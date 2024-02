Ο GSMA παρουσιάζει νέα πλατφόρμα για την επαναχρησιμοποίηση εξοπλισμού

Ο GSMA προχώρησε στην παρουσίαση μιας cloud-based marketplace πλατφόρμας δικτυακού εξοπλισμού, έχοντας ως στόχο να βοηθήσει τη βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών να επιτύχει τους στόχους της οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, σε συνεργασία με την Shields Environmental Group (Shields).

Όπως αναφέρεται, η πλατφόρμα, που φέρει την ονομασία GSMA Equipment Marketplace, θα βοηθήσει τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους από όλο τον κόσμο να επαναχρησιμοποιήσουν και να ανακυκλώσουν τα περιουσιακά στοιχεία του δικτύου τους, βοηθώντας τους και να επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς στόχους για «καθαρό μηδέν» και να εξασφαλίσουν οικονομική βιωσιμότητα.

Καθιστώντας την υπηρεσία διαθέσιμη στα μέλη τους, με περισσότερους από 1000 παρόχους κινητής και κατασκευαστές εξοπλισμού σε όλο τον κόσμο, ο GSMA ελπίζει ότι η υπηρεσία μπορεί να μετασχηματίσει τον τρόπο προμήθειας και παροπλισμού δικτύων – σταθερών, κινητών ή ιδιωτικών. Με τη σειρά του, όπως αναφέρεται, αυτό θα στηρίξει τη βιομηχανία στις φιλοδοξίες της να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα και να ελαχιστοποιήσει την εξόρυξη επιβλαβών για το περιβάλλον πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Ο GSMA εκτιμά ότι η κατασκευή δικτυακού εξοπλισμού και σχετικών υποδομών αντιπροσωπεύουν περισσότερους από 30 εκατομμύρια τόνους CO2e ετησίως. Οι εκπομπές της εφοδιαστικής αλυσίδας αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο του αποτυπώματος άνθρακα ενός φορέα εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων, φθάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις σε πάνω από το 80% του συνόλου. Το GSMA Equipment Marketplace μπορεί να συμβάλει στη μείωση αυτών των μεγεθών, επιτρέποντας στους παρόχους να επαναχρησιμοποιήσουν και να ανακυκλώσουν περισσότερα από τα περιουσιακά τους στοιχεία και να βοηθήσει τη βιομηχανία να επιτύχει τη φιλοδοξία της να είναι μηδενική έως το 2050 το αργότερο.

Η πλατφόρμα GSMA Equipment Marketplace χρησιμοποιείται ήδη με επιτυχία από την Vodafone, με τον GSMA και την Shields να αποκαλύπτουν σχέδια για να την καταστήσουν διαθέσιμη στο σύνολο της βιομηχανίας. Παράλληλα με την έναρξη του Equipment Marketplace, ο GSMA δημοσίευσε επίσης την τέταρτη ετήσια έκθεση «Mobile Net Zero: State of the Industry on Climate Action», η οποία δείχνει ότι οι εκπομπές άνθρακα των παρόχων δικτύων κινητής τηλεφωνίας μειώθηκαν κατά 6% παγκοσμίως μεταξύ 2019-2022.§

