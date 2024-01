Η νέα λύση της Kaspersky ανακηρύχθηκε προϊόν της χρονιάς από την AV-Comparatives

Η πιο πρόσφατη λύση της Kaspersky ανακηρύχθηκε “Προϊόν της Χρονιάς” από την AV-Comparatives, έναν κορυφαίο ανεξάρτητο οργανισμό δοκιμών, κατακτώντας το ρεκόρ της πλέον βραβευμένης εταιρείας κυβερνοασφάλειας στον κλάδο. Το Kaspersky Standard, το βασικό προϊόν του νέου Kaspersky Consumer Portfolio, τιμήθηκε με το βραβείο “Προϊόν της Χρονιάς” από την AV-Comparatives για τη συνεχή επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023.

Αυτό το βραβείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη αναγνώριση για το Kaspersky Consumer Portfolio, το οποίο παρουσιάστηκε το 2022 και περιλαμβάνει τρία επίπεδα: Kaspersky Premium, Kaspersky Plus και Kaspersky Standard. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Kaspersky κατακτά το βραβείο “Προϊόν της Χρονιάς” για έβδομη φορά, γεγονός που την καθιστά τον μοναδικό πάροχο κυβερνοασφάλειας με τέτοιο ρεκόρ.

Το 2023, η AV-Comparatives εξέτασε 16 λειτουργίες ασφαλείας από παγκόσμιους προμηθευτές ως προς την ικανότητά τους να προστατεύουν τους καταναλωτές από τις απειλές του Διαδικτύου στον πραγματικό κόσμο, να εντοπίζουν χιλιάδες πρόσφατα κακόβουλα προγράμματα, να προστατεύουν από προηγμένες στοχευμένες επιθέσεις (Advanced Threat Protection Test) και να παρέχουν προστασία χωρίς επιβράδυνση της συσκευής, ενώ αντιστέκονται σε πιθανές ψευδείς θετικές ενδείξεις. Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, το Kaspersky Standard έλαβε την υψηλότερη συνολική βαθμολογία και στις επτά δοκιμές της σειράς Public Consumer Main-Test Series.

Επιπλέον, η Kaspersky έλαβε πέντε βραβεία σε διάφορες κατηγορίες για τις επιδόσεις των προϊόντων της κατά τις δοκιμές και έγινε ο μοναδικός προμηθευτής κυβερνοασφάλειας με αυτόν τον αριθμό βραβείων το 2023. Τα βραβεία που απέσπασε είναι τα εξής: Real World Protection 2023 Silver, Malware Protection 2023 Silver, ATP Consumer 2023 Silver (Advanced Threat Protection 2023 Silver), Best Overall Speed 2023 Bronze και Least False Positives 2023 Bronze.

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του Kaspersky Standard, η AV-Comparatives υπογράμμισε την απλή διαδικασία εγκατάστασης με ασφαλείς προεπιλεγμένες επιλογές, καθώς και το σύγχρονο περιβάλλον εργασίας του προγράμματος, το οποίο καθιστά όλες τις βασικές λειτουργίες εύκολα προσβάσιμες από την αρχική σελίδα. Επιπλέον, οι δοκιμαστές χαρακτήρισαν τη συμπεριφορά του Kaspersky Standard στα σενάρια εντοπισμού κακόβουλου λογισμικού ως εξαιρετική: η προσπάθεια ανοίγματος ενός φακέλου με κακόβουλο λογισμικό είχε ως αποτέλεσμα την αυτόματη ανίχνευση και αφαίρεση όλων των απειλών, χωρίς να αφήνει καμία πιθανότητα για το κακόβουλο λογισμικό να αναπαραχθεί, να εξαπλωθεί στο σύστημα ή ακόμη και να εκτελεστεί.

Το Kaspersky Standard είναι η κύρια βαθμίδα του ανανεωμένου Kaspersky Consumer Portfolio, που παρουσιάστηκε το 2022, για να καλύψει όλες τις βασικές ανάγκες ασφάλειας των καταναλωτών. Παρέχει ολοκληρωμένη ασφάλεια με τρία επίπεδα προστασίας για τον εντοπισμό και τον αποκλεισμό απειλών σε πραγματικό χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο. Αποτελεί επίσης τη βάση για τις άλλες δύο προηγμένες βαθμίδες – Kaspersky Plus και Kaspersky Premium, οι οποίες παρέχουν ολοκληρωμένη προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, καθώς και υψηλά επίπεδα απόδοσης των συσκευών.

Η Kaspersky συμμετέχει στις δοκιμές της AV-Comparatives για περισσότερα από 20 χρόνια και κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ άλλων προμηθευτών όσον αφορά το συνολικό αριθμό (57) των βραβείων στις κατηγορίες Gold, Silver και Bronze.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναγνωρίσουμε τις εξαιρετικές ικανότητες του Kaspersky Standard κατά του κακόβουλου λογισμικού, όπως καταδεικνύεται από τις εξαιρετικές επιδόσεις του σε όλες τις κύριες σειρές καταναλωτικών δοκιμών μας το 2023. Για άλλη μια φορά, η λύση της Kaspersky απέδειξε την ικανότητά της να προστατεύει εξαιρετικά αποτελεσματικά τις συσκευές και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών από επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού. Η κατάκτηση του βραβείου “Προϊόν της Χρονιάς” για έβδομη φορά δείχνει το εξαιρετικό ρεκόρ της εταιρείας στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων ασφαλείας για την προστασία των χρηστών», αναφέρει ο Andreas Clementi, founder and CEO της AV-Comparatives.

Ο Eugene Kaspersky, CEO της Kaspersky, πρόσθεσε: «Οι τεχνολογίες μας υποβάλλονται σε εκτεταμένους ελέγχους και πιστοποιούνται σύμφωνα με τα πιο υψηλά παγκόσμια πρότυπα, ώστε να διασφαλίζεται η ισχυρή ασφάλεια για τους χρήστες μας. Και τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους: το 2023, το Kaspersky Standard συμμετείχε για πρώτη φορά στις δοκιμές και κατατάχθηκε αμέσως στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των άλλων παρόχων. Επιπλέον, κατέχοντας τον υψηλότερο αριθμό βραβείων (57) σε διάφορες κατηγορίες σε σύγκριση με οποιονδήποτε προμηθευτή ασφάλειας, η εταιρεία μας παραμένει μία από τις πιο αναγνωρισμένες στην αγορά».

Η πλήρης έκδοση της ετήσιας έκθεσης AV-Comparatives είναι διαθέσιμη μέσω του συνδέσμου. Ο πλήρης κατάλογος των βραβείων των λύσεων της Kaspersky είναι διαθέσιμος εδώ.