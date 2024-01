Περισσότερες από κάθε προηγούμενη χρονιά οι startups του C-Lab που θα παρουσιάσει η Samsung στη CES 2024

Η Samsung θα παρουσιάσει στη φετινή έκθεση CES νέα καινοτόμα projects που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος C-Lab. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η οποία θα διαρκέσει από τις 9 έως τις 12 Ιανουαρίου, η Samsung θα αναδείξει 15 startups και projects – τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει παρουσιάσει η εταιρεία μέχρι σήμερα – στο Eureka Park, Venetian Expo στο Λας Βέγκας, τον κύριο εκθεσιακό χώρο για startups.

Η φετινή CES, η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας στον κόσμο, αναμένεται να φιλοξενήσει περισσότερες από 1.000 startups και να προσελκύσει 130.000 και πλέον επισκέπτες από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων στελέχη επιχειρήσεων, επενδυτές και ΜΜΕ. Η Samsung αναμένει από τις νεοφυείς επιχειρήσεις του C-Lab να αξιοποιήσουν τη συμμετοχή τους στην έκθεση για να αξιολογήσουν την απόκριση της παγκόσμιας αγοράς στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, να «τεστάρουν» τη δυνατότητα επίτευξης των επιχειρηματικών τους σχεδίων και να συναντηθούν με επενδυτές.

«Ο στόχος του προγράμματος C-Lab είναι να αποτελέσει μια αναβαθμισμένη πλατφόρμα την οποία οι startups αξιοποιούν για να αναπτυχθούν και να ανθίσουν επιχειρηματικά», δήλωσε ο Pilgyu Jeon, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής του Κέντρου Δημιουργικότητας & Καινοτομίας της Samsung Electronics. «Η CES αποτελεί το ιδανικό μέρος για αυτές τις συναρπαστικές εταιρείες, ώστε να δείξουν στους μεγάλους τεχνολογικούς παίκτες ότι ανήκουν στην παγκόσμια σκηνή».

Από το 2012 που δημιουργήθηκε το πρόγραμμα C-Lab, η Samsung έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη 872 startups και καινοτόμων έργων. Οι 475 από αυτές αναπτύχθηκαν μέσω του «C-Lab Outside» ενώ οι 397 μέσω του «C-Lab Inside». Οι 537 νεοφυείς επιχειρήσεις της C-Lab (62 από το C-Lab Spin-off και 475 από το C-Lab Outside) έχουν συγκεντρώσει, συνολικά, επενδυτικά κεφάλαια ύψους 1 δις. δολαρίων.

C-Lab Outside: Δέκα startups με προϊόντα και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, ενέργειας και υγειονομικής περίθαλψης

Το C-Lab Outside δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2018. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις που επιλέγονται για το πρόγραμμα λαμβάνουν πλήρη υποστήριξη, στην οποία μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται παροχή φυσικού χώρου εργασίας, προσαρμοσμένα προγράμματα επιχειρηματικής ανάπτυξης, επενδύσεις και επιχειρηματική συνεργασία με τη Samsung Electronics. Η Dr.Tail, μια διαδικτυακή κτηνιατρική υπηρεσία, συνεργάστηκε με τη Samsung Electronics για να προσφέρει τις υπηρεσίες της στις Samsung Smart TVs που κυκλοφορούν στις ΗΠΑ από το 2024 και θα εκτίθενται στα περίπτερα C-Lab στη CES 2024.

Εκτός από το Dr.Tail, η Samsung Electronics θα παρουσιάσει εννέα ακόμα startups που επιλέχθηκαν και υποστηρίζονται από το πρόγραμμα C-Lab Outside:

RebuilderAI: Λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για γρήγορη και εύκολη δημιουργία τρισδιάστατου δημιουργικού περιεχομένου σε smartphone

Ghost Pass: Αποκεντρωμένες λύσεις για εξ αποστάσεως βιομετρική ταυτοποίηση

DEEPX: Ημιαγωγός τεχνητής νοημοσύνης που βασίζεται σε NPU

Style Bot: Συμβουλευτική υπηρεσία μόδας που βασίζεται σε ενδυματολογικά δεδομένα χρηστών

Vsion: «Έξυπνο» παράθυρο με ρυθμιζόμενη διαφάνεια

DolbomDream: «Έξυπνο», μπουφάν σχεδιασμένο για να παρακολουθεί την υγεία ηλικιωμένων

60Hertz: Λύση εικονικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής (VPP) που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη

Wrtn Technologies: Portal generative τεχνητής νοημοσύνης

NdotLight: Web πλατφόρμα συνεργατικής τρισδιάστατης σχεδίασης

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που αποτελούμε μέρος του υψηλού επιπέδου startup booth της C-Lab στο Eureka Park», δήλωσε ο Sunkwan Lee, Διευθύνων Σύμβουλος της Ghost Pass. «Χάρη στην υποστήριξη του Samsung C-Lab, κερδίσαμε φέτος το Βραβείο Καινοτομίας CES. Θεωρούμε ότι αυτή η διάκριση καθιστά αυτομάτως την CES μια εξαιρετική ευκαιρία για την εταιρεία μας, ώστε να κάνει ένα ακόμα βήμα προς την ανάπτυξή της στις διεθνείς αγορές».

Δύο C–Lab Inside Projects από εργαζόμενους της Samsung και τρεις spin–off startups C–Lab που ξεκίνησαν στη Samsung

Από το 2016, η Samsung παρουσιάζει στη CES και καινοτόμα projects που αναπτύχθηκαν στο C-Lab Inside. Στη φετινή έκθεση CES θα παρουσιάσει δύο projects που αναπτύσσονται εσωτερικά στον οργανισμό, στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και της τεχνολογίας για κατοικίδια ζώα και έχουν ήδη εκτιμηθεί για την καινοτομία, τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης και την πληρότητα του σχεδίου τους.

ID.EARS: Πλατφόρμα υγείας που αναλύει τα εγκεφαλικά κύματα από ακουστικά

DumboCam: Πλατφόρμα εκπαίδευσης κατοικίδιων που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη

Το 2016, η Samsung Electronics παρουσίασε το spin-off πρόγραμμα του C-Lab, το οποίο επιτρέπει σε έργα του C-Lab Inside, με υψηλές εμπορικές προοπτικές, να μετεξελιχθούν σε πλήρως ανεπτυγμένες startups. Στην CES 2024, τρεις spin-off startups της C-Lab — οι οποίες ξεκίνησαν αρχικά ως έργα C-Lab Inside — θα παρουσιάσουν τα καινοτόμα προϊόντα τους:

Yellosis: «Έξυπνες» τουαλέτες και λύσεις υγειονομικής περίθαλψης με τεχνητή νοημοσύνη που βασίζονται στη μέτρηση των υγρών αποβλήτων του σώματος

Becon: Λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης

Goose Labs: Metaverse εφαρμογή προπόνησης στο σπίτι με avatar που ανιχνεύουν κίνηση σε πραγματικό χρόνο

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις του C-Lab κερδίζουν 23 Βραβεία Καινοτομίας CES 2024

Τον Νοέμβριο του 2023, η Consumer Technology Association (CTA) ανακοίνωσε τους νικητές των Βραβείων Καινοτομίας CES 2024, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου για την Καλύτερη Καινοτομία. Έργα από το πρόγραμμα C-Lab έλαβαν ένα Βραβείο Καλύτερης Καινοτομίας και 22 Τιμητικά Βραβεία Καινοτομίας.

Η Samsung παρέχει στις startups του C-Lab την τεχνογνωσία για να διακριθούν στα Βραβεία Καινοτομίας CES αλλά και την υποστήριξη να αναπτυχθούν στη διεθνή αγορά. Στη CES 2024, 16 startups του C-Lab Outside έλαβαν Τιμητικό Βραβείο Καινοτομίας. Όσον αφορά στις νεοφυείς επιχειρήσεις C-Lab Spin-off, ένα έργο κέρδισε Βραβείο Καλύτερης Καινοτομίας και τέσσερα έλαβαν Τιμητικά Βραβεία.

Συγκεκριμένα, το STUDIO LAB — μια startup που ξεκίνησε το 2021 — κέρδισε το Βραβείο Καινοτομίας της CES. Τα προϊόντα της εταιρείας περιλαμβάνουν το «Seller Canvas», μια αυτοματοποιημένη υπηρεσία προβολής προϊόντων που βασίζεται σε AI, και το Photo-bot, ένα αυτοματοποιημένο σύστημα φωτογράφισης προϊόντων που συνδυάζει AI και ρομποτική.

Η Yellosis και η DEEPX — δύο από τις νεοφυείς επιχειρήσεις που εκτίθενται στα περίπτερα του C-Lab — έλαβαν βραβεία Καινοτομίας σε τρεις κατηγορίες. Η Yellosis είναι μια startup ψηφιακής υγείας που ιδρύθηκε το 2020 και ανέπτυξε το «Cym702 Seat», μια έξυπνη τουαλέτα που μετρά αυτόματα τα υγρά απόβλητα του σώματος και παρέχει λύσεις διαχείρισης της υγείας. Η εταιρεία ανέπτυξε επίσης το «Cym702 Circle», μια έξυπνη τουαλέτα που μετράει τη γλυκόζη στα υγρά απόβλητα του σώματος, στις δημόσιες τουαλέτες. Η Yellosis κέρδισε Βραβεία Καινοτομίας CES σε τρεις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων της Ψηφιακής Υγείας, των Έξυπνων Πόλεων και των Προϊόντων για την υποστήριξη της ανθρώπινης ασφάλειας.

Η DEEPX ιδρύθηκε το 2018 και αναπτύσσει τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αιχμής για την υπολογιστική επεξεργασία αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, όπως η αναγνώριση αντικειμένων που βασίζεται σε βαθιά μάθηση, η αναγνώριση προσώπου/φωνής, η ταξινόμηση εικόνας και η βελτίωση της ποιότητας της εικόνας. Η DEEPX είναι η πρώτη εταιρεία ημιαγωγών τεχνητής νοημοσύνης που κέρδισε τα Βραβεία Καινοτομίας CES σε τρεις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της ενσωματωμένης τεχνολογίας, της ρομποτικής, του computer hardware και εξαρτημάτων.