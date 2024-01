Από την ηγεσία στην επιτυχία: οδηγώντας την επιχείρηση στο μέλλον

Στον σύγχρονο κόσμο, όπου η ταχύτητα των αλλαγών και η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα, η ηγεσία και η καινοτομία είναι πιο σημαντικές από ποτέ. Στο επεισόδιο αυτό, θα εξερευνήσουμε τις πτυχές της σύγχρονης επιχειρηματικής ηγεσίας και τον τρόπο με τον οποίο οι ηγέτες μπορούν να πλοηγήσουν τις επιχειρήσεις τους προς την επιτυχία σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Θα διερευνήσουμε στρατηγικές, πρακτικές και προοπτικές που μπορούν να ανοίξουν νέους δρόμους για τις επιχειρήσεις. Είτε πρόκειται για θέματα καινοτομίας, είτε για τη διαχείριση της αλλαγής, είτε για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, η σημερινή συζήτηση θα παρέχει πολύτιμες πληροφορίες και ιδέες.

Στο νέο επεισόδιο της τηλεοπτικής εκπομπής Marketing in Practice που μεταδίδεται από το ONE Channel, ο σύμβουλος μάρκετινγκ Θέμης Σαρανταένας με καλεσμένο του στο studio τον Φιλόθεο Νταλιάνη, Αναπληρωτή Καθηγητή Μάνατζμεντ & Οργανωσιακής Συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου Πειραιώς, συζητούν για τη σύγχρονη επιχειρησιακή Ηγεσία.

Στα θέματα που αναπτύχθηκαν, αναφέραμε πως στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η ηγεσία ορίζεται ως η ικανότητα ενός ατόμου να επηρεάζει θετικά και να καθοδηγεί μια ομάδα προς την επίτευξη στρατηγικών στόχων και κοινών αξιών. Συζητήσαμε πως ένας αποτελεσματικός ηγέτης πρέπει να διαθέτει δεξιότητες όπως η επικοινωνία, η λήψη αποφάσεων, η διοίκηση του χρόνου και η ικανότητα να ενεργεί αναλόγως στις διαφορετικές καταστάσεις. Τονίσαμε πως ο ρόλος της ηγεσίας έχει εξελιχθεί στην εποχή της τεχνολογίας και της ψηφιακής μετάβασης, επηρεάζοντας τη διαχείριση αλλαγών και την υιοθέτηση νέων στρατηγικών. Περιγράψαμε τη σχέση μεταξύ ηγεσίας και μάνατζερ, το ρόλο του ηγέτη στην ανάπτυξη της ομάδας εργασίας, και την επίδραση της ηγεσίας στην εταιρική κουλτούρα και τον οργανισμό μιας επιχείρησης. Ακόμα τονίσαμε πως οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας ηγέτης στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτούν προσαρμογή και ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων. Τέλος ο σύμβουλος μάρκετινγκ Θέμης Σαρανταένας παρουσίασε πως μπορεί να χτίσει το personal brand του ένας Ηγέτης.

Η εκπομπή "Marketing in Practice and more", παραγωγή του ONE Channel που μετρά πάνω από 200 επεισόδια και μεταδίδεται από 2014 (αρχικά στο SBC TV και στη συνέχεια στο Attica TV), ασχολείται με την επιχειρηματικότητα και με τον κλάδο του μάρκετινγκ. Αντικείμενό της αποτελεί η παρουσίαση επιχειρηματικών εννοιών, παραδειγμάτων και προτάσεων ώστε να καταστήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανταγωνιστικές στο ελληνικό αλλά και στο διεθνές γίγνεσθαι. Στο «Marketing in Practice and more» παρουσιάζονται οι βασικές επιχειρηματικές αρχές, τα εργαλεία και οι τεχνικές μάρκετινγκ που θα βοηθήσουν τη μικρομεσαία επιχείρηση να αναπτυχθεί μέσα από τα μάτια των ίδιων των επιχειρηματιών και των ανθρώπων της αγοράς.

