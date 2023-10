H Γερμανία 1η στο European Cyber Security Challenge – η Ελλάδα στην 11η θέση

Ο 9ος πανευρωπαϊκός διαγωνισμός κυβερνοασφάλειας European Cyber Security Challenge 2023 (ECSC23), ολοκληρώθηκε στο Χαμάρ της Νορβηγίας με την Γερμανία να κατακτά την 1η θέση, ακολουθούμενη από την Ελβετία στην 2η και τη Δανία στην 3η θέση.

Η ελληνική ομάδα κατέκτησε την 11η θέση μεταξύ των 34 συμμετοχών. Ο διαγωνισμός οργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας – European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) και το Norwegian University of Science and Technology (NTNU).

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 34 ομάδες που εκπροσωπούν τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, καθώς και οι πέντε φιλοξενούμενες ομάδες του Καναδά, της Γεωργίας, της Σερβίας, της Κόστα Ρίκα, της Σιγκαπούρης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ενώ η Λετονία συμμετείχε ως παρατηρητής.

Το European Cybersecurity Challenge (ECSC) είναι μια ετήσια διοργάνωση που σκοπό έχει να ενθαρρύνει τους νέους να ακολουθήσουν μια καριέρα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας προκαλώντας τους συμμετέχοντες και αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους. Τα βραβεία απονεμήθηκαν στους νικητές από τον Pascal Steichen, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας (European Cybersecurity Competence Centre) καθώς και τον Πρέσβη Nicolas de La Grandville της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νορβηγία.

Το ECSC αποτελείται από προκλήσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια, σε επίπεδο hardware, web και mobile security, crypto puzzle, αντίστροφη μηχανική και εγκληματολογία. Η γνώση σε θέματα τεχνολογίας ωστόσο, δεν είναι αρκετή για να είναι επιτυχής μία ομάδα, σε έναν τόσο απαιτητικό διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες πρέπει να εργαστούν ως ομάδα σε ένα σύνθετο περιβάλλον, όπου η λήψη αποφάσεων και η εκτέλεση ενεργειών πρέπει να είναι γρήγορη και αποτελεσματική. Οι ομάδες αντιμετώπισαν διαγωνιστικές ασκήσεις τόσο σε μορφή Jeopardy όσο και σε μορφή Attacks & Defence δοκιμάζοντας τις ικανότητές τους σε ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων. Όλα τα σενάρια σε μορφή Jeopardy απαιτούσαν ομαδική εργασία και εξειδικευμένες δεξιότητες για την ανάλυση και διαχείριση της πολυπλοκότητας τους και τέλος την επιτυχή επίλυσή τους. Στις ασκήσεις Attack & Defense, οι ομάδες πρέπει να εξασφαλίσουν τα δικά τους δίκτυα ενώ, ταυτόχρονα, να επιτεθούν στα δίκτυα των αντιπάλων τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ακεραιότητά τους. Σε αυτές τις δοκιμασίες, οι ομάδες αντιμετωπίζουν σημαντικά περισσότερες προκλήσεις σε σύγκριση με τις παραδοσιακές Jeopardy δοκιμασίες.

Οι οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες είναι πολύ σημαντικές σε έναν διαγωνισμό που περιλαμβάνει 34 ομάδες, καθώς οι συμμετέχοντες πρέπει να χειριστούν τον ενθουσιασμό και τα υψηλά επίπεδα αδρεναλίνης. Η αφοσίωση και η προσήλωση στο στόχο είναι βασικές προϋποθέσεις για να επινοηθεί μια έξυπνη προσέγγιση. Οι ομάδες που κρατούν τα κλειδιά της επιτυχίας είναι εκείνες που επιδεικνύουν εξαιρετική ευελιξία, ανταποκρίνονται γρήγορα στα εξελισσόμενα σενάρια και αλλάζουν στρατηγικές ανάλογα.

Η ελληνική συμμετοχή, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την υποστήριξη της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, ενώ την ευθύνη έχει το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με επικεφαλής τον καθηγητή, Χρήστο Ξενάκη.

Η Εθνική Ομάδα Κυβερνοασφάλειας στηρίζεται από ένα σύνολο χορηγών Diamond: Deloitte, Ubitech, Uni Systems, Platinum: Huawei, Gold: Algosystems, Neurosoft, Trend Micro και Supporters: BeWise, Cromar, NSS, Pylones Hellas, Women4Cyber Greece, ISC2 Hellenic Chapter. Η πλατφόρμα διεξαγωγής του προκριματικού διαγωνισμού ήταν μία παροχή του Hack The Box. Τις αερομεταφορές της ομάδας κάλυψε η αεροπορική εταιρεία Aegean Airlines.

Την επικοινωνία των δράσεων της ομάδας έχει αναλάβει ένα σύνολο media sponsors μεταξύ των οποίων: Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (www.amna.gr), Biztech.gr, Epixeiro.gr, Huffington Post.gr, IT Security Professional, NetFax, Netweek, Spoudazo.gr, Tech Matrix, ICTPlus και Techmail. Ραντεβού στο ECSC 2024 που θα πραγματοποιηθεί στο Τορίνο της Ιταλίας!

