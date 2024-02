Η LG προσφέρει τρεις μήνες δωρεάν το APPLE TV+ σε κάτοχους smart TV και lifestyle οθονών

Η LG προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στο Apple TV+ για τρεις μήνες, σε χρήστες LG Smart TV που πληρούν τις προϋποθέσεις στην Ελλάδα και σε άλλες 92 χώρες. Η τρίμηνη δωρεάν δοκιμή είναι διαθέσιμη στην εφαρμογή Apple TV σε συμβατές συσκευές LG Smart TV 4K και 8K (μοντέλα 2018 και νεότερα), καθώς και στα μοντέλα οθόνης lifestyle StanbyME και StanbyME Go. Η προσφορά ισχύει για το διάστημα από τις 6 Φεβρουαρίου έως τις 30 Απριλίου 2024.

Το Apple TV+ προσφέρει κορυφαίες, συναρπαστικές δραματικές και κωμικές σειρές, καθηλωτικές ταινίες μεγάλου μήκους, πρωτοποριακά ντοκιμαντέρ, καθώς και παιδική και οικογενειακή ψυχαγωγία. Το Apple TV+ προσφέρει αναγνωρισμένες, παγκόσμιες επιτυχημένες σειρές όπως το “Monarch: Legacy of Monsters”, “Masters of the Air”, “Silo”, “Hijack”, “The Morning Show”, “Foundation”, “Slow Horses” και το πολυβραβευμένο με Έμμυ Ted Lasso, καθώς και βραβευμένες πρωτότυπες ταινίες της Apple, όπως το 10 φορές υποψήφιο για Όσκαρ “Killers of the Flower Moon” του Martin Scorsese και το ιστορικά βραβευμένο με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας “CODA”.

Οι κορυφαίες τηλεοράσεις της LG διαθέτουν Dolby Vision και Dolby Atmos για κορυφαία οικιακή ψυχαγωγία και οι χρήστες LG Smart TV μπορούν να απολαύσουν το Apple TV+ σε 4K με Dolby Vision και Dolby Atmos. Οι premium τηλεοράσεις 2024 της εταιρείας, είναι οι πρώτες στη βιομηχανία που υποστηρίζουν τόσο το Dolby Vision όσο και το Filmmaker Mode, μια κινηματογραφική εμπειρία διαθέσιμη με τίτλους Apple TV+ σε Dolby Vision.

Η LG έχει δεσμευτεί να αναβαθμίσει την εμπειρία θέασης, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου και υπηρεσιών, κορυφαία ποιότητα εικόνας και καθηλωτικό ήχο. Οι χρήστες των LG Smart TV μπορούν να αξιοποιήσουν χωρίς κόπο την πλήρη σειρά περιεχομένου και υπηρεσιών που προσφέρουν οι LG Smart TVs με την ευέλικτη και φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα webOS.

