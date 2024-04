Mastercard: νέος κύκλος δράσεων για τη γυναικεία ενδυνάμωση

Η Mastercard παραμένει σταθερή στη δέσμευση της για την ενίσχυση της γυναικείας ενδυνάμωσης στον επαγγελματικό χώρο και προσφέρει σε ακόμα περισσότερες γυναίκες τη δυνατότητα και τα απαραίτητα εφόδια προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να κάνουν τα επαγγελματικά τους όνειρα πραγματικότητα.

Φέτος, τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Mastercard επεκτείνονται και εμπλουτίζονται, προκειμένου να υποστηρίξουν ακόμα περισσότερες γυναίκες σε διάφορα στάδια της επαγγελματικής τους πορείας. Παρέχουν τους πόρους και τη γνώση τόσο σε απόφοιτες όσο και σε καταξιωμένες επαγγελματίες, καθώς και γυναίκες επιχειρηματίες, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους στο μέγιστο βαθμό και να χτίσουν μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών “Master your Own Business” της Mastercard, σε συνεργασία με το Executive Development του Alba Graduate Business School, The American College of Greece επιστρέφει δυναμικά για δεύτερη συνεχή χρονιά. Το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα online μαθημάτων, απευθύνεται σε γυναίκες επαγγελματίες και επιχειρηματίες και πρόκειται να προσφέρει στις συμμετέχουσες τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, μέσα από ένα πρόγραμμα 60 ωρών, ταχείας εκμάθησης. Η Mastercard αφουγκραζόμενη τις ανάγκες της κοινωνίας, επεκτείνει τόσο το ίδιο το πρόγραμμα φοίτησης και τους πυλώνες εκπαίδευσης, όσο και το όριο συμμετεχόντων, δίνοντας την ευκαιρία πλέον σε 40 γυναίκες να διεκδικήσουν δίμηνες υποτροφίες με στόχο να αναπτυχθούν και να καθιερωθούν ως επαγγελματίες.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των online μαθημάτων εδώ και κάνετε την εγγραφή σας έως τις 7 Απριλίου 2024.

Το Live A Legacy Mentoring Program είναι παρόν και φέτος στον κύκλο δράσεων για τη γυναικεία ενδυνάμωση. Το καινοτόμο πρόγραμμα της Mastercard, εξάμηνης διάρκειας, δίνει την ευκαιρία σε 50 γυναίκες να διεκδικήσουν υποτροφίες mentoring σε συνεργασία με το δίκτυο μεντόρων του Women On Top. Μέσα από τη βιωματική καθοδήγηση των μεντόρων τους, οι συμμετέχουσες θα μπορέσουν να μοιραστούν τις ανησυχίες, τις σκέψεις και τους στόχους τους και να οδηγηθούν σε επαγγελματική ενδυνάμωση και ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει το Μάϊο. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην πλατφόρμα του Live a Legacy έως τις 14 Απριλίου 2024.

Παράλληλα, το Live A Legacy Internship Program καλεί και φέτος τελειόφοιτες και απόφοιτες γυναίκες να διεκδικήσουν μια από τις θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης που προσφέρονται από τη Mastercard και τις εταιρείες που ανήκουν στο ευρύ δίκτυο συνεργατών της.

Οι δράσεις κορυφώνονται με την κεντρική εκδήλωση του Live A Legacy. Η επιτυχημένη πρωτοβουλία της Mastercard και του Women On Top, επιστρέφει το Μάϊο για 6η χρονιά, υλοποιώντας τρεις εκδηλώσεις αφιερωμένες στη γυναικεία ενδυνάμωση, δύο στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη.

Η Λουκία Χωραφά, Head of Marketing & Communications της Mastercard, για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα δήλωσε σχετικά: «Στη Mastercard πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση αποτελεί το θεμέλιο για την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη. Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα εργαλεία και τις ευκαιρίες που χρειάζονται για να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουμε καταλυτικά στη διαμόρφωση της μελλοντικής πορείας τους, ενώ δημιουργούμε παράλληλα ένα κύμα θετικής αλλαγής που επηρεάζει τις κοινωνίες εντός και εκτός των συνόρων της χώρας μας».

H Μαρίνα Γρυλλάκη, Executive Development Director, Alba Graduate Business School, The American College of Greece ανέφερε πως: «Η συμβολή του Alba στην πρωτοβουλία της Mastercard για την ενδυνάμωση των γυναικών συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, με το ανανεωμένο και επικαιροποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης ‘’ Μaster your own business’’, το οποίο προσφέρει στις συμμετέχουσες την ευκαιρία να αναπτύξουν σημαντικές γνώσεις και σύγχρονες δεξιότητες στην ηγεσία, την επιχειρηματικότητα και τη διοίκηση επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα τους δίνει τη δυνατότητα να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να δημιουργήσουν ένα δυναμικό δίκτυο μάθησης και αξιοποίησης της γνώσης».

Η Στέλλα Κάσδαγλη, συνιδρύτρια του Women On Top και συγγραφέας τόνισε πως «Η αλλαγή δεν έρχεται από τη μια μέρα στην άλλη, γι’ αυτό και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η συνεργασία μας με την Mastercard, στο πλαίσιο του Live A Legacy, αποτελεί μια μακροπρόθεσμη επένδυση στην επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών, από όλη την Ελλάδα. Κάθε χρόνο, το πρόγραμμα μας μαθαίνει περισσότερα, μας φέρνει σε επαφή με περισσότερες ταλαντούχες γυναίκες, βάζει ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ της έμφυλης ισότητας στην εργασία -για μια χρονιά ακόμα, λοιπόν, είμαστε ιδιαίτερα περήφανες που συμμετέχουμε σε αυτό».

