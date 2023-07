Ο motivational speaker Jim Lawless έρχεται στο μεγαλύτερο φόρουμ καινοτομίας και τεχνολογίας στη Ν.Α. Ευρώπη

Ο Jim Lawless, πρώτος στην κατάταξη των Global Guru, εκτός των ΗΠΑ, θα είναι ο κεντρικός ομιλητής του μεγαλύτερου φόρουμ καινοτομίας και τεχνολογιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη “SEE INNOVATION, TECHNOLOGY AND SOURCING SUMMIT”.

Το φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου στη Σόφια, από την Ένωση για την Καινοτομία και τις Υπηρεσίες Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογίας (AIBEST) και την Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων της Βουλγαρίας (BESCO). Το φόρουμ, με μότο του το “Νοτιοανατολική Ευρώπη – Μηχανή Ανάπτυξης”, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα δρώμενα στην περιοχή για θέματα στον κλάδο των υπηρεσιών τεχνολογίας αιχμής.

Κύριος στόχος του φόρουμ είναι να στηρίξει την ανάπτυξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και να τοποθετήσει την περιοχή ως κορυφαίο προορισμό για υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και ανάπτυξης.

Το SEE Innovation, Technology and Sourcing Summit (SEE ITS Summit) θα συγκεντρώσει ηγετικά στελέχη από κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας και νεοφυείς επιχειρήσεις όχι μόνο από τη Βουλγαρία αλλά από όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο πλαίσιο του φόρουμ θα συζητηθούν οι τάσεις και οι προβλέψεις για την ανάπτυξη του κλάδου υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων και τον κλάδο της τεχνολογίας στο πλαίσιο της Βιομηχανίας 5.0 (Industry 5.0), για τον τομέα του ESG, για την κυβερνοασφάλεια και τα διαρκώς εξελισσόμενα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), καθώς και το ρόλο του ανθρώπου σε όλα αυτά.

Ο παγκοσμίου φήμης, Jim Lawless, είναι λέκτορας που διακρίνεται για την μοναδική του ενέργεια, το χιούμορ του και τη σημαντική επιρροή που ασκεί στη σκέψη των ακροατών του. Μέσα από τις ομιλίες του έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους και στις πέντε ηπείρους.

Ο Jim είναι ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Symmetry, η οποία προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ηγετικά στελέχη, από διαφορετικούς κλάδους παγκοσμίως, σχετικά με το πώς να υλοποιήσουν επιτυχώς το μετασχηματισμό των οργανισμών τους, προκειμένου να τους καταστήσουν πιο ευέλικτους, αποτελεσματικούς, αλλά κυρίως purpose-driven.

Είναι ο συγγραφέας του διεθνούς bestseller “Taming Tigers”, στο οποίο αναλύει και αποδεικνύει, μέσα από την προσωπική του πορεία , πώς αλλαγές στην καθημερινότητα μας που σε πρώτη εικόνα φαντάζουν ακατόρθωτες, είναι τελικά εφικτές.

Τέλος, τα διεθνή βραβεία SEE ITS Awards θα απονεμηθούν σε ειδική τελετή και θα αναδείξουν τις εταιρείες με τις καλύτερες επιδόσεις στην περιοχή, τις καλές πρακτικές στη βιομηχανία της γνώσης (knowledge industry), τις πρωτοβουλίες των τοπικών αρχών και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φορέων ολόκληρου του επιχειρηματικού οικοσυστήματος που συμβάλλουν στην ανάπτυξή του. Τα βραβεία περιλαμβάνουν 10 κατηγορίες: “Business Transformation of the Year”, “Employer of the Year”, “Best Business Service Provider”, “Technology Startup of the Year”, “Innovation of the Year”, “IT Product of the Year”, “Best Socially Responsible Initiative”, “Best Business-Education Partnership”, “Best Sustainability Project” και “ESG Leader”.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοικτή έως τις 31 Αυγούστου, με τις αιτήσεις συμμετοχής να συμπληρώνονται στον ιστότοπο https://seeitssummit.com/awards-2023.

