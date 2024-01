Το EnvolveXL επενδύει στο οικοσύστημα καινοτομίας, στηρίζοντας 100 startups μέσα στα επόμενα 5 χρόνια

Ένας μήνας έμεινε για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα επιτάχυνσης νεοφυών και καινοτόμων εταιρειών, EnvolveXL, του Envolve Entrepreneurship (https://envolveglobal.org). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις επιχειρηματικές τους προτάσεις έως την Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου στο https://envolveglobal.org/envolveXL/apply. Για τα επόμενα πέντε έτη, το EnvolveXL θα προσφέρει ένα στοχευμένο πρόγραμμα επιτάχυνσης, υποστηρίζοντας συνολικά την εξέλιξη 100 startup εταιρειών. Ετησίως, θα υποστηρίζει 20 επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα θα επενδύει συνολικά έως 265.000 €, στις πέντε κορυφαίες εταιρείες.

Το πρόγραμμα επιτάχυνσης του Envolve Entrepreneurship, EnvolveXL, αποτελείται από τέσσερα στάδια:

επικύρωση της επιχειρηματικής ιδέας ή υπηρεσίας/προϊόντος (product validation)

οριστικοποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου (business validation)

επικύρωση του εμπορικού μοντέλου και της αγοράς (market validation)

επίτευξη επενδυτικής ετοιμότητας (investment readiness)

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, αλλά και τη διαρκή πρόσβαση στο δίκτυο υποστήριξης του Envolve, είναι η συνεισφορά στο πρόγραμμα και, κατ’ επέκταση στο οικοσύστημα, προσφέροντας έως και 1% των μετοχών της επιχείρησης. Το EnvolveXL προσφέρει, παράλληλα, ευκαιρίες επενδύσεων αρχικού σταδίου, σε επιλεγμένες ομάδες, μέσω της προσέγγισης “Investing for Good”.

Συγκεκριμένα, κάθε χρόνο οι επενδύσεις περιλαμβάνουν 65.000€ για μικρο-επενδύσεις στις πέντε καλύτερες startups που θα αναδειχθούν. Επίσης, θα επενδυθούν μέχρι και 200.000€ σε έως τρεις εταιρείες εκ των πέντε καλύτερων κάθε κύκλου του προγράμματος επιτάχυνσης, ώστε να υποστηριχθεί η εξέλιξή τους παγκοσμίως. Με την προσέγγιση αυτή, το EnvolveXL θα προσφέρει στις ομάδες σημαντική υποστήριξη, ώστε να εισέλθουν σε ένα στάδιο ανάπτυξης, να δικτυωθούν σε διεθνείς αγορές και να προσελκύσουν επενδυτές. Η πιθανή υπεραξία που θα προκύψει από τα επενδυμένα κεφάλαια σε επιτυχημένες νεοφυείς επιχειρήσεις, θα αξιοποιηθεί από το Envolve, ώστε να ενισχυθεί το έργο του και ο αντίκτυπός του στο οικοσύστημα.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο EnvolveXL λήγει στις 9 Φεβρουαρίου 2024. Παράλληλα, η ομάδα του Envolve διοργανώνει δύο διαδικτυακές συναντήσεις (Info Days), παρέχοντας διευκρινίσεις για το πρόγραμμα, καθώς και καθοδήγηση για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν τη θέση συμμετοχής τους στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://envolveglobal.org/envolveXL-info-day/.

Το πρόγραμμα, που πραγματοποιείται με τη χρηματοδότηση και υποστήριξη του Libra Philanthropies (https://libraphilanthropies.org/), έχει ως απώτερο στόχο το μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας σε ένα διεθνές υπόδειγμα καινοτομίας. Οι 20 ομάδες που θα συμμετέχουν, θα ανακοινωθούν τον Μάρτιο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο πρόγραμμα του Envolve, τα στάδια υποστήριξης, τα οφέλη και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://envolveglobal.org/envolveXL.

Επιπλέον, η ομάδα του Envolve επαναφέρει τη μηνιαία συνάντηση του ελληνικού startup οικοσυστήματος, το START your night UP, την Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου στις στις 18:00, στο Malt n’ Jazz, Προξένου Κορομηλά 1, Θεσσαλονίκη. Για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, το START your night UP διοργανώνεται σε συνεργασία με το Marketing Club Greece και την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, και έχει ως στόχο τη δικτύωση και προώθηση συνεργασιών, αλλά και την ανταλλαγή εμπειριών από στελέχη της επιχειρηματικότητας, του τουρισμού και της καινοτομίας. To START your night UP @SKGedition, περιλαμβάνει διαδραστικές συζητήσεις, ενώ στο τέλος θα ακολουθήσει μια βραδιά δικτύωσης και μουσικής υπό τους ήχους των Vanilla the Band. Για δωρεάν κράτηση θέσης, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/3tfJYtK.

Το START your night UP θα συνεχίσει τις συναντήσεις του στην Αθήνα, την Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου και έπειτα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. Πληροφορίες για τις επόμενες συναντήσεις δικτύωσης θα βρείτε στο https://www.meetup.com/athens-entrepreneur-networking-meetup-group.