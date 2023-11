Η ΔΙΑΣ στο συνέδριο The Fortune Greece CEO Initiative 2023

Την ευτυχή συγκυρία για τις άμεσες πληρωμές (instant payments) κατά το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, είχε την ευκαιρία να αναδείξει η Σταυρούλα Καμπουρίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΙΑΣ ΑΕ, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στο πάνελ συζήτησης με τίτλο: “Brainstorm Finance – A New Era of Innovation”, στο πλαίσιο του The Fortune Greece CEO Initiative 2023, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2023.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σε σχέση με την εξίσωση χρήσης των instant payments με τις κλασικές μεταφορές κεφαλαίου σε όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες, αλλά και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατάθεσε σχέδιο νόμου σε διαβούλευση, όπου σε συγκεκριμένα Άρθρα γίνεται υποχρεωτική η αποδοχή των υπηρεσιών άμεσης πληρωμής από ελευθέρους επαγγελματίες, επιτηδευματίες ως συμπληρωματικό των καρτών μέσο πληρωμής, με την ταυτόχρονη υποχρέωση ενημέρωσης για τη χρήση του και παρουσίαση του σε ευδιάκριτο σημείο στο ταμείο της επιχείρησής και στον διαδικτυακό τόπο μέσω του οποίου δέχεται πληρωμές ακολουθούμενη από την εμπορική ονομασία και το σήμα των εν λόγω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΙΑΣ ΑΕ υπογράμμισε πως: “Πρόκειται για απόφαση-σταθμό στον χώρο των πληρωμών, η οποία αναμένεται να βελτιώσει την παροχή και τη διάθεση του συνόλου των δυνατοτήτων για άμεσες πληρωμές από τους καταναλωτές, αλλά και τις επιχειρήσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στον ίδιο τον πελάτη να εκτελεί αν το επιθυμεί instantly την συναλλαγή του, μέσω της τράπεζας ή οποιουδήποτε ιδρύματος πληρωμών».

Η ΔΙΑΣ ΑΕ, ήδη από τον Δεκέμβριο του 2021 έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την απευθείας σύνδεση του εγχώριου συστήματος πληρωμών με το Ευρωπαϊκό σύστημα άμεσων πληρωμών (TIPS) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κίνηση, που επιτρέπει στην συντριπτική πλειοψηφία των λογαριασμών πληρωμών του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος να συμμετέχουν στη δυνατότητα ανταλλαγής άμεσων πληρωμών εντός της χώρας αλλά και πανευρωπαϊκά μέσω της ΔΙΑΣ. Ουσιαστικά επρόκειτο για τις “ράγες” που οδηγούσαν στο σύστημα άμεσων πληρωμών TIPS, με το οποίο και η Τράπεζα της Ελλάδος έχει διασυνδεθεί, μέσω της ΔΙΑΣ, παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσων εισπράξεων στο Δημόσιο.

Μιλώντας σε σχέση με την ομπρέλα υπηρεσιών IRIS, που αποτελείται από τα IRIS Person-to-Person (P2P), IRIS Person-to-Business (P2B) και IRIS eCommerce, η Σταυρούλα Καμπουρίδου υπογράμμισε πως μέχρι το 2021 δεν είχε σχεδιαστεί και υλοποιηθεί μια ξεκάθαρη στρατηγική ανάδειξης των υπηρεσιών IRIS, με κοινό brand name, με αποτέλεσμα να καταγράφεται ένα σημαντικό χάσμα σε σχέση με την πραγματική δυναμική του προϊόντος. “Αυτό, σε συνάρτηση με την ενεργή προώθηση του από τις τράπεζες, βελτίωση ορισμένων τεχνικών χαρακτηριστικών, της εμπειρίας χρήσης, και τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών του σε συνεργασία και πάντα μέσα από τα mobile app των τραπεζών, μας επέτρεψε να κινούμαστε -πλέον- σε θετικό έδαφος, πετυχαίνοντας συνεχή τριψήφια ποσοστά ανάπτυξης των προϊόντων αυτών”.

Μάλιστα, υποστήριξε πως η μεγαλύτερη πρόκληση που ορθώνεται στο κοντινό μέλλον για την ΔΙΑΣ και τα μέλη της, είναι η υιοθέτηση και εφαρμογή των διαισθητικών πληρωμών, δηλαδή να πραγματοποιούνται άμεσα, εύκολα και δίχως να υφίσταται ως προϋπόθεση ο βαθμός εμπλοκής του ίδιου του χρήστη, διευκολύνοντας έτσι την υιοθέτηση των υπηρεσιών IRIS από τις μεγαλύτερες ηλικίες, δεδομένου ότι το 70% που τις χρησιμοποιεί σήμερα είναι άτομα ηλικίας 18 έως 34 ετών.

