Αποτελέσματα της 57ης συνεδρίασης της ολομέλειας του BEREC

To Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Body of European Regulators for Electronic Communications, BEREC) πραγματοποίησε στις 7 και 8 Δεκεμβρίου, την 57η Συνεδρίαση της Ολομέλειάς του, υπό την προεδρία του Καθηγ. Κ. Μασσέλου. Η συνεδρίαση επικεντρώθηκε στα ακόλουθα θέματα:

Κείμενο με αντικείμενο το πλαίσιο αδειοδοτήσεων για υποθαλάσσιες συνδέσεις. Το κείμενο, που τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση, περιλαμβάνει επισκόπηση του ρυθμιστικού πλαισίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών αναφορικά με τις διεθνείς υποθαλάσσιες καλωδιακές υποδομές και καταλήγει σε προτάσεις διαμόρφωσης ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου που θα διευκολύνει την ανάπτυξη σχετικών υποδομών σε επίπεδο ΕΕ.

Μελέτη για τις τεχνολογικές τάσεις, το cloudification / virtualization / softwarisation των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η εν λόγω μελέτη εστιάζει στις ρυθμιστικές προκλήσεις που συνδέονται με τις συγκεκριμένες τεχνολογικές τάσεις και τις δυνητικές επιπτώσεις τους στον ανταγωνισμό.

Μελέτη για τις ανταγωνιστικές δυναμικές στην αγορά των εταιριών υποδομών σταθερής πρόσβασης και των εταιριών παθητικών υποδομών κινητών τηλεπικοινωνιών. Αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης είναι οι εταιρίες που δεν παρέχουν απευθείας υπηρεσίες λιανικής, αλλά εμπλέκονται με καίριο τρόπο στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ως εκ τούτου επηρεάζουν δυνητικά τον ανταγωνισμό.

Η 57η Ολομέλεια του BEREC ήταν η τελευταία συνεδρίαση της χρονιάς υπό την προεδρία του Καθηγ. Κων/νου Μασσέλου. Ανατρέχοντας στο έργο που επιτελέστηκε, ο κ. Μασσέλος δήλωσε ότι «εντός του 2023, το BEREC επέτυχε σημαντικές προόδους μέσω συλλογικής προσπάθειας, φέροντας εις πέρας ένα φιλόδοξο Πρόγραμμα Εργασιών και εκπληρώνοντας τους στόχους που είχαν τεθεί. Οι δράσεις που ανέλαβε, εστίασαν μεταξύ άλλων σε ρυθμιστικές προκλήσεις που σχετίζονται με τεχνολογικές εξελίξεις όπως το IoT, το cloudification / virtualization / softwarization των δικτύων, τον αναδυόμενο ρόλο των εταιριών υποδομών σταθερής πρόσβασης και υποδομών κινητών τηλεπικοινωνιών, καθώς και την αγορά δορυφόρων χαμηλής τροχιάς. Επιπλέον, το BEREC συνέβαλε αποφασιστικά σε καίριες ρυθμιστικές εξελίξεις, υποστηρίζοντας την εφαρμογή του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act) και συμμετέχοντας ενεργά στην υπό εξέλιξη συζήτηση για τον Νόμο για τα Δεδομένα (Data Act). Η εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης του BEREC για το 2030, καταγράφει την μακρόπνοη και οραματική προσέγγιση για το μέλλον, διαμορφώνοντας το πλαίσιο εντός του οποίου προτίθεται να κινηθεί το Σώμα τα επόμενα χρόνια. Το BEREC παραμένει προσηλωμένο στη διαμόρφωση ενός συνδεδεμένου, ανταγωνιστικού και ασφαλούς ψηφιακού οικοσυστήματος, με έμφαση στη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα προς όφελος των τελικών χρηστών». Την προεδρία του BEREC για το 2024 αναλαμβάνει η HAKOM (Κροατία) και χρέη Προέδρου θα εκτελεί ο Tonko Obuljen.