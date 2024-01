Τα στελέχη και ο CEO της LG αναλύουν το πλάνο για την υλοποίηση του στόχου Future Vision 2030

Ο CEO της LG, William Cho, και στελέχη της εταιρείας παρουσίασαν τις στρατηγικές που εφαρμόζει η LG για την επίτευξη του στόχου “Future Vision 2030”, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε για τα κορεατικά μέσα ενημέρωσης στο Λας Βέγκας, Νεβάδα, ΗΠΑ, στις 10 Ιανουαρίου.

Ο CEO ανέφερε στην αρχή ότι η LG έχει εντοπίσει τρία σημαντικά σημεία αλλαγής- την ηλεκτροκίνηση, την εξυπηρέτηση και την ψηφιοποίηση – που θα αναμορφώσουν τελικά τις επιχειρήσεις και την εμπειρία του πελάτη. Η εταιρεία στοχεύει να ξεπεράσει τις προκλήσεις, όπως οι συνεχείς αβεβαιότητες της αγοράς και της εφοδιαστικής αλυσίδας, και να επιταχύνει την ανάπτυξη χτίζοντας έναν οργανισμό υψηλής απόδοσης, προσανατολισμένο στα αποτελέσματα και με πνεύμα νικητή.

«|Αν το 2023 ήταν η χρονιά κατά την οποία ορίσαμε την κατεύθυνση για νέες αλλαγές, το 2024 θα είναι η χρονιά κατά την οποία θα επιταχύνουμε πραγματικά αυτές τις αλλαγές», δήλωσε ο CEO Cho. Το “future vision 2030” είναι η υπόσχεσή μας στην αγορά και στους πελάτες μας και θα προσπαθήσουμε ως εταιρεία να τηρήσουμε αυτή την υπόσχεση».

Όπως ανακοινώθηκε από τον CEO πέρυσι, το Future Vision 2030 είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος της LG να μετατραπεί σε “Smart Life Solution Company” που μπορεί να συνδέσει και να επεκτείνει την εμπειρία του πελάτη σε διάφορους χώρους, όπως το σπίτι, το εμπόριο, την κινητικότητα και την εικονική ζωή.

Ενίσχυση της μελλοντικής ανταγωνιστικότητας μέσω επενδύσεων

Ο CEO Cho όρισε τη φράση “Break through Limits” ως τη βασική φράση για τη φιλοσοφία της πολιτικής διαχείρισης της εταιρείας το 2024. Έχοντας ήδη καθορίσει τρεις τομείς εστίασης για τη μελλοντική ανάπτυξη – ένα επιχειρηματικό μοντέλο non hardware, την επέκταση του B2B και την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων – η LG θα καταβάλει τώρα κάθε δυνατή προσπάθεια για την περαιτέρω βελτίωση του χαρτοφυλακίου της.

Αρχικά, η εταιρεία θα επεκτείνει τις επενδύσεις με βάση τις στρατηγικές προτεραιότητές της. Φέτος, η εταιρεία θα υπερδιπλασιάσει το επίπεδο των επενδύσεών της- θα διαθέσει 8 δισεκατομμύρια δολάρια στο R&D και σε άλλους κρίσιμους τομείς για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, προχωρώντας προς τα εμπρός.

Οι τομείς με υψηλή ανάπτυξη και κερδοφορία θα έχουν μεγαλύτερες επενδύσεις το 2024. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι τομείς B2B, όπως εξαρτήματα οχημάτων, HVAC, ενσωματωμένες συσκευές και ψηφιακή σήμανση, καθώς και η πλατφόρμα webOS. Η LG θα συνεχίσει να επενδύει σε νέους τομείς, όπως η φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων (EV) και η ρομποτική, και έχει ήδη ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030 για να μετασχηματίσει το χαρτοφυλάκιό της για ποιοτική επιχειρηματική ανάπτυξη.

Επιπλέον, από φέτος, η LG θα αναζητήσει ενεργά ευκαιρίες ανάπτυξης, όπως συγχωνεύσεις, εξαγορές και συμπράξεις Έμφαση θα δοθεί επίσης σε τομείς τεχνολογίας που αλλάζουν τα δεδομένα και προσθέτουν αξία στους πελάτες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η μικτή πραγματικότητα (mixed reality).

Ο CEO χαρακτήρισε τον νέο διεθνή οργανισμό Overseas Sales and Marketing Company ως ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για να βοηθήσει την LG να “ξεπεράσει τα όρια”. Παίζοντας ήδη σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια επιτυχία της LG, ο νέος οργανισμός αντιπροσωπεύει περίπου τα δύο τρίτα των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας. Η Overseas Sales and Marketing Company εφαρμόζει εξειδικευμένες στρατηγικές που λαμβάνουν υπόψη τα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και αγοράς. Οι δραστηριότητές της έχουν μεγιστοποιήσει την απόδοση της επιχείρησης, παγκοσμίως, και έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των δυνατοτήτων και της ανάπτυξης των διεθνών θυγατρικών της LG.

Επίτευξη των “Triple Seven” στόχων για Ανάπτυξη, Κέρδη και Αξία

Με τις επιχειρήσεις υπηρεσιών που βασίζονται σε πλατφόρμες, τις επιχειρήσεις B2B και τις νέες επιχειρήσεις ως τους τρεις κύριους κινητήριους μοχλούς ανάπτυξής της, η εταιρεία επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο της για “Triple Seven”: μέσο ρυθμό ανάπτυξης και λειτουργικό κέρδος επτά τοις εκατό ή περισσότερο, καθώς και επιχειρηματική αξία που μεταφράζεται σε δείκτη EBITDA επτά.

Πέρυσι, παρά τη μείωση της ζήτησης στην αγορά, η εταιρεία σημείωσε εντυπωσιακές επιδόσεις χάρη στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων B2B. Τα τελευταία πέντε χρόνια, ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των επιχειρήσεων B2B της LG ξεπέρασε εύκολα τα διψήφια νούμερα, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των συνολικών πωλήσεων έφτασε περίπου το οκτώ τοις εκατό.

Η Vehicle component Solutions (VS) έχει επίσης αναδειχθεί σε σημαντική δραστηριότητα για την LG, επιτυγχάνοντας ετήσιες πωλήσεις 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το 10ο έτος της ύπαρξής της. Η παγκόσμια μετάβαση στα EV αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση για εξαρτήματα EV υψηλής αξίας, έναν από τους βασικούς τομείς εξειδίκευσης της εταιρείας VS.

Η VS αναμένεται να έχει συνεχή και ταχεία ανάπτυξη. Από το 2024, θα επικεντρωθεί κυρίως στη διασφάλιση των δυνατοτήτων των οχημάτων που καθορίζονται από το λογισμικό, στην επέκταση της πελατειακής βάσης της σε εξαρτήματα EV και στην ενίσχυση της ηγετικής της θέσης στους έξυπνους λαμπτήρες. Για να ανταποκριθεί στον αυξανόμενο αριθμό νέων παραγγελιών, η εταιρεία θα επενδύσει στην ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας στην Κεντρική Αμερική, τη Νότια Αμερική και την Ευρώπη.

Ο τομέας HVAC αναπτύσσεται γρήγορα σε αγορές όπως η Ασία και η Κεντρική και Νότια Αμερική, ενώ στις προηγμένες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής – όπου η ζήτηση για προϊόντα υψηλής απόδοσης και φιλικά προς το περιβάλλον είναι ισχυρή – συνεχίζει να ανακαλύπτει νέες ευκαιρίες.

Ο τομέας HVAC της LG στοχεύει να αξιοποιήσει την ανταγωνιστικότητα των τεχνολογικά προηγμένων εξαρτημάτων του, όπως οι κινητήρες και οι συμπιεστές, για να επεκτείνει τη σειρά προϊόντων του. Μετά τη δημιουργία μιας κοινοπραξίας για την έρευνα προηγμένων αντλιών θερμότητας στην Αλάσκα τον περασμένο Νοέμβριο, η LG σχεδιάζει να δημιουργήσει φέτος τμήμα R&D στην Ευρώπη. Η εταιρεία σκοπεύει επίσης να διευρύνει τις δραστηριότητές της με την εισαγωγή διαφοροποιημένων προϊόντων κλιματισμού, όπως το Dedicated Outdoor Air System.

Αναγνωρίζοντας ότι οι εταιρείες B2B επηρεάζονται λιγότερο άμεσα από την οικονομία από ό,τι οι εταιρείες B2C, η LG ενισχύει ενεργά τις B2B δραστηριότητες ως μέσο για τη διατήρηση της σταθερότητας των πωλήσεων και των κερδών. Η εταιρεία έχει ανακοινώσει σχέδια για την επέκταση των B2B μονάδων της και επιδιώκει να αυξήσει τον όγκο των πωλήσεων σε περισσότερα από 32 δισεκατομμύρια δολάρια (διπλάσιο από το σημερινό επίπεδο) έως το 2030, μέσω της προώθησης μιας ποικιλίας νέων λύσεων προστιθέμενης αξίας.

Η LG θα επιταχύνει επίσης την εξέλιξη του συνολικού επιχειρηματικού της μοντέλου, εισερχόμενη σε τομείς που δεν αφορούν hardware, όπως το περιεχόμενο, οι υπηρεσίες και οι συνδρομές. Αξιοποιώντας τα εκατοντάδες εκατομμύρια προϊόντα της LG που χρησιμοποιούνται ήδη σε όλο τον κόσμο ως “πλατφόρμες”, η εταιρεία αναμένει να παράγει συνεχείς πωλήσεις και κέρδη.

Σε αυτό το πλαίσιο η εταιρεία Home Entertainment (HE) στοχεύει να γίνει μια εταιρεία πλατφόρμας μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας και να επιταχύνει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της πλατφόρμας webOS. Ο τομέας HE ενισχύει ταχύτατα τα θεμέλια της πλατφόρμας της επεκτείνοντας το οικοσύστημα webOS ώστε να συμπεριλάβει έξυπνες οθόνες, συστήματα IVI και άλλους κατασκευαστές τηλεοράσεων. Η LG αναμένει ότι η πλατφόρμα webOS θα αποτελέσει μία από τις πιο δυνατές μηχανές ανάπτυξης στο άμεσο μέλλον.

Η εταιρεία Home Appliance and Air Solution (H&A), η επιτυχία της οποίας διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στην υποστήριξη του μετασχηματισμού της LG, αναπτύσσει επίσης μια δραστηριότητα έξυπνων οικιακών λύσεων που συνδυάζει υπηρεσίες και συνδρομές. Απώτερος στόχος της H&A Company είναι να υλοποιήσει το όραμά της “Zero Labor Home, Makes Quality Time”, το οποίο υπερβαίνει τις οικιακές συσκευές για να κάνει τη ζωή στο σπίτι πιο έξυπνη και πιο βολική από ποτέ.

Η επέκταση της συνδρομητικής δραστηριότητας στο εξωτερικό βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις στρατηγικές αγορές της Ασίας να είναι οι πρώτες εκτός Κορέας που θα βιώσουν τα πολλά οφέλη της.

Το ποσοστό των συνολικών πωλήσεων της LG που αντιπροσωπεύουν οι δραστηριότητές της που δεν σχετίζονται με τον εξοπλισμό έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια.

Επιπλέον, η LG θα προωθήσει επιθετικά την εμπορική αξιοποίηση άυλων περιουσιακών στοιχείων, όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε κρίσιμους τομείς της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών, των μέσων ενημέρωσης, της κινητικότητας και της συνδεσιμότητας IoT. Κατά την πρόσφατη αναδιοργάνωσή της, η εταιρεία δημιούργησε νέες επιχειρηματικές οντότητες για την εμπορική αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της στην κατασκευή έξυπνων εργοστασίων.

Επιπλέον, η LG θα εξασφαλίσει ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρουν υψηλές δυνατότητες και υψηλό βαθμό επιχειρηματικής συνέργειας. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, η LG NOVA θα αυξήσει το ταμείο προώθησης νεοφυών επιχειρήσεων σε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του 2024, επιτρέποντας στην εταιρεία να συμβάλει στην ανακάλυψη νέων τεχνολογιών και λύσεων για την προώθηση της μελλοντικής καινοτομίας και να ηγηθεί νέων επιχειρηματικών τομέων.

Η νέα επιχείρηση φόρτισης EV της LG αναδεικνύεται σε ολοκληρωμένο πάροχο λύσεων φόρτισης EV, διαθέτοντας προηγμένες μονάδες φόρτισης και λύσεις ελέγχου, δυνατότητες απομακρυσμένης διάγνωσης και συντήρησης, καθώς και διάγνωση μπαταριών οχημάτων και ισχυρή υποδομή κατασκευής και πωλήσεων. Μπαίνοντας στην αγορά της Βόρειας Αμερικής, η εταιρεία ολοκλήρωσε την κατασκευή μιας γραμμής παραγωγής φορτιστών στο Fort Worth του Τέξας, ΗΠΑ.

Στον τομέα της ψηφιακής υγειονομικής περίθαλψης, η εταιρεία επεκτείνει την επιχείρηση τηλεϊατρικής σε συνεργασία με την Amwell και θα εξετάσει επίσης τη βιωσιμότητα της προσφοράς υπηρεσιών σε τομείς όπως η πρόληψη, η διάγνωση, η μεταχείριση και η αποκατάσταση. Στην εικονική πραγματικότητα, έναν άλλο πολλά υποσχόμενο επιχειρηματικό τομέα, η LG προετοιμάζεται για την εμπορική διάθεση συσκευών μεικτής πραγματικότητας. Στα τέλη του 2023, η εταιρεία δημιούργησε μια επιχειρηματική μονάδα eXtended Reality στο πλαίσιο της HE Company και συνεχίζει να συνεργάζεται σε λύσεις επαυξημένης πραγματικότητας με διάφορους τεχνολογικούς εταίρους.

Επιπλέον, το Chief Technology Office (CTO) της εταιρείας διεξάγει εντατικά προγράμματα R&D για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εστιάζει σε οκτώ τεχνολογικούς τομείς: λογισμικό, σύστημα σε τσιπ, τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική, υλικά και εξαρτήματα, πρότυπα, υπολογιστές επόμενης γενιάς και νέφος/δεδομένα.

Επιτάχυνση της DX μέσω πρακτικών με γνώμονα τα δεδομένα και επενδύσεων ERP επόμενης γενιάς

Μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού (DX), η LG θα προσφέρει στους πελάτες της εμπειρίες F.U.N. – First, Unique and New – και θα ενισχύσει περαιτέρω το πελατοκεντρικό της σύστημα διαχείρισης.

Η εταιρεία πραγματοποιεί επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στην πληροφορική για την καθιέρωση του DX σε ολόκληρο τον οργανισμό. Επιπλέον, η LG κατασκευάζει το N-ERP, ή αλλιώς Enterprise Resource Planning επόμενης γενιάς, για να ενσωματώσει και να συνδέσει απρόσκοπτα τις επιχειρηματικές διαδικασίες και τα συστήματα της εταιρείας. Η Intellytics Customer 360, μια πλατφόρμα δεδομένων πελατών που επιτρέπει την ολοκληρωμένη διαχείριση των δεδομένων που συλλέγονται από διάφορα σημεία επαφής με τους πελάτες, θα αναπτυχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο από φέτος.

Οι προσπάθειες DX της LG επεκτείνονται πέρα από την καινοτομία της εμπειρίας του πελάτη στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αλυσίδας αξίας, από την αγορά και την κατασκευή μέχρι την παράδοση και τις πωλήσεις. Πέρυσι, με την εφαρμογή της DX σε κάθε αλυσίδα αξίας, η LG αύξησε την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα σε αξία άνω των 240 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μετασχηματισμός σε έναν οργανισμό υψηλών επιδόσεων και διάδοση των αξιών και της φιλοσοφίας του “Life‘s Good

Όταν μιλάει με τους υπαλλήλους, ο CEO Cho συχνά αναφέρει τον Αμερικανό Peter Drucker που είχε πει ότι “Η κουλτούρα τρώει τη στρατηγική για πρωινό”. Ο CEO πιστεύει πραγματικά ότι μια ισχυρή οργανωτική κουλτούρα είναι απαραίτητη για τη μετατροπή της στρατηγικής σε καλή απόδοση.

Κατά τη διάρκεια του “CEO F.U.N. Talk” με τους υπαλλήλους τον περασμένο Δεκέμβριο, ο κ. Cho περιέγραψε το όραμα της εταιρείας για το 2024, το οποίο περιλαμβάνει την ανάδειξη της εταιρείας σε έναν οργανισμό υψηλών επιδόσεων. Δήλωσε ότι «για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να συνδέσουμε στενά την αποστολή, το όραμα και τους στόχους μας και να επικεντρωθούμε αμείλικτα στην εκτέλεση».

Με την υπόσχεση της μάρκας “Life‘s Good“, θα ξεκινήσουν από φέτος διάφορες ολοκληρωμένες δραστηριότητες που θα καλύπτουν το μάρκετινγκ, το ESG και το CSR. Η εταιρεία θα διαδώσει τις αξίες και τη φιλοσοφία που διέπουν το Life‘s Good με το πνεύμα μιας γενναίας αισιοδοξίας, ενώ παράλληλα θα εμπλουτίσει το εμπορικό σήμα με έναν νεανικό δυναμισμό. Η LG, η οποία δηλώνει “γενναία αισιόδοξη”, αντιμετωπίζει με τόλμη τις δυσκολίες, πιστεύει στην αναζήτηση ευκαιριών για βελτίωση, ακόμη και σε δύσκολους καιρούς, και βρίσκει λύσεις ακούγοντας και προσέχοντας τους πελάτες της και την αγορά.

Οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν τις τελευταίες καινοτομίες της LG στο περίπτερο της CES (#16008, Συνεδριακό Κέντρο του Λας Βέγκας) από τις 9 έως τις 12 Ιανουαρίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της LG στη CES 2024, επισκεφθείτε το Press Kit της CES 2024.