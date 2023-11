HP: ενσωμάτωση όλων των λύσεων και υπηρεσιών στο πλαίσιο του Amplify Partner Program

Η HP ανακοίνωσε την έναρξη του HP Amplify for All, μιας πρωτοβουλία που ενσωματώνει όλες τις λύσεις και υπηρεσίες της HP, συμπεριλαμβανομένων των Poly, Teradici και HyperX, στο πρόγραμμα HP Amplify, προσφέροντας μια ενιαία παγκόσμια πλατφόρμα για τη δέσμευση των συνεργατών της. Με έναρξη λειτουργίας την 1η Νοεμβρίου 2023, το νέο ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Συνεργατών θα επεκταθεί και στους Συνεργάτες Διανομής. Το HP Amplify Distribution είναι το πρώτο πρόγραμμα της βιομηχανίας που απευθύνεται ειδικά σε διανομείς και σηματοδοτεί την επιτυχή εφαρμογή του HP Amplify Program σε όλες τις κατηγορίες συνεργατών.

Επιπλέον, η HP παρουσίασε τις λεπτομέρειες για τα νέα οφέλη των εμπορικών συνεργατών που ισχύουν από την 1η Νοεμβρίου, συμπεριλαμβανομένου του πολλαπλασιαστή More for More για την ενίσχυση της αποζημίωσης των συνεργατών και του Fast Lane, της πρώτης αυτοματοποιημένης διαδικασίας επιστροφής χρημάτων από τα Marketing Development Funds (MDF) στον κλάδο. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης το Growth Plays, μία νέα λειτουργία του προγράμματος που θα εφαρμοστεί σε όλους τους Εμπορικούς Συνεργάτες και τους Συνεργάτες Διανομής τον Μάιο του 2024.

«Αξιοποιώντας το διευρυμένο χαρτοφυλάκιό μας και τα δελεαστικά νέα οφέλη, οι συνεργάτες της HP είναι σε μοναδική θέση να προωθήσουν σημαντική και μακροχρόνια ανάπτυξη», δήλωσε ο Kobi Elbaz, Senior Vice President & General Manager, της HP Global Channel Organization. «Κάθε βελτίωση του προγράμματος που παρουσιάστηκε έχει διαμορφωθεί από το πολύτιμο feedback του εκτεταμένου δικτύου συνεργατών μας και δεσμευόμαστε να βελτιώνουμε συνεχώς το πρόγραμμα Amplify για να παραμένουμε στην πρώτη γραμμή της εξελισσόμενης δυναμικής του κλάδου».

Διπλασιασμός της διανομής

Με το λανσάρισμα του HP Amplify Distribution την 1η Νοεμβρίου, οι διανομείς μπορούν να επωφεληθούν από την πρώτη στον κλάδο βάση δυνατοτήτων, συνεργασίας και επιδόσεων. Το νέο πρόγραμμα, βελτιστοποιημένο για τους συνεργάτες διανομής, καταργεί την πολυπλοκότητα διευκολύνοντας τους διανομείς να επωφεληθούν από τα πολλά προνόμια του και να εμπλέξουν τους πελάτες σε βαθύτερο επίπεδο.

«Οι Συνεργάτες Διανομής κατέχουν ζωτική θέση στο οικοσύστημα του καναλιού και οι δυνατότητές τους συνεχίζουν να εξελίσσονται και να επεκτείνονται ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες των μεταπωλητών και των πελατών», συνέχισε ο Elbaz. «Με βάση τις μοναδικές γνώσεις τους, σχεδιάσαμε το πρόγραμμα Amplify Distribution με γνώμονα την ευελιξία, επιτρέποντας στους διανομείς με θεμελιώδεις ικανότητες να ενταχθούν απρόσκοπτα, ενώ παράλληλα ανταμείβουμε όσους έχουν επενδύσει σε προηγμένες δυνατότητες για να ενισχύσουν σταδιακά την κερδοφορία και να αναπτύξουν την επιχείρησή τους».

Νέα Οφέλη για τους Εμπορικούς Συνεργάτες

Amplify More for More

Με το λανσάρισμα του Amplify More for More την 1η Νοεμβρίου 2023, οι συνεργάτες που πωλούν σε όλο το χαρτοφυλάκιο της HP θα προσφέρουν καλύτερη εμπειρία στους πελάτες και θα επωφεληθούν από υψηλότερες ευκαιρίες αποζημίωσης. Ο νέος πολλαπλασιαστής More for More θα παρέχεται επιπλέον των υφιστάμενων βασικών κινήτρων Amplify. Για παράδειγμα, οι Power Partners που επικεντρώνονται στα Personal Systems μπορούν εύκολα να πληρούν τις προϋποθέσεις αυξάνοντας τις πωλήσεις σε περιφερειακές συσκευές, ακουστικά Poly και σειρές από προϊόντα Workforce Solutions.

Με βάση τα σχόλια των συνεργατών και την εξελισσόμενη στρατηγική ανάπτυξης της HP, η εταιρεία σκοπεύει να αναπτύξει περαιτέρω το πρόγραμμα More for More στο επόμενο οικονομικό έτος, ενσωματώνοντας πρόσθετες μετρήσεις κινήτρων για την προώθηση της κοινής επιτυχίας.

Amplify Fast Lane

Το Amplify Fast Lane αντιπροσωπεύει μια πρώτη στο είδος της κοινή διαδικασία υποβολής αιτήσεων MDF για τη δημιουργία ζήτησης, η οποία έχει σχεδιαστεί για να απλοποιεί και να επιταχύνει την επιστροφή χρημάτων για τους επιλέξιμους συνεργάτες μέσω μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και πληρωμής.

Επιταχύνοντας το χρόνο διεκπεραίωσης των πληρωμών έως και 50%, το πρόγραμμα Amplify Fast Lane αντιμετωπίζει τα σημεία που προκαλούν προβλήματα στους συνεργάτες και βελτιώνει τη συνολική εμπειρία των συνεργατικών προσπαθειών marketing. Το Fast Lane προσφέρει μια πιο αποτελεσματική, φιλική προς το χρήστη εμπειρία διεκδίκησης απαιτήσεων MDF, επιτρέποντας στους κατάλληλους συνεργάτες να επικεντρωθούν στη βελτιστοποίηση των πρωτοβουλιών δημιουργίας ζήτησης αντί να αναλώνονται σε πολύπλοκες διαδικασίες.

Amplify Growth Plays

Από τον Μάιο του 2024, όλοι οι εμπορικοί συνεργάτες του HP Amplify θα έχουν πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα εξειδίκευσης που βασίζεται στις κατηγορίες ανάπτυξης της HP, το Amplify Growth Plays. Με επίκεντρο την προώθηση ευκαιριών και την αύξηση της κερδοφορίας των συνεργατών, το Amplify Growth Plays επιτρέπει μια σαφή πορεία προς την εξειδίκευση του χαρτοφυλακίου. Σε συνδυασμό με μοναδικά εργαλεία, δυνατότητες και στοιχεία αποζημίωσης, το Amplify Growth Plays ανταμείβει τους συνεργάτες με προσαρμοσμένα οφέλη για την επένδυση σε αυτούς τους τομείς ανάπτυξης που καθοδηγούνται από τους πελάτες.

Παραδείγματα του Amplify Growth Plays που ξεκινά τον Μάιο του 2024 περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες Managed Print Services, τις υπηρεσίες κύκλου ζωής, τις λύσεις για συνεργασία μέσω βίντεο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το HP Software. Με την έναρξη λειτουργίας, οι τρέχουσες εξειδικεύσεις Amplify θα εξελιχθούν σε Amplify Growth Plays.

Επέκταση του Amplify Impact

Η HP ανακοίνωσε επίσης την επέκταση του βραβευμένου προγράμματος βιωσιμότητας συνεργατών Amplify Impact στους συνεργάτες διανομής και σε πέντε επιπλέον χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία και Φινλανδία. Οι συνεργάτες που συμμετέχουν σε 48 χώρες θα έχουν πλέον πρόσβαση στους παγκόσμιας κλάσης πόρους βιωσιμότητας της HP για να προωθήσουν την προτίμηση και τον αντίκτυπο σε θέματα δράσης για το κλίμα, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ψηφιακής ισότητας.

Οι βιώσιμες πρακτικές δεν είναι μόνο ζωτικής σημασίας για το μέλλον του πλανήτη μας – είναι και καλές για τις επιχειρήσεις. Το 2022, η Corporate Knights ανέφερε ότι πάνω από το 60% των εσόδων της HP πληρούσε τα πρότυπα βιωσιμότητας, γεγονός που καταδεικνύει την προτίμηση των καταναλωτών για φιλικές προς το περιβάλλον προσφορές. Το HP Amplify Impact βοηθά τους συνεργάτες με πόρους για τον εντοπισμό κενών και καθοδήγηση για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας, αναδεικνύοντας την αυξανόμενη σημασία των στρατηγικών ESG.

