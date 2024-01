Τώρα για πρώτη φορά CU και Vodafone TV μαζί

Το CU συνεχίζοντας σε mode μοναδικών παροχών, εμπειριών και καινοτομίας, σπάει τα κοντέρ με τα ολοκαίνουρια CU Combo πακέτα που συνδέουν τους συνδρομητές του με ένα φανταστικό κόσμο ατελείωτης επικοινωνίας και ψυχαγωγίας.

Τώρα, οι συνδρομητές CU έχουν τη δύναμη να στριμάρουν όλο το μοναδικό περιεχόμενο του Vodafone TV από Warner Bros & HBO σε κινητό, tablet, ή smart TV! Όλα αυτά με ένα από τα hot CU Combo πακέτα που συνδυάζουν data, λεπτά και Vodafone TV με μόνο 2,5€ έξτρα σε σχέση με τα κλασσικά combo πακέτα.

Μοναδικές βραβευμένες σειρές όπως το “Euphoria”, το “The Last Of Us”, το “House of the Dragon” ή το πολυσυζητημένο “The Idol”, ταινίες σε Α’ Προβολή, όπως το “Joker” και το “Don’t Worry Darling” ή το “Dune”, σειρές και ντοκιμαντέρ όπως το βραβευμένο στο φεστιβάλ Βερολίνου “The Architect”, το “One of the Boys” και το “The Most Remote Restaurant in the World”, ολόκληρο και uncut το τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς “Milky Way” και πολλές ακόμα επικές ώρες streaming διαθέσιμες από τα studios HBO, Warner Bros και Viaplay με την ενεργοποίηση των νέων CU Combo πακέτων. Ατελείωτο περιεχόμενο, πολλά συναισθήματα, όλα αυτά με ένα extra κόστος 2,5€/μήνα στα CU Combo πακέτα.

Το CU εισάγει τους συνδρομητές του μέσα σε έναν κόσμο απεριόριστης σύνδεσης και ψυχαγωγίας, ενεργοποιώντας ένα από τα νέα CU Combo πακέτα μέσω του My CU App ή σε ένα κατάστημα Vodafone.