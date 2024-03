Η Check Point θέτει νέα πρότυπα για την ασφάλεια υποδομών AI Cloud σε κλίμακα με την NVIDIA

Η Check Point Software Technologies, κορυφαίος πάροχος πλατφόρμας κυβερνοασφάλειας υποστηριζόμενης από AI στον κυβερνοχώρο που παρέχεται μέσω cloud, ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με την NVIDIA για την ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών AI cloud. Η ενσωμάτωση των NVIDIA DPUs στη νέα λύση Check Point AI Cloud Protect θα βοηθήσει στην πρόληψη απειλών τόσο σε επίπεδο δικτύου όσο και σε επίπεδο host.

“Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει σημαντικά οφέλη στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, την οικονομία και αλλού. Ταυτόχρονα, ο ρυθμός και η πολυπλοκότητα των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο αυξάνεται, με τους φορείς απειλών να αναζητούν όλο και περισσότερο τρόπους για να διαταράξουν τους φόρτους εργασίας AI στο cloud”, δήλωσε η Gera Dorfman, Vice President of Network Security της Check Point Software Technologies. “Συνεργαζόμαστε με την NVIDIA για να προσφέρουμε μια νέα ασφαλή λύση AI cloud με το Check Point AI Cloud Protect που προστατεύει ακόμα και τα πιο ευαίσθητα και ιδιωτικά AI workloads από κυβερνοαπειλές”.

Η ταχεία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης έχει επιφέρει επανάσταση στην αποτελεσματικότητα και την καινοτομία στο χώρο εργασίας. Ωστόσο, αυτή η ανάπτυξη δημιουργεί επίσης πρόσθετους φορείς επιθέσεων που στοχεύουν ειδικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως το backdooring AI μοντέλων για τον έλεγχο της απόδοσης ενός μοντέλου ή για την απόκτηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο περιβάλλον, η διαρροή δεδομένων για την αποκάλυψη της πνευματικής ιδιοκτησίας και η άρνηση παροχής υπηρεσιών για την υποβάθμιση της απόδοσης και τη μείωση της χωρητικότητας. Αυτές οι απειλές θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα και την ασφάλεια των AI συστημάτων και εγκυμονούν κινδύνους για τα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Μπορούν επίσης να διαβρώσουν τη θεμελιώδη εμπιστοσύνη στις AI λειτουργίες, ενώ δυνητικά επηρεάζουν και άλλες πτυχές του κέντρου δεδομένων. Υπάρχει σοβαρή ανάγκη για μια ανανεωμένη προσέγγιση ασφάλειας για την προστασία όχι μόνο των δεδομένων στην παραδοσιακή τους μορφή αλλά και των ίδιων των AI μοντέλων, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την καινοτομία και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η Check Point στοχεύει να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις με την NVIDIA, ενσωματώνοντας τις γνώσεις ασφάλειας σε επίπεδο δικτύου και υποδοχής, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση που προστατεύει τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης τόσο από συμβατικές όσο και από νέες απειλές στον κυβερνοχώρο. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση βοηθά να διασφαλιστεί ότι το σύστημα ασφαλείας γνωρίζει τις δραστηριότητες δικτύου και τις διαδικασίες σε επίπεδο host, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση του μέλλοντος της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη, η διασφάλιση των AI clouds καθίσταται υψίστης σημασίας”, δήλωσε ο Yael Shenhav, Vice President of Networking Products της NVIDIA. “Το NVIDIA BlueField 3 δίνει τη δυνατότητα σε καινοτόμες εταιρείες όπως η Check Point να προσφέρουν ισχυρά μέτρα κυβερνοάμυνας για την ασφάλεια των AI cloud κέντρων δεδομένων, εξασφαλίζοντας παράλληλα κορυφαίες AI επιδόσεις.”

Σε απάντηση σε αυτές τις αναδυόμενες προκλήσεις, το AI Cloud Protect αναδεικνύεται ως στρατηγική λύση, που ανταποκρίνεται στις δυναμικές απαιτήσεις ασφάλειας της εποχής της Τεχνητής Νοημοσύνης. Σχεδιασμένο για εύκολη εγκατάσταση και προσαρμοστικότητα, προσφέρει out-of-the-box ασφάλεια χωρίς να επηρεάζει την AI απόδοση. Σχεδιασμένο για εύκολη ενσωμάτωση και επεκτασιμότητα, το AI Cloud Protect παρέχει μια ισχυρή ασπίδα προστασίας από εξελιγμένες απειλές στον κυβερνοχώρο.

Σχεδιασμένο με το NVIDIA BlueField 3 DPU, το οποίο τροφοδοτεί μια νέα κατηγορία κέντρων δεδομένων AI cloud, και το πλαίσιο λογισμικού NVIDIA DOCA, το AI Cloud Protect έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώνεται απρόσκοπτα στα οικοσυστήματα AI της NVIDIA, παρέχοντας:

Ισχυρή άμυνα έναντι απειλών που αφορούν στην Τεχνητή Νοημοσύνη: Δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να θωρακίζονται αποτελεσματικά έναντι της μετατροπής μοντέλων, της κλοπής μοντέλων και άλλων φορέων επιθέσεων με πρωτοφανή αποτελεσματικότητα.

Κλιμακούμενη, απρόσκοπτη ενσωμάτωση: Διευκολύνει την εύκολη ανάπτυξη σε διαφορετικά AI περιβάλλοντα, διασφαλίζοντας ότι τα μέτρα ασφαλείας αναπτύσσονται παράλληλα με τις οργανωτικές ανάγκες.

Βελτιστοποιημένη απόδοση με μηδενικό κίνδυνο: Εξασφαλίζει τη συνέχιση των λειτουργιών AI απρόσκοπτα, με τις διαδικασίες ασφαλείας να εκτελούνται διακριτά, αξιοποιώντας την τεχνολογική υποδομή της NVIDIA χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση AI.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λύση ασφαλείας Check Point AI Cloud Protect και την ενσωμάτωση της τεχνολογίας NVIDIA BlueField, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.checkpoint.com/ai/cloudprotect

