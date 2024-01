Μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο φεστιβάλ τεχνολογίας TEKNOFEST

Με τo μήνυμα «Το Μέλλον είστε εσείς με το TEKNOFEST» (“You are the Future with TEKNOFEST”), το φεστιβάλ τεχνολογίας ΤΕΚΝΟFEST 2024 «άνοιξε τις πύλες του» και φέτος και προσκαλεί τους νέους της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, λάτρεις της τεχνολογίας, να λάβουν μέρος και να ξεχωρίσουν στους μεγαλύτερους τεχνολογικούς διαγωνισμούς Αεροπορίας, Διαστήματος και Τεχνολογίας στον κόσμο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως και τις 20 Φεβρουαρίου 2024. Η διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στα Άδανα και οι προτάσεις που θα διακριθούν θα λάβουν βραβεία ύψους 30 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών (910 χιλ. Ευρώ) και πάνω από 55 εκατομμύρια τουρκικές λίρες (1,6 εκατ. Ευρώ) σε υλική υποστήριξη και παροχές.

Στο TEKNOFEST 2024, οι διαγωνισμοί που θα διεξαχθούν περιλαμβάνουν 46 κύριες κατηγορίες και 117 υποκατηγορίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: Rocket, Model Satellite, Artificial Intelligence in Health, Biotechnology Innovation, Digital Technologies in Industry, Flying Car Simulation, Educational Technologies, Robotaxi Passenger Autonomous Vehicle, Agricultural Technologies, Combat UAV, Chip Design Competition.

Επίσης στη φετινή διοργάνωση θα «ανοίξουν» για πρώτη φορά οι διαγωνισμοί που αφορούν τομείς όπως Wireless Communication, Block Chain, Air Defence System Technologies, Financial Technologies, Unmanned Naval Vehicle, Smart Wi-Fi Coverage και TEKNOFEST Robolig.

Από το 2018, περισσότερες από 2 εκατομμύρια αιτήσεις έχουν υποβληθεί στο TEKNOFEST, το οποίο συνεχίζει να υποστηρίζει τα σχέδια χιλιάδων νέων που εργάζονται στους τομείς της Αεροπορίας, του Διαστήματος και της Τεχνολογίας, βοηθώντας τους να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Το Φεστιβάλ Αεροπορίας, Διαστήματος και Τεχνολογίας TEKNOFEST διοργανώνεται από το Turkish Technology Team Foundation (T3 Foundation) και το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, με την υποστήριξη των κορυφαίων τεχνολογικών εταιρειών της Τουρκίας, του δημοσίου, των οργανισμών μέσων ενημέρωσης και των πανεπιστημίων της χώρας.