Η ViewSonic θα παρουσιάσει το Metaverse for Education στην EDUtech Asia 2023

Η ViewSonic, κορυφαία παγκοσμίως κατασκευάστρια λύσεων απεικόνισης, ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην εκδήλωση EDUtech Asia 2023 στη Σιγκαπούρη. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις τελευταίες καινοτομίες για την ψηφιακή μάθηση στο booth G11 της ViewSonic στις 8 και 9 Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια του event, η ViewSonic θα παρουσιάσει την πιο πρόσφατη έκδοση του UNIVERSE, ενός metaverse κόσμου για την εκπαίδευση. Η πλατφόρμα παρέχει έναν ασφαλή χώρο ψηφιακής μάθησης που αυξάνει την προσοχή των μαθητών, ενθαρρύνει τη συνεργασία και ενισχύει την αίσθηση του «ανήκειν», φέρνοντας τα οφέλη της φυσικής τάξης σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Η τελευταία ενημέρωση UNIVERSE ενσωματώνει το «Canvas and Blackboard Learning Management Systems (LMS)», βελτιστοποιώντας τις διοικητικές εργασίες για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και απλοποιώντας τη διαδικασία της μάθησης.

“Η ViewSonic παραμένει προσηλωμένη στην στρατηγική ‘Ecosystem as a Service (EaaS)’, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού οικοσυστήματος εκπαίδευσης” τόνισε ο Kevin Chu, Director of the VSX Business Unit της ViewSonic. “Ένας από τους στόχους μας στην EDUtech Asia 2023 είναι να αναδείξουμε τα οφέλη της ενσωμάτωσης ενός καθηλωτικού περιβάλλοντος στη διαδικτυακή μάθηση. Θέλουμε οι συμμετέχοντες να δουν πόσο ελκυστικό μπορεί να είναι ένα 3D virtual campus όταν ενσωματώνεται στην ψηφιακή μάθηση.”

Ένα ακόμα highlight του booth θα είναι η αναδιπλούμενη 135″ all-in-one LED οθόνη LDS135-152. Προσυναρμολογημένη με LED modules, ένα κιβώτιο ελέγχου συστήματος και μηχανοκίνητη βάση δαπέδου, αυτή η εντυπωσιακή, μεγάλη οθόνη μπορεί να ρυθμιστεί και να είναι έτοιμη για χρήση σε μόλις 10 λεπτά μετά την αποσυσκευασία. Χάρη στην πρωτοποριακή σχεδίαση της, η αναδιπλούμενη οθόνη μπορεί να περιορίσει σημαντικά το μέγεθός της σε σχέση με τα συμβατικά μοντέλα, επιτρέποντας την είσοδο της σε μεγάλους ανελκυστήρες επιβατών για εύκολη μετακίνηση μεταξύ διαφορετικών ορόφων ή αιθουσών, καθώς και για μείωση του συνολικού κόστους μεταφοράς. Είναι ιδανική για εγκαταστάσεις με πολλαπλούς χώρους, όπως και για τον κλάδο της βραχυπρόθεσμης ενοικίασης, ενώ μπορεί να εξυπηρετήσει ποικίλα events μεταξύ των οποίων και εμπορικές εκθέσεις.

Τέλος, στο περίπτερο της εταιρείας θα πραγματοποιηθούν επιδείξεις της διαδραστικής οθόνης 75” ViewBoard IFP33 series. Με ανάλυση 4K Ultra HD, προηγμένες δυνατότητες οθόνης αφής, ενσωμάτωση των myViewBoard Whiteboard και vCast screen casting software, η IFP7533 επιτρέπει απρόσκοπτη δημιουργία και κοινή χρήση περιεχομένου, ενισχύοντας την προσήλωση των μαθητών, τόσο σε φυσικές, όσο και σε ψηφιακές τάξεις.

Η ViewSonic στην EDUtech Asia 2023

Ημερομηνία: 8-9 Νοεμβρίου, 9:30 π.μ. – 6:00 μ.μ.

Τοποθεσία: Booth no. G11, Sands Expo, Λεωφόρος Bayfront 10, Σιγκαπούρη

