Τεχνητή νοημοσύνη: H Lenovo οδηγεί τις εξελίξεις – Επενδύει 1 δισ. δολάρια

Τα τελευταία χρόνια, ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχει παρουσιάσει ταχεία ανάπτυξη, αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με την τεχνολογία στην καθημερινή μας ζωή και στον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτό το τεχνολογικό άλμα δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά μια θεμελιώδης αλλαγή. Μας οδηγεί σε μια τεχνολογική εποχή όπου η AI υιοθετείται και αξιοποιείται σε κάθε κλάδο, όπως και σε κάθε καθημερινή μας εργασία.

Η επιτάχυνση της ανάπτυξης της AI επιτρέπει στους υπολογιστές να επεξεργάζονται και να μαθαίνουν από τεράστιες ποσότητες δεδομένων, να εκτελούν σύνθετες εργασίες και να λαμβάνουν αποφάσεις με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση. Για τις επιχειρήσεις, αυτή η εξέλιξη φέρνει στο προσκήνιο σημαντικές δυνατότητες. Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει μια επανάσταση στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, ενισχύοντας τη λήψη αποφάσεων, αυτοματοποιώντας πολύπλοκες διαδικασίες και αναδεικνύοντας νέες ευκαιρίες καινοτομίας και ανάπτυξης.

Την ίδια στιγμή, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να εξελίσσεται, φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα όπως αυτά που σχετίζονται με την ηθική ανάπτυξη της. Η διασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων, η αντιμετώπιση των προκαταλήψεων στους αλγόριθμους και η εξέταση του ευρύτερου κοινωνικού αντίκτυπου, αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το ταξίδι προς το μέλλον είναι γεμάτο δυνατότητες και υποσχέσεις, αλλά απαιτεί μια προσεκτική «πλοήγηση», για να διασφαλιστεί ότι τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης είναι προσβάσιμα από όλους, με ασφάλεια.

Lenovo 360 & AI for All

Σε αυτό το πλαίσιο, η Lenovo, ο Νο1 κατασκευαστής Η/Υ στον κόσμο , με αφορμή τη νέα στρατηγική της «ΑΙ for All», παρουσίασε όλα όσα μπορεί να προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη σε επιχειρήσεις και καταναλωτές. Άλλωστε, πολύ πρόσφατα ανακοίνωσε πως προχωρά σε περαιτέρω επένδυση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για την καινοτομία στην AI, ενώ στην εκδήλωση «Lenovo 360: Access the Future where AI leads the AI Era», μοιράστηκε τη δυναμική προσέγγισή της για το υβριδικό AI το οποίο, ενώ παρέχει απόλυτα εξατομικευμένες λύσεις και υπηρεσίες AI,ενώ παράλληλαδιασφαλίζει την ασφάλεια των χρηστών.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Γενικός Διευθυντής της Lenovo Ελλάδας και Κύπρου, κ. Παναγιώτης Μακρυνιώτης, ο οποίος εστίασε σε δύο θεματικές: α) στη στρατηγική Lenovo 360, που ενοποιεί το portfolio της εταιρείας ώστε να μπορέσει ο συνεργάτης ή ο τελικός πελάτης να καλύψει τις ανάγκες του και να επιτύχει τους στόχους του και β) την τεχνητή νοημοσύνη, υπογραμμίζοντας πως η Lenovo είναι αυτή που ήδη οδηγεί τις εξελίξεις όσον αφορά στην ΑΙ, με όραμα να την κάνει προσβάσιμη σε όλους.

Στο keynote speech, ο κ. Μιχάλης Μπλέτσας, Director of Computing του MIT Media Lab, έκανε μια αναδρομή στην ιστορία της AI και ανέλυσε τόσο τις προκλήσεις, όσο και τις αμέτρητες ευκαιρίες. Όπως σημείωσε, «στην πορεία της προσπάθειας για μίμηση του ανθρώπινου εγκεφάλου έγιναν σημαντικά βήματα, αλλά μόλις τα τελευταία χρόνια είχαμε τη σύγκλιση τριών βασικών συστατικών: την αλγοριθμική πρόοδο, πιο γρήγορους υπολογιστές σε σχέση με το παρελθόν και τεράστιους όγκους δεδομένων διαθέσιμους». Τόνισε, παράλληλα, πως «σε αυτό το ταξίδι που έχει ξεκινήσει όλη η ανθρωπότητα -γιατί δεν υπάρχει πλέον γυρισμός- θα πρέπει να δούμε τα πράγματα συνολικά και να δώσουμε έμφαση στην εκπαίδευση. Αν κάτι μας δείχνει η AI, είναι η σημασία της εκπαίδευσης – και εκεί θα πρέπει να κάνουμε τεράστια βήματα».

Στη συνέχεια, ο κ. Κοσμάς Κίτσος, Lenovo Country Sales Manager ISG, παρουσίασε μια πιο πρακτική προσέγγιση, υπογραμμίζοντας τον τρόπο με τον οποίο η Lenovo μπορεί να προσφέρει στοχευμένες λύσεις πάνω σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Μεταξύ άλλων, ο κ. Κίτσος έκανε αναφορά στο Responsible AI program – ένα πρόγραμμα που, όπως ανέφερε, «διασφαλίζει ότι αυτά που πουλάμε και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργαζόμαστε, χρησιμοποιούν τις λύσεις AI με ηθική και ασφάλεια», υπογραμμίζοντας πως «αυτή τη στιγμή, η Lenovo έχει πάνω από 165 έτοιμες καθετοποιημένες λύσεις για τεχνητή νοημοσύνη, τις οποίες μπορεί να προσφέρει σε όποιον τις χρειάζεται ή να δημιουργήσει ένα custom μοντέλο, εάν χρειαστεί».

Στη συνέχεια, ο κ. Γεράσιμος Κοτσώνης, Lenovo IDG Channel Sales Manager, αναφέρθηκε στους κύριους προϊοντικούς πυλώνες της Lenovo, τις βασικές αρχές στις οποίες στηρίζονται οι συσκευές της και στους νέους υπολογιστές που θα κυκλοφορήσουν στην αγορά, οι οποίοι θα έχουν νέους επεξεργαστές με ενσωματωμένες τεχνολογίες ΑΙ και υπολογιστικές δυνατότητες που σήμερα φαντάζουν αδύνατες. Επιπλέον, ο κ. Κοτσώνης έκανε μία σημαντική προσθήκη, υπογραμμίζοντας τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της τεχνολογίας ΑΙ, λόγω του μεγάλου όγκου ανακύκλωσης και αντικατάστασης των παλιών συσκευών, εστιάζοντας, παράλληλα, στις ενέργειες που πραγματοποιεί η Lenovo για να μειώσει, τόσο το δικό της περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, όσο και εκείνο των πελατών της.

Τέλος, η κ. Στέηβη Λιναρδάτου αναφέρθηκε στο success story της δημιουργίας του Σχολείου του Μέλλοντος, μιλώντας τόσο για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα μαθητές και εκπαιδευτικοί, όσο και για την ανάγκη αναβάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε εκτενώς στη συνεργασία των εκπαιδευτηρίων Αυγουλέα-Λιναρδάτου με τη Lenovo για τη δημιουργία του μοντέλου διδασκαλίας 1:1 και του Σχολείου του Μέλλοντος – ενός σχολείου με τεχνολογική υποδομή που περιλαμβάνει συνεργατική πλατφόρμα, σουίτα ηλεκτρονικών ψηφιακών εργαλείων, ηλεκτρονικό υλικό μάθησης και διάθεση συσκευής laptop σε κάθε μαθητή. Ενός σχολείου, δηλαδή, που επενδύει στις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών και κάνει τη διαδικασία της μάθησης πιο δημιουργική.