Η Lenovo βλέπει σημάδια ανάκαμψης στον τομέα της τεχνολογίας

Το Lenovo Group Limited, μαζί με τις θυγατρικές του, ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου που αναφέρουν έσοδα του Ομίλου ύψους 14,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και καθαρά έσοδα ύψους 273 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, βάσει των Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (HKFRS) εκτός Χονγκ Κονγκ. Το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε από έτος σε έτος στο 17,5%, που αποτελεί ρεκόρ για αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου. Οι διαφορετικοί κινητήρες ανάπτυξης του Ομίλου συνέχισαν να προσφέρουν υψηλές επιδόσεις, με τα έσοδα εκτός Η/Υ να αντιπροσωπεύουν το 40% των συνολικών εσόδων του Ομίλου, αυξημένα κατά τρεις μονάδες από έτος σε έτος.

Ο Όμιλος βλέπει ξεκάθαρα σημάδια ανάκαμψης στον τομέα της τεχνολογίας, με βασικούς συντελεστές στις τριμηνιαίες βελτιώσεις της απόδοσής του την εφαρμογή της στρατηγική του, τη λειτουργική του αριστεία και τη συνεχή επένδυση στην καινοτομία. Στο μέλλον, η Lenovo θα αξιοποιήσει περαιτέρω τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ βρίσκεται σε μοναδική θέση να ηγηθεί της νέας εποχής, δεδομένου του υβριδικού μοντέλου AI που ήδη προσφέρει, του ευρύτατου χαρτοφυλάκιού της -με προϊόντα from pocket to cloud, αλλά και του ισχυρού οικοσυστήματος συνεργασιών σε συνδυασμό με το ολοένα αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο τεχνολογιών και δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης της. Η συνεχιζόμενες επενδύσεις της στην καινοτομία και ιδιαίτερα στην τεχνητή νοημοσύνη, θα ενισχύσουν περαιτέρω την ικανότητα της Lenovo να οδηγεί τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να εξασφαλίσει βιώσιμη ανάπτυξη και κερδοφορία. Ο Όμιλος είναι πεπεισμένος για την ικανότητά του να επανέλθει σε ρυθμούς ανάπτυξης από έτος σε έτος πολύ σύντομα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Lenovo ανακοίνωσε ενδιάμεσο μέρισμα 8,0 σεντ HK ανά μετοχή.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Lenovo, Yuanqing Yang, δήλωσε:

«Το τελευταίο τρίμηνο, παρά τις μακροοικονομικές προκλήσεις, είδαμε σαφείς ενδείξεις ανάκαμψης στον τομέα της τεχνολογίας. Χάρη στην ισχυρή μας απόδοση, τη λειτουργική αριστεία και τη συνεχή επένδυση στην καινοτομία, καταφέραμε διαδοχικές βελτιώσεις απόδοσης ανά τρίμηνο, απτά δείγματα μιας ενθαρρυντικής τροχιάς ανάκαμψης. Με τη συνεχή εκτέλεση της στρατηγικής του δικού μας ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά και με το οικοσύστημα AI που προσφέρουμε, σε συνδυασμό με τις συνεργασίες μας, θα αξιοποιήσουμε τις full-stack ικανότητές μας σε AI, με ευρεία γκάμα προϊόντων «from pocket to cloud» για να προσφέρουμε υβριδικές εφαρμογές AI για κάθε επιχείρηση και κάθε άτομο, προσφέροντας παράλληλα βιώσιμη ανάπτυξη για την Lenovo.”

AI Leadership

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι νέο για τη Lenovo και αποτελεί εδώ και καιρό το επίκεντρο της στρατηγικής ψηφιακού και έξυπνου μετασχηματισμού της ίδιας της εταιρείας. Η Lenovo ανακοίνωσε το όραμά της για «AI for All» στην ετήσια εκδήλωση καινοτομίας Tech World τον Οκτώβριο, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο μοντέλο της για υβριδική τεχνητή νοημοσύνη όπου συνυπάρχουν δημόσια, ιδιωτικά και προσωπικά foundation models, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή τεχνητής νοημοσύνης που κρατά ψηλά τον πήχη όσον αφορά στον σεβασμό της ασφάλειας και της ιδιωτικής ζωής, για όλους. Πιστή στο όραμά της αυτό, η Lenovo παρουσίασε ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο έξυπνων συσκευών που περιλαμβάνει υπολογιστές, smartphone και tablet με δυνατότητα AI, καθώς και υποδομές, λύσεις και υπηρεσίες με δυνατότητα AI. Η Lenovo βρίσκεται σε μοναδική θέση για να ηγηθεί των τεχνολογικών αλμάτων που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη, δεδομένου του εύρους του χαρτοφυλάκιού της- που προσφέρει προϊόντα from pocket to cloud- του ισχυρού οικοσυστήματος συνεργασιών της (συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της συνεργασίας της εταιρείας με τη NVIDIA) και, τέλος, του αυξανόμενου χαρτοφυλακίου τεχνολογιών και δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτει.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Lenovo, Yuanqing Yang, πλαισιώθηκε στη σκηνή του Tech World από τους ηγέτες των παγκόσμιων συνεργατών της Lenovo, όπως τον ιδρυτή, πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της NVIDIA, Jensen Huang. Αλλά και την Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της AMD, Dr. Lisa Su, και τον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της Formula 1®, Stefano Domenicali. Ενώ, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft, Satya Nadella, ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της Qualcomm, Cristiano Amon, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intel, Pat Gelsinger, συμμετείχαν στο Tech World μέσω video link.

Όπως ανακοίνωσε το περασμένο τρίμηνο, η Lenovo δεσμεύεται να επενδύσει επιπλέον 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε καινοτομίες τεχνητής νοημοσύνης που όχι μόνο θα διασφαλίσουν ότι μπορεί να πραγματοποιήσει το όραμά της για το «AI for All», αλλά και ότι θα οδηγήσει σε βιώσιμη ανάπτυξη ολόκληρο τον Όμιλο.

Solutions and Services Group (SSG): Κατέγραψε έσοδα και λειτουργικά κέρδη, προσφέροντας λύσεις και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης

Απόδοση Q2 FY23/24:

Η επιχειρησιακή μονάδα SSG έσπασε ρεκόρ το δεύτερο τρίμηνο τόσο σε έσοδα όσο και σε κέρδη, με έσοδα ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και λειτουργικό περιθώριο 20%.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης και το λογισμικό ήταν αυτά που ηγήθηκαν στα κέρδη για την επιχειρησιακή μονάδα SSG

Παράλληλα, τα managed services, αλλά και ο τομέας των project and solutions services επεκτάθηκαν περαιτέρω το δεύτερο τρίμηνο, αποτελώντας πλέον το 56% των εσόδων της SSG, αυξημένα κατά τρεις μονάδες από έτος σε έτος.

Ευκαιρίες και Βιώσιμη Ανάπτυξη:

Η επιχειρησιακή μονάδα SSG καταγράφει ισχυρή δυναμική για κάποιες από τις προσφορές της, όπως τις λύσεις για Digital Workplaces Solutions (DWS), τα Hybrid Cloud, αλλά και λύσεις και υπηρεσίες βιωσιμότητας.

Η επιχειρησιακή μονάδα SSG εστίασε τις προσφορές της στην υποστήριξη συγκεκριμένων κάθετων βιομηχανιών με έξυπνες λύσεις και υπηρεσίες, κερδίζοντας πελάτες σε πολλές αγορές.

Το νέο υβριδικό AI Professional Services Practice της Lenovo προσφέρει επίσης τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν υβριδική υποδομή και τεχνητή νοημοσύνη για να μεταμορφώσουν την επιχείρησή τους.

Infrastructure Solutions Group (ISG): Αντιμετώπιση των προκλήσεων στην αγορά, δημιουργία υβριδικής υποδομής τεχνητής νοημοσύνης

Απόδοση Q2 FY23/24:

Τα έσοδα της επιχειρησιακής μονάδας ISG μειώθηκαν από έτος σε έτος στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, αναπόφευκτος αντίκτυπος των προκλήσεων στο ευρύτερο τοπίο της βιομηχανίας και της οικονομικής επιβράδυνσης.

Η επιχειρησιακή μονάδα ISG κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις στους τομείς του storage και software and services, ενώ κατέγραψε ανάπτυξη στους τομείς των High Performance Computing (HPC) και Edge.

Tα έσοδα του τομέα storage έφτασαν σε ρεκόρ όλων των εποχών, καθιστώντας τη Lenovo τον τρίτο μεγαλύτερο πάροχο storage στον κόσμο.

Ευκαιρίες και Βιώσιμη Ανάπτυξη:

Καθώς η υβριδική τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται περαιτέρω, η Lenovo αναμένεται να ηγηθεί της μελλοντικής ανάπτυξης της παγκόσμιας αγοράς υποδομής ΤΠΕ, όπου βρίσκεται στην ιδανική θέση για να αδράξει τις ευκαιρίες, δεδομένου του πλούσιου χαρτοφυλακίου προϊόντων υποδομής και λύσεών της.

Η επιχειρησιακή μονάδα του ISG θα συνεχίσει να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του χαρτοφυλακίου της, καθώς και τη λειτουργική της αριστεία και είναι πεπεισμένη ότι θα συνεχίσει την ανάπτυξη και την κερδοφορία το συντομότερο δυνατό

Intelligent Devices Group (IDG): Εδραίωση ηγετικής θέσης στην αγορά, αξιοποίηση ευκαιριών σε συσκευές τεχνητής νοημοσύνης

Απόδοση Q2 FY23/24:

Η επιχειρησιακή μονάδα IDG διατήρησε τη Νο1 θέση παγκοσμίως το δεύτερο τρίμηνο, τόσο για αποστολές όσο και για ενεργοποιήσεις Η/Υ, παρά τις προκλήσεις της αγοράς.

Τα έσοδα μειώθηκαν από έτος σε έτος στα 11,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, αλλά η ανθεκτικότητα της κερδοφορίας διατηρήθηκε με κορυφαίο λειτουργικό περιθώριο 7,4%.

Ο τομέας των smartphone πέτυχε διψήφια αύξηση αποστολών από αυτόν της αγοράς από έτος σε έτος, αν και συνολικά η αγορά ήταν σταθερή. Η επιχείρηση ενίσχυσε τη συνολική ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της και βελτιστοποίησε το χαρτοφυλάκιό της με υψηλότερο μείγμα προϊόντων premium, με ρεκόρ σε αποστολές premium προϊόντων που οφείλεται στις πωλήσεις του motorola razr.

Ευκαιρίες και Βιώσιμη Ανάπτυξη:

Στο μέλλον, η επιχειρησιακή μονάδα του IDG θα αξιοποιήσει πλήρως το generative AI για να επιταχύνει την κυκλοφορία συσκευών τεχνητής νοημοσύνης επόμενης γενιάς, που θα περιλαμβάνει την κυκλοφορία ενός υπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης το επόμενο έτος.

Η Lenovo θα επενδύσει περαιτέρω στην τεχνολογική καινοτομία για ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα.

ESG highlights

Το έργο της Lenovo σε θέματα που αφορούν το ESG αναγνωρίστηκε από πολλούς οργανισμούς κατά το τελευταίο τρίμηνο, όπως:

Τον δείκτη εταιρικής βιωσιμότητας Hang Seng Corporate Sustainability Index, όπου πέτυχε την ισχυρότερη βαθμολογία στον κλάδο της πληροφορικής για περιβαλλοντικά και κοινωνικά επιτεύγματα.

Στον Όμιλο απονεμήθηκε επίσης o τίτλος ‘Champion’ στη λίστα Canalys Global Sustainability Ecosystems Leadership.

Ο Όμιλος ανακηρύχθηκε επίσης EPEAT Climate Champion, με περισσότερα από 400 προϊόντα να είναι εγγεγραμμένα ως μέρος της πρώτης λίστας προϊόντων που έχουν χαρακτηριστεί EPEAT Climate+. Το EPEAT είναι το κορυφαίο παγκόσμιο οικολογικό σήμα για ηλεκτρονικά και τεχνολογικά προϊόντα.

Τον Σεπτέμβριο η Lenovo συμμετείχε στην πρωτοβουλία UN Global Compact Forward Faster initiative για να επιταχύνει τη δράση του ιδιωτικού τομέα για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, προκειμένου να εκπληρώσει τους στόχους του για το 2030.

