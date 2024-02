Στη λίστα Top 10 CEOs of Humans ο Λεωνίδας Κασιάπης της IFSAS

Στην ειδική έκδοση του online περιοδικού Inside the Mind of the CEO | Top Leaders In Greece, διαμορφώνεται η λίστα με τους Top 10 CEOs of Humans στην Ελλάδα, στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο κ. Λεωνίδας Κασιάπης, Διευθύνων Σύμβουλος της IFSAS.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία διακρίνονται ηγέτες που βρίσκονται κοντά στους εργαζόμενους και έχουν υιοθετήσει ένα ανθρωποκεντρικό μοντέλο ηγεσίας, αναγνωρίζοντας τη σημασία του στη βιωσιμότητα ενός οργανισμού.

Οι CEOs of Humans δίνουν προτεραιότητα στους ανθρώπους, είτε πρόκειται για τους εργαζομένους και τους πελάτες τους, είτε για την κοινωνία γενικότερα, υιοθετώντας ένα ανθρωποκεντρικό μοντέλο ηγεσίας και αναγνωρίζοντας την καθοριστική του ση- μασία στη βιωσιμότητα ενός οργανισμού.

Προωθούν μία θετική και υποστηρικτική εργασιακή κουλτούρα, επενδύουν στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και δημιουργούν ευκαιρίες για ανάπτυξη και πρόοδο. Υποστηρίζουν πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη, τις δίκαιες αποδοχές και επικεντρώνονται στην ανατροφοδότηση και τη δέσμευση των ομάδων τους.

Όπως δήλωσε η Αγγελική Τσιμσιρή, Marketing & Corporate Affairs Executive της IFSAS, «το βραβείο αυτό έρχεται την καταλληλότερη χρονική στιγμή για να επιβραβεύσει τις προσπάθειες της Διοίκησης για την ανάπτυξη μιας κουλτούρας συμπερίληψης αλλά και για ένα καλύτερο μέλλον εργασίας».

