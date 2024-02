Η Check Point Software παρουσιάζει το Infinity AI Copilot

Η Check Point Software Technologies, κορυφαίος πάροχος πλατφόρμας κυβερνοασφάλειας υποστηριζόμενης από AI στον κυβερνοχώρο που παρέχεται μέσω cloud, ανακοίνωσε σήμερα την κυκλοφορία του Infinity AI Copilot πρώτης γενιάς. Αξιοποιώντας τη σύγκλιση των τεχνολογιών AI και cloud, το Infinity AI Copilot αντιμετωπίζει την αυξανόμενη παγκόσμια έλλειψη επαγγελματιών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των ομάδων ασφαλείας.

«Με το Infinity AI Copilot, εγκαινιάζουμε μια νέα εποχή στην κυβερνοασφάλεια, όπου η συνεργασία ανθρώπου-μηχανής βρίσκεται στο επίκεντρο», δήλωσε ο Eyal Manor, VP of Product Management της Check Point Software Technologies. «Το όραμά μας είναι να επιτρέψουμε στις ομάδες ασφαλείας να εργάζονται σε αρμονία με την τεχνητή νοημοσύνη, επιτυγχάνοντας πρωτοφανή αποτελεσματικότητα και ακρίβεια. Πιστεύουμε σε ένα μέλλον όπου η ασφάλεια δεν θα αποτελεί πλέον πρόκληση, αλλά αναπόσπαστο μέρος των λειτουργιών κάθε οργανισμού».

Η κυβερνοασφάλεια δεν ήταν ποτέ πιο απαιτητική ή επείγουσα. Το ransomware αυξήθηκε κατά 90% το 2023 και οι οργανισμοί αντιμετώπισαν κατά μέσο όρο 60.000 επιθέσεις στον κυβερνοχώρο καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ ταυτόχρονα, αντιμετωπίζουν έλλειψη ειδικευμένων επαγγελματιών παγκοσμίως. Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, μπορεί να είναι δύσκολο και αγχωτικό να ασφαλιστούν αποτελεσματικά τα δίκτυα και τα δεδομένα. Εκπαιδευμένο σε 30 χρόνια end-to-end πληροφοριών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, το Infinity AI Copilot παρέχει έναν ισχυρό σύμμαχο στις ομάδες ασφαλείας. Με τη δύναμη του Generative AI (GenAI), το Infinity AI Copilot λειτουργεί τόσο ως διοικητικός όσο και ως αναλυτικός βοηθός, αυτοματοποιώντας πολύπλοκες εργασίες ασφαλείας και παρέχοντας προληπτικές λύσεις σε απειλές ασφαλείας. Μειώνει σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για εργασίες ρουτίνας, δίνοντας τη δυνατότητα στις ομάδες ασφαλείας να επικεντρωθούν στη στρατηγική καινοτομία. Επιπλέον, ενσωματώνεται απρόσκοπτα σε όλη την πλατφόρμα Check Point Infinity, παρέχοντας μια ενοποιημένη εμπειρία ασφάλειας από το τελικό σημείο έως το δίκτυο και το cloud και πέρα από αυτό.

Βασικές δυνατότητες:

Επιταχύνει τη διαχείριση ασφάλειας: Το Infinity AI Copilot εξοικονομεί έως και το 90% του χρόνου που απαιτείται για διοικητικές εργασίες που αφορούν σε εργασίες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης συμβάντων, της υλοποίησης και της αντιμετώπισης προβλημάτων.Οι επαγγελματίες ασφαλείας μπορούν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στη στρατηγική καινοτομία, χάρη στον χρόνο που εξοικονομούν.

Διαχείριση και ανάπτυξη πολιτικών ασφαλείας: διαχείριση, τροποποίηση και αυτόματη ανάπτυξη κανόνων πρόσβασης και ελέγχων ασφαλείας, ειδικά για την πολιτική κάθε πελάτη.

Βελτιώνει τον μετριασμό και την αντιμετώπιση περιστατικών: αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη στο κυνήγι, την ανάλυση και την επίλυση απειλών.

Επιβλέπει όλες τις λύσεις και το περιβάλλον: Το AI Copilot επιβλέπει όλα τα προϊόντα σε ολόκληρη την πλατφόρμα Check Point Infinity – από το δίκτυο έως το cloud έως τον χώρο εργασίας – είναι πραγματικά ένας ολοκληρωμένος βοηθός.

Απλή επεξεργασία κάθε γλώσσας:Η αλληλεπίδραση με το Infinity AI Copilot GenAI είναι τόσο φυσική όσο μια συνομιλία με έναν άνθρωπο. Κατανοεί και απαντά μέσω συνομιλίας σε οποιαδήποτε γλώσσα, διευκολύνοντας τους χρήστες να επικοινωνούν και να εκτελούν εργασίες. Αυτή η ικανότητα ενθαρρύνει την απρόσκοπτη αλληλεπίδραση και την αποτελεσματική εκτέλεση εργασιών.

«Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων στον τομέα της ασφάλειας είναι κορυφαία προτεραιότητα για τους CISO, καθώς αντιμετωπίζουν τόσο το διευρυνόμενο τοπίο απειλών όσο και την έλλειψη ταλέντων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Κατά την επιλογή μιας λύσης κυβερνοασφάλειας που υποστηρίζεται από AI, οι CISO αναζητούν απόδοση επένδυσης μέσω αυξημένης παραγωγικότητας και καλύτερης αποτελεσματικότητας», δήλωσε ο Frank Dickson, Group Vice President, Security & Trust, IDC. “Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και του αυτοματισμού, το Check Point Infinity AI Copilot επιδιώκει να προσφέρει βελτιωμένα αποτελέσματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, μειώνοντας το χρόνο που απαιτείται για εργασίες διαχειριστή ασφαλείας, όπως ανάλυση συμβάντων και αντιμετώπιση προβλημάτων, παρέχοντας παράλληλα καλύτερη ασφάλεια μέσω βελτιωμένων πολιτικών ασφαλείας, κυνηγιού απειλών, μετριασμού και αποκατάστασης”.

Σε αντίθεση με ορισμένες υπάρχουσες λύσεις AI στην αγορά, το Infinity AI Copilot παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη σε διάφορες πτυχές ασφάλειας, με δυνατότητες που εκτείνονται πέρα από την ανάλυση απειλών για να συμπεριλάβουν τη διαχείριση πολιτικής πληροφορικής και πρόσβασης. Ξεχωρίζει για τη διαθεσιμότητα και την πρακτική εφαρμογή του σε αντίθεση με τις εννοιολογικές λύσεις που προσφέρουν ορισμένοι ανταγωνιστές.

Infinity AI Copilot is currently available in preview, with a full launch expected in Q2. Future developments include proactive assistance and autonomous policy management features.

Το Infinity AI Copilot είναι προς το παρόν διαθέσιμο για τεστ και η πλήρης κυκλοφορία του αναμένεται το 2ο τρίμηνο του 2024. Οι μελλοντικές εξελίξεις περιλαμβάνουν προληπτική βοήθεια και αυτόνομα χαρακτηριστικά διαχείρισης πολιτικής.

