SmartTalks #21: Ηλίας Πίτσαβος, Klarna – Buy Now Pay Later!

Άμεσα διαθέσιμο είναι το 21ο επεισόδιο των SmartTalks, της διαδικτυακής εκπομπής που φιλοξενεί σημαντικά πρόσωπα από τον κόσμο της τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και του επιχειρείν!

Στόχος των συγκεκριμένων συζητήσεων είναι να προσφέρουν ενημέρωση για θέματα που απασχολούν τον κόσμο της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας, αναλύοντας ζητήματα στα οποία απαιτείται η γνώση και η τοποθέτηση ενός ειδικού.

Σε αυτό το επεισόδιο, ο Ηλίας Πίτσαβος, Head of Greece της Klarna, μιλά στην εκπομπή SmartTalks και τον Χρήστο Κοτσακά για την παρουσία της συγκεκριμένης εταιρείας στην ελληνική αγορά, το buy now pay later, τα οφέλη, από αυτό, για τον έμπορο και τον καταναλωτή, τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει η Klarna και το μέλλον, τους επόμενους στόχους!