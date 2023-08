Η Samsung φέρνει την εμπειρία των Galaxy Z Fold5, Z Flip5, Tab S9 και Watch6 σε προηγούμενες συσκευές

Η Samsung Electronics φέρνει επιλεγμένα χαρακτηριστικά από το πιο πρόσφατο One UI σε προηγούμενες γενιές συσκευών, μέσω ενημέρωσης του λειτουργικού τους συστήματος. Αυτή η έκδοση αποτελεί μέρος της διαρκούς προσπάθειας της εταιρείας να βελτιώσει το οικοσύστημα Galaxy, για να μεγιστοποιήσει την παραγωγικότητα των χρηστών από τα smartphone τους, αλλά και να ενισχύσει τις εμπειρίες ψυχαγωγίας τους. Η ενημέρωση θα βοηθήσει, ώστε να ενσωματωθούν οι αλλαγές που παρουσιάστηκαν στα Galaxy Z Fold5, Z Flip5, στη σειρά Tab S9 και τη σειρά Watch6 σε Galaxy συσκευές.

Η ενημέρωση λογισμικού One UI 5.1.1, διαθέσιμη από τον Αύγουστο, στις συσκευές Galaxy Z Fold4 και Z Flip4 προσφέρει πιο απρόσκοπτη και βελτιωμένη εμπειρία συσκευής στους χρήστες. Οι συσκευές Galaxy Z Fold3, Z Flip3, Z Fold2 και Z Flip θα λάβουν την ενημέρωση διαδοχικά. Επίσης, οι χρήστες των Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra, Tab S7, Tab S7+, Tab S7 FE, Tab S6 Lite, Tab A8, Tab A7 Lite, Tab Active 3 και Tab Active 4 Pro θα απολαύσουν αρκετές νέες λειτουργίες που επικεντρώνονται στον χρήστη και αποτελούν μέρος της ενημέρωσης One UI 5.1.1. Επιπλέον, οι χρήστες των Galaxy Watch5, Watch5 Pro, Watch4 και Watch4 Classic θα δουν βασικές αλλαγές από την ενημέρωση One UI 5 Watch.

Νέοι τρόποι αλληλεπίδρασης με τη συσκευή

Το One UI 5.1.1 βοηθά τους χρήστες των Galaxy Z Flip4 και Z Fold4 να απολαμβάνουν το αγαπημένο τους περιεχόμενο ακόμα πιο εύκολα, μέσω της λειτουργίας Flex Mode και χάρη σε μια σειρά από βελτιωμένα χαρακτηριστικά.

Αυτή η αναβάθμιση διευκολύνει τους χρήστες να εμφανίζουν ή να αποκρύπτουν το Flex Mode. Όταν αναδιπλώνεται το smartphone στη λειτουργία Flex2, το εικονίδιο θα αιωρείται στην οθόνη, επιτρέποντας στους χρήστες εύκολη πρόσβαση σε αυτό. Μέσω αυτής της αλλαγής, θα απολαμβάνουν μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία του Flex Mode Panel, απλώς σύροντας και αφήνοντας το εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων. Αυτή η προσαρμογή παρέχει εύκολη πρόσβαση σε λειτουργίες, όπως το Multi Window, το touchpad, η καταγραφή οθόνης και πολλά άλλα.

Με τη νέα ενημέρωση, το κουμπί της μπάρας αναπαραγωγής πολυμέσων – το οποίο έχει συμπληρωθεί με τη δυνατότητα για fast forward και rewind 10 δευτερολέπτων – προβάλλεται πλέον σε ένα βολικό σημείο, όταν ενεργοποιείται το Flex Mode. Οι χρήστες μπορούν, επίσης, να πατήσουν το κουμπί προς τα κάτω για ευκολότερο scrubbing, μέσα από τη γραμμή προόδου των πολυμέσων. Όταν παρακολουθούν μια ταινία στη λειτουργία Flex Mode, μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο το περιεχόμενο, γυρίζοντας πίσω ή προχωρώντας το με ένα μόνο πάτημα από την εξατομικευμένη γραμμή εργαλείων του Flex Mode Panel. Εναλλακτικά, μπορούν να ανοίξουν ένα νέο πολλαπλό παράθυρο και να απαντήσουν σε κάποιο μήνυμα ή να αναζητήσουν κριτικές στο διαδίκτυο, χωρίς, όμως, να διακόψουν την προβολή της ταινίας.

Περισσότερες ενέργειες ταυτόχρονα για πιο ευέλικτες εμπειρίες συσκευής

Η εμπειρία του Multitasking για τις αναδιπλούμενες συσκευές και tablet πρόκειται να βελτιωθεί. Καθώς οι χρήστες απολαμβάνουν κάποιο βίντεο στο Galaxy Z Fold4, Z Flip4 ή Tab S8, μπορούν να ανοίξουν εύκολα το Samsung Internet σε ένα αναδυόμενο παράθυρο για να αναζητήσουν κάτι, ενώ το περιεχόμενό τους εξακολουθεί να «παίζει». Όταν τελειώσουν με την περιήγηση, το παράθυρο μπορεί εύκολα να μεταφερθεί στην άκρη της οθόνης, όπου και θα παραμείνει. Αν ο χρήστης θέλει να αποκτήσει ξανά πρόσβαση στο Samsung Internet, το μόνο που έχει να κάνει είναι να πατήσει το αναδυόμενο παράθυρο για να το ανοίξει στην προηγούμενη θέση του.

Με τη νέα ενημέρωση, η διαισθητική εναλλαγή από το αναδυόμενο παράθυρο σε πολλαπλά παράθυρα3 γίνεται εύκολη εάν ο χρήστης πατήσει παρατεταμένα στο επάνω μέρος του αναδυόμενου παραθύρου. Η νέα ενημέρωση υποστηρίζει πιο εύκολη κίνηση και έλεγχο της οθόνης, επιτρέποντας απρόσκοπτη μετάβαση σε split view και εύκολο έλεγχο της οθόνης, μέσω ενός απλού παρατεταμένου πατήματος του αναδυόμενου παραθύρου.

Το drag and drop με τα δύο χέρια υποστηρίζεται τώρα στην κύρια οθόνη, επιτρέποντας το άνοιγμα των επιθυμητών εφαρμογών με το ένα χέρι και στη συνέχεια με τη χρήση του δεύτερου χεριού να γίνει drag & drop ένα αρχείο, ένα εικονίδιο εφαρμογής ή ένα άλλο στοιχείο στον φάκελο ή τη θέση που επιθυμεί ο χρήστης. Αυτή η ενημέρωση καθιστά ακόμα πιο γρήγορη την απρόσκοπτη κοινή χρήση πολλαπλών φωτογραφιών από τη συλλογή του χρήστη με κάποιον φίλο, μέσω μιας εφαρμογής μηνυμάτων.

Με την τελευταία ενημέρωση, οι χρήστες Galaxy Z Fold4 και Tab S8 μπορούν να πάνε την παραγωγικότητα τους σε επόμενο επίπεδο και στην εργασία και στο παιχνίδι, χάρη στις προσθήκες στη γραμμή εργασιών. Πλέον, το Taskbar επιτρέπει την αστραπιαία εναλλαγή εργασιών με πρόσβαση σε έως και τέσσερις πρόσφατες εφαρμογές.

Οι χρήστες ενισχύουν την ευεξία τους και εκφράζουν τον εαυτό τους με το Galaxy Watch

Η ενημέρωση One UI 5 Watch φέρνει περισσότερες εξατομικευμένες λειτουργίες ευεξίας. Ταυτόχρονα, στις σειρές Galaxy Watch5 και Watch4, η ενημέρωση φέρνει και περισσότερες επιλογές παραμετροποίησης.

Με την αναβαθμισμένη λειτουργία διαχείρισης ύπνου, οι χρήστες μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις προσωπικές τους συνήθειες ύπνου μέσω ενός πιο διαισθητικού UI με λεπτομερή ανάλυση των παραγόντων Sleep Score Factors, Sleep Consistency και Sleep Animal Symbols. Οι χρήστες μπορούν, επίσης, να έχουν πρόσβαση στο Sleep Coaching, απευθείας από τον καρπό τους, ώστε να παρακολουθούν πιο εύκολα την πρόοδό τους και να παρακινούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Επιπλέον, η διατήρηση ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τον ύπνο είναι σημαντική για τη βραδινή ξεκούραση. Όταν οι χρήστες θελήσουν να κοιμηθούν, το Galaxy Watch μπορεί να τους βοηθήσει να διαμορφώσουν το βέλτιστο περιβάλλον ύπνου, προσαρμόζοντας αυτόματα τις ρυθμίσεις των συνδεδεμένων οικιακών συσκευών. Επιπρόσθετα, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ύπνου, ενεργοποιείται ο αόρατος αισθητήρας υπερύθρων LED στο ρολόι για να ελαχιστοποιήσει τους περισπασμούς.

Η ενημέρωση One UI 5 Watch δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να απολαμβάνει εργαλεία γυμναστικής που του επιτρέπουν να θέτει τους δικούς του στόχους γυμναστικής και να τους πετυχαίνει. Η λειτουργία εξατομικευμένης ζώνης καρδιακών παλμών αναλύει τις φυσικές δυνατότητες και καθορίζει πέντε βέλτιστα επίπεδα έντασης τρεξίματος. Με περισσότερα από 100 υπάρχοντα προγράμματα παρακολούθησης προπόνησης, οι χρήστες μπορούν να καταγράφουν τις προπονήσεις τους στον στίβο με το Track Run και ακόμη να δημιουργούν και να παρακολουθούν τη δική τους ρουτίνα προπόνησης με τη λειτουργία Custom Workout. Για τους χρήστες του Galaxy Watch5 Pro, είναι διαθέσιμες ακόμη πιο βελτιωμένες λειτουργίες GPX. Επιπλέον, μπορούν να αναζητήσουν και να κατεβάσουν εύκολα διάφορα αρχεία διαδρομών GPX γύρω από την τοποθεσία τους. Ταυτόχρονα, η λειτουργία Route Workout έχει επεκταθεί ώστε να υποστηρίζει το τρέξιμο και το περπάτημα, την πεζοπορία και την ποδηλασία.

Οι χρήστες του Galaxy Watch πρόκειται να έχουν στα χέρια τους ακόμη πιο βελτιωμένη παρακολούθηση της υγείας τους χάρη στη λειτουργία Irregular Heart Rhythm Notification (IHRN). Το IHRN είναι πλέον διαθέσιμο για τους χρήστες των σειρών Galaxy Watch5 και Watch4, παρέχοντάς τους πιο ολοκληρωμένες πληροφορίες για την υγεία της καρδιάς τους.

Επιπλέον, οι χρήστες των Galaxy Watch5 και Watch4 έχουν πρόσβαση σε μια ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία όψεων που μπορούν να ταιριάξουν με το στυλ και τους στόχους τους. Φέτος το φθινόπωρο, οι χρήστες των Galaxy Watch Active2 και Galaxy Watch3 θα μπορούν να απολαμβάνουν μερικά από αυτά τα νέα watch faces, όπως το Stretched time και το Perpetual.

Βελτιωμένη εμπειρία οικοσυστήματος Galaxy

Η τελευταία ενημέρωση One UI βελτιστοποιεί τον έλεγχο της κάμερας του smartphone. Με την προσθήκη ενός ειδικού κουμπιού γρήγορης πρόσβασης στο Galaxy Watch, μπορούν να ελέγχουν από απόσταση την κάμερα του Galaxy Z Flip4, απευθείας από τον καρπό του χεριού τους, για να αλλάζουν απρόσκοπτα τις λειτουργίες της κάμερας και να κάνουν ζουμ.

