HiBreed: The Brand Brief Builder – custom GPT για τη marketing κοινότητα από την BAAS DIGITAL

H BAAS DIGITAL δημιούργησε και προσφέρει στη marketing κοινότητα της Ελλάδας ένα custom GPT με την ονομασία HiBreed: The Brand Brief Builder. Πρόκειται για ένα δωρεάν εργαλείο, που λειτουργεί σαν εξειδικευμένος βοηθός για τη δημιουργία ενός πλήρους brief μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, διευκολύνοντας σημαντικά τον marketer στην έρευνά του προκειμένου να σχεδιάσει στρατηγική επικοινωνίας για ένα brand.​

O HiBreed είναι σχεδιασμένος για να δημιουργεί αναλυτικά brand briefs υψηλής ποιότητας με ακρίβεια, βοηθώντας στην καλύτερη κατανόηση του brand και την αποτελεσματικότερη επικοινωνία των μηνυμάτων του. Με το απλό prompt “create a complete brief for brand xyz site https://xyz.com”, επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών από οποιοδήποτε site και συνοψίζει την ουσία του brand σε ένα σαφές brief, σε ελάχιστο χρόνο. ​

Συγκεκριμένα, το brand brief περιλαμβάνει Brand Purpose, Positioning, End Benefit, USP, Functional & Emotional Benefits και Reasons to Believe. Επιπλέον, ο HiBreed προτείνει Βασικά Μηνύματα και Στρατηγικές Κατευθύνσεις, ενώ παρέχει ακόμα SWOT analysis και αναλύσεις βασισμένες στις μεθοδολογίες “The 4Ps of Marketing” & “Porter’s Five Forces“. Έτσι ο χρήστης εξασφαλίζει μια σε βάθος ανάλυση του brand από πολλές οπτικές γωνίες, που μπορεί να προσαρμοστεί στις εκάστοτε ανάγκες του. ​

Τώρα ο marketer έχει μια γερή και αξιόπιστη βάση, για να χτίσει την επικοινωνία οποιουδήποτε brand, βάζοντας βέβαια και τη δύναμη της δημιουργικότητάς του.​ Για να χρησιμοποιήσετε το HiBreed: The Brand Brief Builder, πρέπει να διαθέτετε λογαριασμό ChatGPT Plus.​