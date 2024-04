Weekly Telecom: STOP στις εκπτώσεις όγκου – Μείωση τιμών ως 35% στις μισθωμένες

Μετά από την κριτική των Ευρωπαίων και την απογοήτευση που εξέφρασε η Κομισιόν για την καθυστέρηση στην εφαρμογή του εν λόγω μέτρου, η ΕΕΤΤ ενέκρινε το μοντέλο BU LRIC+ για τη χονδρική αγορά τερματικών και ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών ◆ Τι σημαίνει αυτό; Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι μειώσεις στις τιμές χονδρικής για τις μισθωμένες γραμμές θα είναι από 20% έως 35% ◆ Not bad at all αν και αφορά ελάχιστο τμήμα της αγοράς! ◆ Την ίδια στιγμή, ενστάσεις επί της προτάσεως του ΟΤΕ για τις εκπτώσεις όγκου στις τιμές χονδρικής στο δίκτυο οπτικών ινών (FTTH) διατυπώνει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ◆ Επικαλείται το δίκαιο περί ανταγωνισμού, με τη βασικότερη διαφωνία της να αφορά στο πέναλτι που θα πληρώνει ο πάροχος αν υπαναχωρήσει από την προς υπογραφή συμφωνία, αλλά και για τον τρόπο υπολογισμού των εκπτώσεων ◆ Στην ουσία μετά την άρνηση -αφού δεν περνάει από ΕΕ και από ΕΕΤΤ- θα πρέπει να προκύψει νέα συμφωνία ◆ Ζήσε Μάη μου να φας ογκοχρέωση ◆ Μέχρι τότε η «Δεν Έχουμε Ησυχία» – ΔΕΗ, θα έχει όλο το χρόνο να «διαπραγματευτεί» με τους ενδιαφερόμενους για το δίκτυό της ◆ Έτσι, θα δούμε αν θα παραμείνει ηγούμενος ο …προηγούμενος ◆ Βλέπετε, οι παροικούντες εν τη Ιερουσαλήμ, λένε ότι ο σκοπός των εκπτώσεων όγκου ήταν να κόψουν κάποιοι τον δρόμο της ΔΕΗ ◆ Κοντός ψαλμός αλληλούια ◆ Από την άλλη, αν είδαμε σχόλια στην TV αναφορικά με τις μισθωμένες γραμμές που αφορούν μονοψήφιο αριθμό εκατομμυρίων -λάδι πολύ, τηγανίτα μία- σκεφτείτε τι θα γίνει όταν συζητείται η πρόσβαση… ◆ Εκεί που είναι πολλά τα λεφτά Άρη ◆ Σε κάθε περίπτωση, μπορεί η Ευρώπη να μην βρίσκεται πάντα στην «αιχμή», όσον αφορά σε θέματα ανταγωνισμού και καινοτομίας, αλλά… ρυθμίζει! ◆ Όσον αφορά στο θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπάρχουν «χωρίς προηγούμενο» ευκαιρίες και κονδύλια ◆ Κρατήστε, όμως, και αυτό που προκύπτει από έρευνα του ΕΒΕΑ, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Deloitte ◆ Σύμφωνα με αυτήν, όσον αφορά στην επάρκεια των υφιστάμενων κινήτρων για ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις, η πλειονότητα των επιχειρήσεων και ιδίως των πολύ μικρών, δεν είναι πολύ ικανοποιημένες ◆ Πιο συγκεκριμένα, 8 στις 10 πολύ μικρές δεν θεωρούν επαρκή τα κίνητρα που σχετίζονται με τις πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις ◆ Ντεμπούτο και για τα οικογενειακά προγράμματα Nova Family όπου, για κάθε πρόσθετη γραμμή που προστίθεται στο οικογενειακό πρόγραμμα και για έως και 4 γραμμές, μειώνεται η τιμή για τα μέλη της οικογένειας που το επιλέγουν! ◆ Δεν ανακάλυψε ίσως τον τροχό ο Μιχάλης, αφού πάντα υπήρχαν οικογενειακά πακέτα ◆ Το πακετάρισε όμως τόσο καλά – εφαρμόζοντας την αρχή ότι η κορνίζα κάνει το marketing σε ένα έργο τέχνης- και με αυτή την έννοια θεωρείται καινοτομία ◆ Στο μέλλον, τα call centers δεν θα σας τηλεφωνούν για να μεταφέρετε τη γραμμή σας, αλλά όλο το «οικογενειακό πακέτο» ◆ «Last but not least», που λένε, να σας πούμε πως υπερψηφίστηκε το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ◆ Αυτό αφορά στην πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού 2022/2065 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός ως «Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες» ή «Digital Services Act» (DSA) ◆ Τέλος, κλείνοντας, να σας πούμε πως την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11 Απριλίου, στο Ωδείο Αθηνών, έρχεται το 14o InfoCom Security 2024! ◆ Το ετήσιο ραντεβού της αγοράς cybersecurity ◆ Μάθετε περισσότερα και πραγματοποιήστε την εγγραφή σας στο infocomsecurity.gr/ ◆ Και να θυμάστε: δεν είναι απλά ένα συνέδριο… είναι εμπειρία! ◆ Καλή ανάγνωση, καλή εβδομάδα και CU την Τετάρτη στο Ωδείο Αθηνών στις 09:30, με τον υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου να ανακοινώνει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα!

