλλοντα.

Τη νέα έκδοση του HPE GreenLake για Block Storage που βασίζεται στο HPE Alletra MP.Διαθέτει χωρητικότητα NVMe που μπορεί να κλιμακωθεί έως τα 5,6PB και με τη βοήθεια της λύσης HPE Infosight AIOps χρησιμοποιώντας cross-stack analytics, παρέχοντας αυξημένη ορατότητα στη ροή εργασιών με απώτερο στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας, υψηλότερη διαθεσιμότητα και βελτιστοποιημένη χρήση των πόρων.

Το HPE Timeless Program το οποίο μετασχηματίζει την εμπειρία αγοράς storage παρέχοντας ταυτόχρονα προστασία στην επένδυση που πραγματοποιεί ο πελάτης, μειώνοντας το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) για τους πελάτες που επιλέγουν block storage στο HPE Alletra MP.

Το HPE GreenLake for Private Cloud Business Edition, το οποίο υποστηρίζει τώρα το HPE Alletra MP και HPE SimpliVity Gen 11.

Το 2023, η HPE έφερε την επανάσταση στο hybrid cloud storage, παρουσιάζοντας το πρώτο modular scale-out block storage της αγοράς, με ενιαίο λειτουργικό σύστημα, υποστηρίζοντας τόσο μικρές όσο και μεσαίες εταιρείες και επιχειρηματικούς πελάτες με σημαντική ροή εργασιών στην επιχείρησή τους. Η HPE συνεχίζει να επεκτείνει την platform-based στρατηγική της, για να δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μεταβούν από την καθημερινή διαχείριση μεμονωμένων μονάδων storage σε μια ενοποιημένη εμπειρία διαχείρισης δεδομένων που παρέχει ένα λειτουργικό μοντέλο cloud, automation που στηρίζεται στο AI και μετακίνηση δεδομένων χωρίς περιορισμούς.

Ο Jim O’ Dorisio, Senior Vice President and General Manager της HPE Storage, δήλωσε: «Διαφοροποιούμε τις λύσεις μας βασίζοντας τις σε μία πραγματικά καινοτόμα πλατφόρμα διαχείρισης από το Cloud, σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό που προσφέρει ακόμα λύσεις στη λογική του Storage as a Service (SaaS). Με τις καινοτομίες σε HPE Alletra και HPE GreenLake, συνεχίζουμε να θέτουμε τις βάσεις για μια πιο απλή και προσιτή λύση IT και storage management.»

Απρόσκοπτη κινητικότητα δεδομένων και εφαρμογών με προκαθορισμένο software storage για AWS

Με την παρουσίαση του HPE GreenLake Block Storage για το AWS, η HPE απλοποιεί τη διαχείριση δεδομένων και τη ροή εργασιών στο cloud μέσω software defined storage. Η HPE GreenLake Block Storage για το AWS έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια απρόσκοπτη, ενοποιημένη εμπειρία διαχείρισης σε υβριδικά Cloud περιβάλλοντα, για την παραγωγή αξίας στον μικρότερο δυνατό χρόνο και ανθεκτικότητα που συναντάται σε επιχειρηματικές υποδομές.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να διαχειρίζονται και να προστατεύουν συνεχώς τα συστήματα αποθήκευσης και να μετακινούν δεδομένα, εφαρμογές και backups έχοντας σαν στόχο τη βέλτιστη απόδοση και το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η HPE GreenLake Block Storage για το AWS είναι η ιδανική λύση για επιχειρήσεις που θέλουν να βελτιστοποιήσουν τη διαχείριση δεδομένων, καθώς, και την ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλοντα on-prem και public cloud. Επίσης, το software defined storage παρέχει απλή, οικονομικά αποδοτική προστασία δεδομένων στο hybrid cloud και disaster recovery.

Το HPE Timeless Program κάνει τις επιχειρήσεις να καινοτομούν

Με το νέο HPE Timeless Program, η HPE μετασχηματίζει την εμπειρία αγοράς storage, παρέχοντας ταυτόχρονα προστασία στην επένδυση. Οι πελάτες που επιλέγουν block storage σε HPE Alletra και συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους σε next-generation controller, χωρίς καμία διατάραξη της υπηρεσίας, όταν ανανεώσουν τη συνδρομή τους.

Οι πελάτες μπορούν να επιτύχουν μέση εξοικονόμηση 30% της συνολικής αξίας κτήσης, αποφεύγοντας ένα forklift upgrade. Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει εγγύηση διαθεσιμότητας δεδομένων 100% της HPE και εγγύηση αποδοτικότητας HPE Store More.

Ο Kristinn Elvar Arnarsson, CTO της Opin Kerfi, δήλωσε: «Η αλήθεια είναι ότι τα data centers με υποδομή που προέχεται από πολλαπλούς προμηθευτές είναι πολύπλοκα στη διαχείριση και δύσκολα στην κλιμάκωση. Όταν εξετάσαμε την ενοποίηση των data centers σε ένα vendor, θέλαμε πραγματικά να προχωρήσουμε σε scale up και scale out των υπολογιστικών μας πόρων αλλά και του storage, καθώς επίσης και να ενοποιήσουμε το management. Πλέον, έχουμε το HPE GreenLake for Block Storage με Alletra MP και μπορούμε να το δείχνουμε στους πελάτες μας ως λύση που παρέχει ασφάλεια και καινοτομία για το μέλλον.»

Το Alletra MP απλοποιεί τη διαχείριση με AI και analytics

Η HPE είναι αναγνωρισμένος ηγέτης στη διαχείριση και την παρατηρησιμότητα του φόρτου εργασίας με δυνατότητα AIOps, χάρη στα HPE Infosight και OpsRamp. Τώρα, πλήρως ενσωματωμένα στην πλατφόρμα HPE GreenLake, τα νέα cross-stack analytics βελτιστοποιούν το storage management για να βοηθήσουν τους χρήστες να αποφύγουν καθυστερήσεις που μειώνουν την απόδοση των εργασιών. Ο πλήρης συσχετισμός πόρων σε συνδυασμό με το AIOps της HPE επιτρέπει στους πελάτες να παρατηρούν, να προβλέπουν και να μετριάζουν τις διαταραχές σε virtual machines, storage, network, compute and cloud υποδομές. Επιπλέον, οι πελάτες που έχουν επιλέξει HPE Alletra MP θα μπορούν πλέον να ελέγχουν την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω του HPE Sustainability Insight Center.

Πλέον, η HPE Alletra MP παρέχει σημαντική κλιμάκωση της χωρητικότητας έως 5,6PB με υποστήριξη έως και 16 JBOF, διπλάσια από την τρέχουσα χωρητικότητα. Η μέγιστη προστασία των δεδομένων επιτυγχάνεται μέσω της υποστήριξης 3 Data Center replication.

Το Zerto Cyber Resilience Vault ενσωματώνει τώρα το HPE Alletra Storage MP, παρέχοντας στους πελάτες ασφάλεια, και επιτρέποντας την ταχεία ανάκαμψη μετά από μια κυβερνοεπίθεση. Οι πελάτες είναι σε θέση να προστατεύουν, να ελέγχουν και να αποθηκεύουν με ασφάλεια τις πιο κρίσιμες εφαρμογές τους ενώ παράλληλα επωφελούνται της ταχείας αποκατάστασης των υπηρεσιών σε περίπτωση διακοπής της υπηρεσίας ή παραβίασης.

Ο Alan Harper, Director of Corporate Technology at Shawbrook Bank Limited, δήλωσε: «Το HPE GreenLake ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη hybrid cloud στρατηγική μας, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να είμαστε cloud–sensible, αντί για cloud–first. Το HPE GreenLake for Block Storage είναι η σωστή λύση για την αντικατάσταση των HPE 3PAR, διότι μας παρέχει 100% διαθεσιμότητα δεδομένων για τις σημαντικές εργασίες μας και την ευελιξία να αυξάνουμε την απόδοση και τη χωρητικότητα ανάλογα με τις ανάγκες επέκτασης των δεδομένων μας.»

Οι νέες Private Cloud λύσεις βελτιστοποιούν τη ροή εργασιών και απλοποιούν την κινητικότητα των VM

Τα HPE Alletra MP και HPE SimpliVity Gen11 είναι πλέον διαθέσιμα στην πλατφόρμα HPE GreenLake για Private Cloud Business Edition. Αυτό το ευέλικτο, self-service private cloud απλοποιεί τη διαχείριση των virtual machines (VM) και την μετακίνηση ανάμεσα στην υποδομή on-prem και το public could που έχει επιλέξει η εταιρεία.

Το HPE GreenLake for Private Cloud Business Edition παρέχει μια σύγχρονη hyperconverged αρχιτεκτονική. Η υποστήριξη που αφορά στα συστήματα HPE Alletra MP παρέχει εγγύηση διαθεσιμότητας δεδομένων 100% στα κρίσιμης σημασίας workloads που τρέχουν σε VMs.

Η νέα υποστήριξη για HPE SimpliVity Gen11 που βασίζεται σε HPE ProLiant Gen11 servers, επιτρέπει στους πελάτες να τρέχουν VMs στο άκρο του δικτύου, αλλά και Virtual machines που επιτελούν κάθε είδους λειτουργία με εγγύηση διαθεσιμότητας δεδομένων 99,999% και ενσωματωμένη προστασία.

Διαθεσιμότητα

Το HPE GreenLake Block Storage για το AWS θα είναι διαθέσιμο για παραγγελία από τα τέλη Μαΐου 2024.

Το HPE Timeless Program θα είναι διαθέσιμο το 3ο τρίμηνο του 2024.

Το HPE Private Cloud Business Edition με επιλογή HPE Alletra Storage MP ή HPE SimpliVity Gen11 είναι διαθέσιμο τον Ιούλιο.

