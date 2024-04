Η Data Communication παρουσίασε το μέλλον των εφαρμογών Dynamics 365 της Microsoft

H Data Communication, μέλος του Ομίλου EPSILON NET και Στρατηγικός Συνεργάτης της Microsoft, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024, στις εγκαταστάσεις της, την εκδήλωση “Cloud it Up: Driving Business Growth Together with Dynamics 365 Business Central”. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Microsoft και αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για περισσότερους από 50 εκπροσώπους εταιριών να εξερευνήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στον κόσμο της Τεχνολογίας και να ανακαλύψουν πώς οι λύσεις Microsoft Dynamics 365 και ιδιαίτερα η ελληνικοποίηση του Dynamics 365 Business Central με συνεργάτη την Data Communication θα βελτιώσουν την επιχειρηματική τους απόδοση.

Η εκδήλωση αποτελούταν από δύο βασικές θεματικές ενότητες. Στην πρώτη, ενότητα «Together We Unlock Your Business Potential» καλωσόρισε το κοινό ο Νικόλας Τσιργέλης, General Manager της Data Communication, ο οποίος ανέδειξε το όραμα του Ομίλου και την επένδυση που πραγματοποιείται στην μονάδα επιχειρησιακού λογισμικού Microsoft. Σημαντικό σημείο της ενότητας αποτέλεσε η τοποθέτηση του Χάρη Καμπάνη, Business Applications Director, CEMA, Microsoft, με θέμα «Impact of Generative AI in Customer Experience», ο οποίος ανέδειξε την καινοτομία της Microsoft και πως το Microsoft CoPilot αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) προσφέροντας στους χρήστες των Dynamics 365 εφαρμογών εργαλεία που απογειώνουν την παραγωγικότητά τους και μειώνουν τα λάθη.

Το ενδιαφέρον του κοινού συγκέντρωσε και η συζήτηση του panel με τίτλο «The Path to Digital Transformation | Challenges, Exploring New Trends, Evolution Culture and Strategies», όπου συμμετείχαν οι: Μαρία Παπαζηλάκη, CTO & Board Member of EVROFARMA, o Χρήστος Κουτσοχέρας, Microsoft Stat & Tax Controller Greece, Cyprus & Malta και ο Αλέξανδρος Πραγαλός, Chief Accountant της STH. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική επιχειρηματικότητα στο σημερινό τοπικό και διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Παράλληλα, ενδιαφέρουσα υπήρξε η παρουσίαση των εμπειριών των συμμετεχόντων στο Panel για το πως οι δικοί τους οργανισμοί, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες Dynamics 365 και με τη συνεργασία των υπηρεσιών της Data Communication κατάφεραν να ανταποκριθούν στις καθημερινές ψηφιακές προκλήσεις και να εξασφαλίσουν την αδιάλειπτη επιχειρησιακή τους συνέχεια.

Εξίσου εντυπωσιακό ήταν και το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, όπου η ομάδα Πωλήσεων και Υπηρεσιών της μονάδας επιχειρησιακού λογισμικού Microsoft παρουσίασε μέσα από Live demo τις δυνατότητες τόσο της διεθνούς λύσης Dynamics 365 Business Central όσο και της ελληνικοποίησης που υλοποιεί η Data Communication τα τελευταία 17 χρόνια.

Ο Ανδρέας Γρίμπελας, General Manager Epsilon SingularLogic, CTO και Board Member του Ομίλου EPSILON NET δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την ανταπόκριση και συμμετοχή του κόσμου στην εκδήλωσή μας. Η εκδήλωση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για εμάς στον Όμιλο EPSILON NET, καθώς μας δίνει την ευκαιρία να συναντηθούμε και να συζητήσουμε τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στον ψηφιακό κόσμο, καθώς και να παρουσιάσουμε το όραμα και τη στρατηγική μας επένδυση στις λύσεις και τη συνεργασία μας με τη Microsoft. Είμαστε υπερήφανοι που σε συνεργασία με τη Microsoft εντοπίζουμε καθημερινά τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε με τις λύσεις μας προστιθέμενη αξία στους πελάτες που μας εμπιστεύονται».

