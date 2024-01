360.000 λήψεις για τα δωρεάν εργαλεία αποκρυπτογράφησης της Kaspersky

Τα εργαλεία αποκρυπτογράφησης της Kaspersky, προσβάσιμα μέσω της πρωτοβουλίας No More Ransom και της ειδικής πλατφόρμας No Ransom, έχουν ξεπεράσει συνολικά τις 360.000 λήψεις. Αυτά τα δωρεάν εργαλεία προσφέρουν αποτελεσματικές λύσεις ανάκτησης δεδομένων για τα θύματα ransomware, υπογραμμίζοντας τον ουσιαστικό αντίκτυπο των συνεργατικών προσπαθειών κυβερνοασφάλειας.

Στα τέλη του 2023, η Kaspersky συμπλήρωσε επτά χρόνια ως βασικός συντελεστής της πρωτοβουλίας ‘No More Ransom’. Την περίοδο αυτή παρατηρήθηκε αυξημένη πρόσβαση στα δωρεάν εργαλεία αποκρυπτογράφησης της Kaspersky, σύμφωνα με τη δέσμευσή της για καταπολέμηση του ransomware. Αυτά τα εργαλεία, που στοχεύουν σε 39 οικογένειες ransomware, έχουν συμβάλει καθοριστικά στην παροχή βοήθειας σε σχεδόν 2 εκατομμύρια θύματα παγκοσμίως, όπως αναφέρει η Europol, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό αντίκτυπο της πρωτοβουλίας ‘No More Ransom’ που υποστηρίζεται από την Kaspersky.

Πέρα από τη συμβολή της στο ‘No More Ransom’, η Kaspersky έχει εδραιώσει περαιτέρω τη δέσμευσή της δημιουργώντας τον δικό της ιστότοπο ‘No Ransom’ – ένα hub που παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά πόρων και εργαλείων για την καταπολέμηση των μολύνσεων από ransomware. Το portal ‘No Ransom’ παρουσιάστηκε το 2015 από την Kaspersky σε συνεργασία με την Εθνική Αστυνομία της Ολλανδίας και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε μια παγκόσμια πρωτοβουλία, βοηθώντας τους ανθρώπους χωρίς να απαιτείται αμοιβή.

Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2023, τα εργαλεία αποκρυπτογράφησης της Kaspersky είχαν ληφθεί πάνω από 360.000 φορές από το 2018, παρέχοντας στα θύματα μια σανίδα σωτηρίας για την ανάκτηση κρίσιμων δεδομένων χωρίς να υποκύψουν στις απαιτήσεις για λύτρα. Τον Μάρτιο του 2023, η Kaspersky κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση ενός εργαλείου αποκρυπτογράφησης που σχεδιάστηκε συγκεκριμένα για να βοηθήσει τα θύματα ενός ransomware που βασίστηκε στον κώδικα Conti, ο οποίος είχε διαρρεύσει στο παρελθόν.

«Καθώς οι απειλές στον κυβερνοχώρο συνεχίζουν να εξελίσσονται, η συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα καθίσταται ολοένα και πιο ζωτικής σημασίας. Το ‘No More Ransom’ και η πλατφόρμα ‘No Ransom’ της Kaspersky αποτελούν παράδειγμα για το πώς οι συλλογικές προσπάθειες μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά στη βοήθεια των θυμάτων και στην παροχή συμβουλών πρόληψης. Επιπλέον, είναι σημαντικό για τους χρήστες να κατανοήσουν ότι η καταβολή λύτρων στους εγκληματίες του κυβερνοχώρου δεν αποτελεί ποτέ λύση. Αντ’ αυτού, ενθαρρύνουμε τα άτομα και τους οργανισμούς να βασίζονται στα διαθέσιμα εργαλεία αποκρυπτογράφησης και τους πόρους που παρέχονται μέσω των συλλογικών προσπαθειών, επιτρέποντάς τους να ανακτήσουν τα δεδομένα τους χωρίς να υποκύψουν σε εκβιασμούς», δήλωσε ο Jornt van der Wiel, Senior Security Researcher στην Kaspersky Global Research and Analysis Team.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας της, η Kaspersky έχει αποδείξει την επιτυχή πορεία της στην υλοποίηση πρωτοβουλιών για δωρεάν καταπολέμηση των κυβερνοεπιθέσεων. Πριν από τη συνίδρυση του ‘No More Ransom’ και την έναρξη της πλατφόρμας No Ransom, η Kaspersky παρουσίασε το Stop Gpcode – μια διεθνή πρωτοβουλία κατά του ransomware το 2008.

Το ransomware είναι κακόβουλο λογισμικό που κρυπτογραφεί τα δεδομένα ενός χρήστη και απαιτεί πληρωμή για την αποδέσμευσή τους. Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου εισάγουν νέες τροποποιήσεις ransomware με ανησυχητικό ρυθμό, με την Kaspersky να εντοπίζει πάνω από 4.000 νέα αρχεία ransomware μόνο τον Οκτώβριο του 2023 – 2,5 φορές περισσότερα από ό,τι τον Νοέμβριο του 2022 (1.602). Αυτό τονίζει τη συνεχή σημασία των ισχυρών μέτρων προστασίας.

Η πρωτοβουλία ‘No More Ransom’ ξεκίνησε το 2016 από τους Kaspersky, Europol, Εθνική Αστυνομία της Ολλανδίας μεταξύ άλλων, και είναι παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ των διωκτικών αρχών και του ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση του ransomware. Η πρωτοβουλία αυτή παρέχει εργαλεία αποκρυπτογράφησης, εκπαιδεύει το κοινό σχετικά με τους κινδύνους του ransomware και προωθεί τις καλύτερες πρακτικές κυβερνοασφάλειας για την αντιμετώπιση αυτής της εξαπλωμένης απειλής στον κυβερνοχώρο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βοήθεια στην καταπολέμηση του ransomware ή για να μάθετε περισσότερα για την πρωτοβουλία ‘No More Ransom’, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της πρωτοβουλίας στη διεύθυνση nomoreransom.org. Όλα τα εργαλεία αποκρυπτογράφησης της Kaspersky είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση https://noransom.kaspersky.com .