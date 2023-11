Η Samsung και η SoftOne συνεργάζονται στον κλάδο των B2B πωλήσεων

Η Samsung και η SoftOne ενώνουν τις δυνάμεις τους για ακόμη μια φορά και φέρνουν λύσεις που διευκολύνουν την αποδοτικότητα των εργαζομένων στον κλάδο των B2B πωλήσεων. Στο Roundtable «Automate your sales workforce with Samsung and Regate solutions», το οποίο πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες, οι δύο εταιρείες παρουσίασαν τις λύσεις τεχνολογίας που μπορούν να διευκολύνουν σημαντικά την καθημερινότητα του κλάδου. Πρόκειται για το τρίτο roundtable που διοργανώνεται με στόχο την ανάδειξη των ευέλικτων λύσεων που προσφέρουν Samsung και SoftOne και ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες της αγοράς.

Η Samsung Electronics Hellas παρουσίασε στους συμμετέχοντες του roundtable την ολοκληρωμένη λύση Samsung Knox, η οποία καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των συσκευών, εγγυάται την ασφάλεια των δεδομένων των επιχειρήσεων και επιτρέπει στους υπευθύνους IT να ελέγχουν, ακόμα και εξ αποστάσεως, τις επαγγελματικές συσκευές Samsung. Το χαρτοφυλάκιο των επαγγελματικών συσκευών της Samsung περιλαμβάνει τις ανθεκτικές συσκευές των σειρών Galaxy XCover και Galaxy Tab Active, οι οποίες ανταποκρίνονται σε δύσκολες συνθήκες, ανεξάρτητα από το περιβάλλον εργασίας του χρήστη.

Με υψηλές δυνατότητες εγκατάστασης, διαχείρισης συσκευών και τεχνικής υποστήριξης, η σουίτα Samsung Knox περιλαμβάνει προϊόντα που στηρίζουν την παραγωγικότητα και την ταχύτητα των διεργασιών μιας επιχείρησης. Στο στάδιο της εγκατάστασης, το Samsung Knox προσφέρει δυνατότητες αυτοματοποιημένης εγκατάστασης με ενιαία εφαρμογή IT policies σε κάθε συσκευή. Ως προς τη διαχείριση των συσκευών, η λύση Samsung Knox επιτρέπει στους IT managers να ελέγχουν ολόκληρο το «στόλο» των συσκευών τους από ένα σημείο, για μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρόνου. Μεταξύ άλλων, οι εφαρμογές του Samsung Knox περιλαμβάνουν την παρακολούθηση τοποθεσίας συσκευής, τον περιορισμό χρήσης συγκεκριμένων εταιρικών εργαλείων από μία συσκευή, την αυτόματη εφαρμογή προκαθορισμένων ρυθμίσεων και περιορισμών συσκευής, αλλά και την ομαλή αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω απομακρυσμένης υποστήριξης. Επιπλέον, η πλατφόρμα Samsung Knox έρχεται με ισχυρά διαγνωστικά εργαλεία, που χρησιμεύουν στην προληπτική ανίχνευση και επίλυση προβλημάτων, πριν αυτά διαταράξουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών περιλαμβάνει την ενσωμάτωση της ολοκληρωμένης mobile λύσης αυτοματοποίησης πωλήσεων Regate Effective στις ανθεκτικές συσκευές της Samsung. Με το Regate Effective, οι πωλητές αποκτούν ένα ευέλικτο εργαλείο με δυνατότητα εγκατάστασης στο cloud, που τους δίνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να εκτελέσουν άμεσα και εύκολα πληθώρα εργασιών σε κάθε σημείο πώλησης. Τέτοιες εργασίες περιλαμβάνουν τη φορητή παραγγελιοληψία με αυτόματη εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής για κάθε πελάτη, τη διαχείριση του πελατολογίου και των προσφορών, τις καταγραφές merchandizing, τη διαχείριση του ημερήσιου προγράμματός τους και των δρομολογίων τους, ενώ παράλληλα υποστηρίζει ενέργειες όπως η τιμολόγηση επί αυτοκινήτου και η διαχείριση παγίων. Το Regate Effective χρησιμοποιείται, ήδη, με μεγάλη επιτυχία από πολλές ελληνικές εταιρείες που προμηθεύουν προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης, διαφημιστικές και φαρμακευτικές εταιρείες.

Παράλληλα, στην εκδήλωση, εκπρόσωποι της SoftOne παρουσίασαν και το Shopranos, πλατφόρμα B2B eCommerce με ενσωματωμένες λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ). Το Shopranos αποτελεί την κατάλληλη λύση για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να δημιουργήσει εύκολα ένα B2B ηλεκτρονικό κατάστημα, αυτοματοποιώντας μέρος των B2B πωλήσεών της. Με ένα ευρύ φάσμα εργαλείων, όπως πλήθος έτοιμων templates, δημιουργία αυτόματου περιεχομένου μέσω AI, αυτόματη δημιουργία SEO & keywords, έξυπνα dashboards πωλήσεων, Google Analytics και ενσωματωμένα στατιστικά πωλήσεων, το Shopranos επιτρέπει στον επιχειρηματία να έχει πλήρη εικόνα και έλεγχο του ηλεκτρονικού καταστήματος οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή σε πραγματικό χρόνο.

O Άρης Παρασκευόπουλος, Επικεφαλής του τμήματος Κινητών Συσκευών της Samsung Electronics Hellas σε Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με τη SoftOne, καθώς, μέσα από αυτή, επιβεβαιώνεται ο κοινός μας στόχος για τη συνολική βελτίωση της καθημερινότητας των επιχειρήσεων. Με την ενσωμάτωση του Regate Effective στις ανθεκτικές συσκευές της Samsung, πιστεύουμε ότι ο κλάδος των B2B πωλήσεων θα βρει τον κατάλληλο σύμμαχο για να οδηγήσει την παραγωγικότητά και την αποδοτικότητά του σε νέα, ακόμα υψηλότερα επίπεδα».

Ο Γιώργος Μαρκατάτος, General Manager, Digital Commerce & CX BU της SoftOne, δήλωσε: «Η μακροχρόνια συνεργασία που έχουμε με τη Samsung φέρνει καθημερινά αποτελέσματα. Έχουμε ικανοποιημένους πελάτες που λειτουργούν με τις κατάλληλες συσκευές, σε ασφαλές περιβάλλον, με πολλά διαθέσιμα εργαλεία υποστήριξης. Η συνεργασία, επί της ουσίας, μας επιτρέπει να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις της αγοράς. Η SoftOne και Samsung διαθέτουν πάντα τουλάχιστον μια λύση σε κάθε ανάγκη που παρουσιάζει το ευρύ και πολυδιάστατο πελατολόγιό μας».

