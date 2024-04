Ανεβάστε επίπεδο στην κυβερνοάμυνα της επιχείρησης σας με το Kaspersky Next

Στον σημερινό ταχύτατο ψηφιακό κόσμο, το τοπίο των κυβερνοαπειλών αναπτύσσεται ραγδαία, προκαλώντας τις επιχειρήσεις να παραμείνουν μπροστά από τις κυβερνοαπειλές, που εξελίσσονται συνεχώς. Η λύση σε αυτό το ζήτημα ακούει στο όνομα Kaspersky Next, αποτελώντας την τελευταία καινοτομία της Kaspersky που επαναπροσδιορίζει τα πρότυπα κυβερνοασφάλειας και παρέχει ολοκληρωμένη προστασία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Το Kaspersky Next ενσωματώνει απρόσκοπτα την ισχυρή προστασία των τελικών σημείων με προηγμένες τεχνολογίες, όπως το Endpoint Detection and Response (EDR) και το Extended Detection and Response (XDR). Αυτή η ενσωμάτωση εξοπλίζει τις επιχειρήσεις με τα εργαλεία που χρειάζονται για την αποτελεσματική ανίχνευση, διαχείριση και εξουδετέρωση των κυβερνοαπειλών, διασφαλίζοντας ότι τα IT συστήματα παραμένουν απρόσβλητα και λειτουργικά ακόμη και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες.

Κατανοώντας ότι καμία επιχείρηση δεν είναι ίδια, το Kaspersky Next προσφέρει τρεις διαφορετικές «βαθμίδες» προϊόντων. Κάθε μια από αυτές τις βαθμίδες έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της επιχείρησής σας, προσαρμόζοντας την πολυπλοκότητα των συστημάτων IT και τους διαθέσιμους πόρους. Είτε είστε μια μικρή επιχείρηση που αναζητά βασική προστασία, είτε ένας μεγάλος οργανισμός που χρειάζεται ολοκληρωμένη διαχείριση απειλών, το Kaspersky Next έχει τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Άλλωστε, σήμερα οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ένα πλήθος κυβερνοαπειλών, από ransomware μέχρι εξελιγμένες επιθέσεις phishing. Η τεχνολογία αιχμής του Kaspersky Next, που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, όχι μόνο ενισχύει τις δυνατότητες ανίχνευσης, αλλά εξασφαλίζει και μια προληπτική προσέγγιση στο ζήτημα της κυβερνοάμυνας. Με το Kaspersky Next, οι επιχειρήσεις μπορούν να προβλέπουν πιθανές απειλές και να εφαρμόζουν άμυνες πριν αυτές μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τα τρωτά σημεία.

Ένα από τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν στο Kaspersky Next είναι η ευελιξία και η ευκολία χρήσης του. Χωρίς την ανάγκη πολύπλοκων διαδικασιών εγκατάστασης, προσφέρει επιλογές για αποθήκευση στο cloud ή ενσωμάτωση στους υπάρχοντες διακομιστές της επιχείρησης σας. Αυτή η ευελιξία επεκτείνεται και στις λειτουργικές πλατφόρμες του, οι οποίες είναι σχεδιασμένες τόσο για γρήγορες ενέργειες ασφαλείας, όσο και για εις βάθος διαχείριση απειλών, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Το Kaspersky Next δίνει, επίσης, έμφαση στην αυτοματοποίηση, μειώνοντας σημαντικά τον φόρτο εργασίας των ομάδων κυβερνοασφάλειας. Χαρακτηριστικά όπως η παρακολούθηση μέσω cloud, η διαχείριση ευπαθειών και η αυτόματη επιδιόρθωση επιτρέπουν στο προσωπικό ασφαλείας σας να επικεντρωθεί σε στρατηγικές πρωτοβουλίες και όχι σε εργασίες ρουτίνας. Επιπλέον, με την ολοκληρωμένη σάρωση IoC (Indicator of Compromise) και τα προηγμένα εγχειρίδια, το Kaspersky Next εξοπλίζει την ομάδα σας για να χειρίζεται αποτελεσματικά ακόμη και τις πιο σύνθετες κυβερνοαπειλές.

Ο Anton Ivanov, Chief Technology Officer της Kaspersky, το θέτει με τον καλύτερο τρόπο: «σήμερα λανσάρουμε το κορυφαίο στην αγορά XDR και επαναπροσδιορίζουμε τη στρατηγική μας, καθώς ξεκινάμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας ως προμηθευτής B2B. Το Kaspersky Next κάνει το EDR και το XDR απλούστερο για εταιρείες και οργανισμούς όλων των μεγεθών. Φέρνουμε κορυφαία προστασία που τροφοδοτείται από μοναδική τεχνογνωσία σε όλους τους πελάτες – από εκείνους που δεν έχουν υπεύθυνους κυβερνοασφάλειας μέχρι εκείνους που διαθέτουν έμπειρες ομάδες. Στόχος μας είναι να επιτρέψουμε στις εταιρείες να δημιουργήσουν αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας δομές ΙnfoSec ανάλογα με τις ανάγκες τους».

Συνοψίζοντας, το Kaspersky Next είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό λογισμικό κυβερνοασφάλειας – αποτελεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα σχεδιασμένο για να προστατεύει, να διαχειρίζεται και να ανταποκρίνεται στις ψηφιακές απειλές του σήμερα και του αύριο. Η μετάβαση μεταξύ διαφορετικών επιπέδων ασφάλειας, καθώς η επιχείρησή σας αναπτύσσεται και αλλάζει είναι απρόσκοπτη, διασφαλίζοντας ότι έχετε πάντα το σωστό επίπεδο προστασίας.

Μην αφήνετε τις κυβερνοαπειλές να καθορίζουν και να περιορίζουν τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες. Επιλέξτε το Kaspersky Next και πάρτε στα χέρια σας τον έλεγχο της ψηφιακής ασφάλειας, με λύσεις που είναι ανεπτυγμένες για τον πραγματικό κόσμο. Ανακαλύψτε τη δύναμη του Kaspersky Next.

