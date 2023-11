ViewSonic ColorPro VP2786-4K: απογειώστε τη δημιουργικότητα σας!

Σήμερα θα μπορούσαμε να ορίσουμε τις οθόνες σε τρεις βασικές κατηγορίες. Τις απλές, για δουλειά «γραφείου», δηλαδή web browsing και επεξεργασία εγγράφων. Τις gaming, με χαμηλό χρόνο απόκρισης, υψηλά refresh rates, και εξελιγμένο συγχρονισμό ρυθμού ανανέωσης. Η τρίτη κατηγορία είναι οι επαγγελματικές, με υψηλή χρωματική πιστότητα και πρόσθετες σχετικές επιλογές, για γραφιστικές εργασίες.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκει το μοντέλο VP2786-4K από τη σειρά ColorPro της ViewSonic, που μας ενδιαφέρει σε αυτή την περίπτωση, αν και με την πληρότητα των δυνατοτήτων που προσφέρει, καλύπτει όλες τις παραπάνω κατηγορίες. Πρόκειται για μία οθόνη 27 ιντσών, με panel τεχνολογίας IPS, και ανάλυση 4K (3840 x 2160 pixels). Σημαντικό είναι το γεγονός ότι είναι συμβατή με την τεχνολογία απεικόνισης HDR και χρωματικό βάθος 10 bits, με αποτέλεσμα τόσο η αντίθεση όσο και η χρωματική γκάμα, να καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος, για τη βέλτιστη απεικόνιση των γραφικών. Ο ρυθμός ανανέωσης είναι ο βασικός, στα 60 Hz, για συγκεκριμένο λόγο, καθώς πολλά επαγγελματικά προγράμματα δεν μπορούν ακόμα να διαχειριστούν σωστά τα υψηλότερα refresh rates. Ο χρόνος απόκρισης είναι μικρός, στα 5 ms, οπότε οι εναλλαγές των εικόνων γίνονται ομαλά χωρίς να «σπάνε», ενώ η γωνία θέασης είναι στις 178 μοίρες, ώστε τόσο εσείς όσο και οι συνεργάτες γύρω σας, να βλέπετε άνετα.

Στη συσκευασία θα βρείτε και ένα μαύρο «σκέπαστρο», που καλύπτει την περιφέρεια της οθόνης, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται από τον φωτισμό του χώρου, είτε φυσικό είτε τεχνητό. Η οθόνη ενσωματώνει ακόμα και δύο ηχεία, των 3 watts το καθένα, διευκολύνοντας την οργάνωση του γραφείου σας, ώστε να μη χρειάζεστε πρόσθετα speakers. Όσον αφορά τις θύρες, περιλαμβάνει δύο HDMI, μία DisplayPort, τέσσερεις USB-A, μία USB-B και μία USB-C. Διαθέτει επίσης μία στερεοφωνική έξοδο για ακουστικά, ώστε να μην ενοχλείτε τους γύρω σας, όπως και μία θύρα microUSB, η οποία εξυπηρετεί έναν συγκεκριμένο σκοπό. Όπως είπαμε, πρόκειται για επαγγελματική οθόνη, οπότε είναι εξ αρχής ρυθμισμένη στο χρωματικό προφίλ Adobe RGB, που θεωρείται ως το πιο σύνηθες standard για τις περισσότερες γραφιστικές εφαρμογές.

Εκτός αυτού, έχει λάβει πιστοποίηση από τους οργανισμούς Fogra και Idealliance, που σημαίνει «what you see is what you print», δηλαδή τα χρώματα που βλέπετε στην οθόνη είναι ακριβώς αυτά που θα εμφανίζονται και στις εκτυπώσεις σας (περιοδικά, αφίσες, κ.α.). Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της VP2786-4K όμως είναι μία πρόσθετη συσκευή ονόματι ColorPro Wheel, που περιλαμβάνεται στη συσκευασία αγοράς, και συνδέεται στη θύρα microUSB που προαναφέραμε. Είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο module, που εξυπηρετεί ένα πλήθος λειτουργιών, με τρόπο ο οποίος θα κάνει τη δουλειά σας πολύ πιο εύκολη. Συγκεκριμένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο τρόπους. Πρώτον, τοποθετείται επάνω στο γραφείο σας, ως πρόσθετο input device, με ένα οριζόντιο wheel και δύο πλήκτρα, ένα στο επάνω μέρος και ένα στο πλαϊνό. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να κάνετε fine tuning, δηλαδή πολύ ακριβείς κινήσεις οι οποίες είναι δύσκολο να γίνουν με το mouse. Μπορείτε π.χ. να ρυθμίζετε την τιμή ενός χρώματος σε κάποια εικόνα, τη θέση του δείκτη σε κάποιο βίντεο, κτλ.

Η οθόνη διαθέτει ένα clickable joystick στο πίσω μέρος της, για τις ρυθμίσεις στο μενού, οι οποίες όμως είναι πλήρως προσβάσιμες και μέσω του wheel, ειδικά αν έχετε «γεμάτο» γραφείο που σας δυσκολεύει να φτάσετε την πλάτη της. Οι δυνατότητες του ColorPro Wheel όμως δεν σταματούν εδώ, αφού στο κάτω μέρος του, διαθέτει και έναν φακό / αισθητήρα. Έτσι, τοποθετώντας τη συσκευή είτε στο panel της οθόνης, είτε σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια, μπορείτε να επιλέξετε με απόλυτη ακρίβεια το χρώμα που θέλετε, και μάλιστα να εμφανίσετε και τις pantone πληροφορίες του.

Τέλος, τοποθετώντας τον φακό στην οθόνη, μπορείτε να πραγματοποιήσετε πολύ εύκολα το calibration της, χωρίς να χρειαστείτε κάποιο ξεχωριστό αντίστοιχο εργαλείο. Όσο για την εργονομία της, η VP2786-4K έχει στιβαρή μεταλλική βάση και άξονα, που της επιτρέπει να περιστρέφεται κάθετα και οριζόντια, αλλά και να ρυθμίζεται κατά ύψος, ενώ έχει κερδίσει το καταξιωμένο iF Design award.

Αν ασχολείστε με τις γραφιστικές τέχνες ή με το video editing, επαγγελματικά αλλά ακόμα και ερασιτεχνικά, μία απλή οθόνη αδικεί τις ικανότητες σας. Η ViewSonic ColorPro VP2786-4K διαθέτει όλα τα απαραίτητα «εφόδια» ώστε να απογειώσει τη δημιουργικότητα σας.

