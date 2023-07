Α. Μπεχράκης, Digital Realty: Συνεχίζουμε με αυξανόμενες επενδύσεις τεχνολογίας στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα αυτή την περίοδο υλοποιείται ίσως το μεγαλύτερο σχέδιο τεχνολογίας στην ευρύτερη περιοχή, επισημαίνει o διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας στην Ελλάδα, Αλέξανδρος Μπεχράκης. Οι επενδύσεις που έχουν ανακοινωθεί, προδιαγράφουν αύξηση του διαθέσιμου IT φορτίου στα data center της Digital Realty, από 2,5 MW σε 35MW, μέσα σε μία τριετή περίοδο. Η παράδοση του Athens 4 προβλέπεται στις αρχές του 2025, του Athens 5 μέσα 2026, και του Heraklion 1 μέσα του 2025. Ο Αλέξανδρος Μπεχράκης, στη συνέντευξη του στο InfoCom, εξηγεί το αναπτυξιακό πλάνο της Digital Realty συνολικά στη Μεσόγειο, μιλά αναλυτικά για τα σχέδια της εταιρείας στην Ελλάδα, ενώ σημειώνει ότι συζητά με τουλάχιστον 15 φορείς που αναπτύσσουν ισάριθμα έργα υποθαλάσσιων καλωδίων, με ενδιαφέρον για την Κρήτη.

I.C.: Ποιο είναι το αναπτυξιακό πλάνο της Digital Realty συνολικά στη Μεσόγειο;

Α.Μ.: Για την Digital Realty, η Μεσόγειος έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Κατ’ αρχάς να θυμίσω τις μεγάλες επενδύσεις που έχει υλοποιήσει στη Μασσαλία. Έχουμε 4 data centers σε λειτουργία στη γαλλική αυτή πόλη, και είμαστε σε φάση κατασκευής άλλων δύο. Η Μασσαλία ξεκίνησε σχεδόν από το μηδέν και έχει γίνει το 7ο hub στον κόσμο, σε λιγότερο από μία δεκαετία. Ξεκίνησε ως κόμβος συγκέντρωσης καλωδίων και εξελίχθηκε, έχοντας επαρκείς και αξιόπιστες τηλεπικοινωνίες. Παράλληλα, έχει αναδειχθεί στη Μασσαλία ένα οικοσύστημα που παρέχει υπηρεσίες, cloud platform, κλπ. και πλέον το εν λόγω hub δεν εξυπηρετεί μόνο τα υποθαλάσσια καλώδια, αλλά και την παροχή περιεχομένου. Η βιομηχανία απαιτεί όμως βελτιστοποίηση τόσο των «δρόμων» και της καθυστέρησης (latency), όσο και αύξηση της χωρητικότητας. Επιβάλλεται να αυξήσουμε την παρουσία μας στη Μεσόγειο, ώστε οι πελάτες μας, υποθαλάσσια καλώδια, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και πάροχοι περιεχομένου, να έχουν περισσότερες επιλογές για να βελτιστοποιήσουν τις υπηρεσίες τους, ανάλογα με τις αγορές όπου δραστηριοποιούνται.

Η Αθήνα μαζί με την Κρήτη, είναι το επόμενο μεγάλο βήμα της Digital Realty. Ταυτόχρονα χτίζουμε κέντρο δεδομένων στο Τελ Αβίβ, είμαστε σε φάση ανάπτυξης και θα αρχίσουμε να χτίζουμε σύντομα στη Ρώμη, ενώ σε αντίστοιχη φάση είναι και η Βαρκελώνη. Από ένα σημείο, τη Μασσαλία, προσθέτουμε άλλα 4 σε Κρήτη, Ρώμη, Τελ Αβίβ και Βαρκελώνη. Είμαστε η εταιρεία με τα περισσότερα σημεία στη Μεσόγειο, η πρώτη δύναμη στην περιοχή.

Να σημειώσω επίσης ότι η Digital Realty έχει αναγνωρίσει τη σημασία της αειφορίας, και προωθεί πρακτικές καινοτομίας για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Αυτό περιλαμβάνει την εφαρμογή τεχνολογιών αποδοτικής ενέργειας, την προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και την υιοθέτηση πρακτικών ορθής διαχείρισης αποβλήτων.

Οι επενδύσεις, οι συνεργασίες, και η δέσμευση στην αειφορία, αποτελούν βασικά στοιχεία της στρατηγικής της Digital Realty στην περιοχή, επιδιώκοντας να προσφέρει την υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών, και να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς.

I.C.: Ποια είναι η πρόοδος της κατασκευής των νέων κέντρων δεδομένων σας σε Αθήνα και Κρήτη;

Α.Μ.: Στην Ελλάδα αυτή την περίοδο υλοποιείται ίσως το μεγαλύτερο επενδυτικό πλάνο της εταιρείας για την περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.

Τις επόμενες εβδομάδες θα τεθεί σε λειτουργία το τρίτο data center, Athens 3, καθώς έχουν ολοκληρωθεί τόσο το κατασκευαστικό κομμάτι όσο και οι απαραίτητες δοκιμές στα συστήματα και στον εξοπλισμό. Έχει ξεκινήσει η κατασκευή του Athens 4, δίπλα από το Athens 3, ενώ το Athens 5 βρίσκεται σε προχωρημένη φάση σχεδιασμού. Στο Ηράκλειο της Κρήτης ολοκληρώσαμε την αρχική σχεδίαση του data center, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις προδιαγραφές των μελλοντικών μας πελατών, και προετοιμαζόμαστε για την έναρξη της κατασκευής του έργου.

I.C.: Πότε εκτιμάτε ότι θα ολοκληρωθούν;

Α.Μ.: Το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης ενός κέντρου δεδομένων μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες, καθώς αποτελεί μία σημαντική επένδυση με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τόσο σε θέματα κατασκευής όσο και εξοπλισμού. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα μας, η παράδοση του Athens 4 προβλέπεται στις αρχές του 2025, του Athens 5 στα μέσα του 2026, και του Heraklion 1 στα μέσα του 2025.

I.C.: Ποια θα είναι η δυναμικότητα των κέντρων δεδομένων σας όταν ολοκληρωθούν οι επενδύσεις που είναι σε εξέλιξη;

Α.Μ.: Η υπάρχουσα υποδομή της Digital Realty περιλαμβάνει τα κέντρα δεδομένων Athens 1 και Athens 2, τα οποία συνολικά διαθέτουν 2,5 MW IT φορτίο διαθέσιμο να υποστηρίξει τις υποδομές των πελατών μας. Όπως σας ανέφερα, το νέο κέντρο δεδομένων Athens 3 είναι πλέον έτοιμο να λειτουργήσει, και προσφέρει σημαντική αύξηση στο διαθέσιμο IT φορτίο, φτάνοντας τα 6,8 MW, τροφοδοτούμενο από συνολική ισχύ 20 MW, η οποία απαιτείται για να υποστηρίξει εν γένει τα συστήματα διαθεσιμότητας, ψύξης, πυρόσβεσης, κλπ. Προβλέπεται ότι το Athens 4 θα έχει αντίστοιχη χωρητικότητα με το Athens 3, ενισχύοντας την αξιοπιστία και την ικανότητα αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων. Πέραν του Athens 4, η Digital Realty σχεδιάζει την ανάπτυξη του κέντρου δεδομένων Athens 5, το οποίο θα διαθέτει 15 MW IT φορτίο, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι η μελλοντική ζήτηση θα δικαιολογεί μία τέτοια αύξηση. Αυτό το άλμα στη συνολική διαθέσιμη ισχύ των υποδομών, αποδεικνύει την δέσμευση της εταιρείας να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ανάγκη χώρου αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων στην περιοχή. Επιπλέον, το κέντρο δεδομένων στο Ηράκλειο της Κρήτης θα διαθέτει 6,5 MW IT φορτίο.

I.C.: Τι χρειάζεται να βελτιωθεί από την πολιτεία για συνεχίσετε απρόσκοπτα τις επενδύσεις σας;

Α.Μ.: Έχουν γίνει πολλά βήματα τα τελευταία χρόνια προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο βελτιώσεις στις συνθήκες είναι αναγκαίες. Σαφέστατα, το αδειοδοτικό περιβάλλον στην Ελλάδα είναι πολύπλοκο. Υπάρχουν πολλές υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται κάθε φορά: πολεοδομίες, δήμοι, κεντρική κυβέρνηση, δασαρχεία, κλπ. Καταγράφεται και ένα έλλειμμα κατανόησης της αγοράς μας, όχι τόσο στην κεντρική διοίκηση, όσο στην περιφερειακή. Ίσως είναι λογικό, γιατί δεν είναι πολλές στον αριθμό οι επενδύσεις του χώρου μας, ώστε να αποκτήσουν περισσότερη εμπειρία. Να σημειώσω επίσης ότι δεν φτιάχνουμε data centers μόνο για την παγκόσμια αγορά, αλλά και για τις ελληνικές επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές. Να υπάρχει μία στρατηγική υποστήριξης πιο έντονη για το hybrid Cloud, είναι κάτι που θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανίας μας.

I.C.: Ποιες είναι οι βασικές υπηρεσίες που παρέχετε μέσα από τα κέντρα δεδομένων σας;

Α.Μ.: Είμαστε μία απόλυτα εξειδικευμένη εταιρεία στην παροχή υπηρεσιών κέντρων δεδομένων. Επειδή ο όρος data center είναι λίγο διφορούμενος, ανάλογα με το περιβάλλον για το οποίο μιλάει κάποιος, να διευκρινίσω ότι για εμάς, data center είναι κυρίως οι υπηρεσίες colocation και οι συνοδευτικές γύρω από αυτές.

Στα data centers μας, δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να βρεθούν σε ένα ασφαλές μέρος, να εγκαταστήσουν και να λειτουργήσουν τις δικές τους υποδομές, έχοντας την απαραίτητη διασύνδεση, είτε με τηλεπικοινωνιακούς παρόχους είτε με cloud υπηρεσίες.

Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι η Digital Realty στην Ελλάδα, απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες εταιρειών. Έχουμε χτίσει ένα μοντέλο παροχής υπηρεσιών που ταιριάζει και σε μικρές και σε πολύ μεγάλες εταιρείες, διαθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για κάθε κατηγορία εταιρειών.

Με τις υπηρεσίες colocation, οι πελάτες μας μπορούν να φιλοξενήσουν τον εξοπλισμό τους, τις υπηρεσίες τους, τις εφαρμογές και τα δεδομένα τους, εντός των data centers μας, και τους παρέχουμε πρόσβαση σε ένα πολυπληθές οικοσύστημα, όπου συναντώνται μεγάλα δίκτυα, σημαντικοί πάροχοι υπηρεσιών internet, και κυρίαρχοι παίκτες της αγοράς. Επίσης προσφέρονται αρκετές επιλογές για να καλύψουν κάθε ανάγκη, από υποϊκριώματα (subracks), racks έως ολόκληρα suites.

Πολλά racks μπορούν να τοποθετηθούν σε κοινόχρηστο χώρο ή εντός ιδιωτικών cages ή suites, σε ένα μεμονωμένο ή πολλαπλά datahalls ή data centers.

Τα παραπάνω συνδυάζονται με υπηρεσίες διασύνδεσης (Interconnection Services) και τα Cross Connects. Οι υπηρεσίες Interconnection επιτρέπουν στους πελάτες μας να διασυνδεθούν με ένα οικοσύστημα ψηφιακών κοινοτήτων, που περιλαμβάνει μεγάλους παρόχους δικτύων, παρόχους υπηρεσιών internet, Internet Exchanges μέσω του SEECIX, παρόχους Cloud και περιεχομένου, καθώς και με μία μεγάλη ποικιλία επιχειρήσεων. Η υπηρεσία εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία δικτύου, ανεξαρτησία και χαμηλή καθυστέρηση, συνδέοντας τους πελάτες μας με εταιρείες στο campus μας, προσφέροντας σχεδόν όλες τις επιλογές σε τύπους καλωδίωσης, και απεριόριστες διασυνδέσεις.

Η υπηρεσία Multihome Internet Connectivity έχει σχεδιαστεί για τους πελάτες μας, που απαιτούν αξιόπιστη και υψηλής ποιότητας σύνδεση στο διαδίκτυο, σε συνδυασμό με υποστήριξη υψηλού επιπέδου.

Τέλος, η Digital Realty Hellas παρέχει υπηρεσίες Cloud Exchange, δηλαδή ένα σημείο όπου εύκολα και οικονομικά ένας πελάτης μπορεί να συνδεθεί με το cloud, ή τα clouds της επιλογής του, χωρίς να απαιτούνται διεθνείς τηλεπικοινωνιακές γραμμές προκειμένου να πάει να συναντήσει τους cloud providers π.χ. στο Άμστερνταμ ή στην Φρανκφούρτη. Μπορεί να το κάνει τοπικά εντός του data center μας, στην Αθήνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα καλύτερη ποιότητα υπηρεσίας, χαμηλότερο κόστος, ενώ δημιουργεί επίσης ένα ιδανικό hybrid IT περιβάλλον για μία επιχείρηση. Δηλαδή, να χρησιμοποιεί on-premise υποδομές και public cloud υπηρεσίες, συνοδευόμενες από υψηλού επιπέδου διασύνδεση μεταξύ τους. Η υλοποίηση αυτής της υπηρεσίας πραγματοποιείται εντός του campus μας, μέσω του SEECIX, και από τον Σεπτέμβριο του 2023, επιπλέον μέσω του ServiceFabric. Εντός του campus μας, προσφέρουμε επίσης υπηρεσίες Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity). Παρέχουμε στους πελάτες μας, έναν κατάλληλο εργασιακό χώρο, και τον απαραίτητο εξοπλισμό, ακόμη και σε περίπτωση καταστροφής, υποστηρίζοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες εργασιακού περιβάλλοντος (workplace recovery). Οι χώροι Επιχειρησιακής Συνέχειας υποστηρίζονται από συστήματα ελέγχου πρόσβασης, ασφάλειας, και προστασίας από πυρκαγιά, προστατευμένες πηγές ενέργειας (UPS / γεννήτριες) και συστήματα ψύξης.

I.C.: Πως αλλάζει ο χάρτης των data centers στην Ελλάδα με τις επενδύσεις που πραγματοποιεί η εταιρεία σας;

Α.Μ.: Οι επενδύσεις στην αγορά των data centers σε μία χώρα, έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν την ανάπτυξη, να προσελκύσουν επιχειρήσεις, να δημιουργήσουν ευκαιρίες απασχόλησης, και να προάγουν την τεχνολογική πρόοδο. Η Ελλάδα έχει αναβαθμίσει τον ρόλο της ως περιφερειακός κόμβος και πύλη τα τελευταία χρόνια, παρέχοντας νέες και καλύτερες διαδρομές από τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή, και την Ασία, προς την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη, και αντίστροφα. Μεγάλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών cloud, δικτύων παροχής περιεχομένου (CDN) και τηλεπικοινωνιών, έχουν αναγνωρίσει την επίκαιρη θέση και αξία της χώρας μας στον παγκόσμιο χάρτη. Η Digital Realty, αναγνωρίζοντας τη δυναμική της Ελλάδας, υλοποιεί ένα τεράστιο επενδυτικό πλάνο, το οποίο αλλάζει τον χάρτη σε τοπικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο. Τα ανακοινωμένα πλάνα προδιαγράφουν μία αύξηση του διαθέσιμου IT φορτίου στα data centers της Digital Realty, από 2 MW σε πάνω από 35MW, μέσα σε τριετή περίοδο.

I.C.: Ποια είναι η προοπτική για τη χώρα μας στην αγορά αυτή τα επόμενα χρόνια, με δεδομένο ότι εκτός από τις σημαντικές επενδύσεις που υλοποιείτε εσείς, έχουν ανακοινωθεί και άλλες, από επίσης μεγάλες παγκόσμιες εταιρείες;

Α.Μ.: Η υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων στην αγορά των data centers από εταιρείες όπως η Digital Realty, αποτελεί εξαιρετικά θετική εξέλιξη για την ελληνική αγορά. Η ανάπτυξη της ψηφιακής υποδομής και η προσέλκυση διεθνών παρόχων data center και τεχνολογικών εταιρειών, ενισχύει συνολικά την οικονομία της χώρας. Η ανάπτυξη των τοπικών νεφών, των δικτύων παροχής περιεχομένου (CDN), και των τηλεπικοινωνιών, θα ενισχύσει την ικανότητα παροχής ψηφιακού περιεχομένου, και θα δημιουργήσει ευκαιρίες για την ανάπτυξη του τομέα σε περιφερειακό επίπεδο.

I.C.: Με ποιες εταιρείες στην Ελλάδα έχετε στενή συνεργασία;

Α.Μ.: Οι συνεργασίες με εταιρείες τηλεπικοινωνιών, όπως η Cosmote, η Vodafone, η United Group, η Grid Telecomm, η IslaLink, η Exa Infrastructure, και πολλές άλλες, επιτρέπουν στη Digital Realty να ενισχύσει την συνδεσιμότητα και τις τηλεπικοινωνίες των data centers της.

I.C.: Τις επενδύσεις στα data centers συμπληρώνουν οι επενδύσεις σε μεγάλα καλώδια οπτικών ινών. Ποια είναι τα σημαντικότερα διεθνή καλώδια που αναμένεται να κάνουν στάση στην Ελλάδα;

Α.Μ.: Η Ελλάδα πράγματι αναμένεται να γίνει ένας σημαντικός κόμβος για διεθνή καλώδια οπτικής ίνας, ενισχύοντας έτσι την ψηφιακή συνδεσιμότητα της χώρας. Η Ελλάδα, και ειδικότερα η Κρήτη, έχει αναδειχθεί ως στρατηγικό σημείο εισόδου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ελκυστική για την εγκατάσταση καλωδίων οπτικής ίνας. Η ανάπτυξη αυτών των υποδομών θα συμβάλει στην ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας, και στην προώθηση της ψηφιακής οικονομίας, στην Ελλάδα και στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ως Digital Realty, συνεργαζόμαστε στενά με όλους τους εθνικούς και παγκόσμιους «παίκτες» υποθαλάσσιων καλωδίων, επεκτείνοντας τις σχέσεις που έχουμε αναπτύξει στην Μασσαλία. Επί του παρόντος, είμαστε σε συζητήσεις με τουλάχιστον 15 φορείς, που θα αναπτύξουν ισάριθμα έργα υποθαλάσσιων καλωδίων, και δείχνουν ενδιαφέρον για την Κρήτη.

I.C.: Ποιος είναι ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς σας, παγκοσμίως;

Α.Μ.: Η αγορά των data centers έχει σημειώσει εντυπωσιακή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, καθώς ο ψηφιακός κόσμος εξελίσσεται, και αυξάνονται οι ανάγκες για αποθήκευση, διαχείριση, και επεξεργασία δεδομένων. Ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς των data centers παγκοσμίως, διαρκώς αυξάνεται. Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς υποδομών κέντρων δεδομένων, αναμένεται να αυξηθεί από 50 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021, σε 120 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030, με ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 12% κατά τη διάρκεια της πρόβλεψης. Η αξία της αγοράς θα αυξηθεί, καθώς οι υπηρεσίες σε απ’ ευθείας σύνδεση χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο παγκοσμίως.

Σύμφωνα με έρευνες και αναφορές από διάφορους αναλυτές και επιχειρήσεις στον τομέα, αναμένεται ότι η αγορά των data centers θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς και στο μέλλον. Η αύξηση του cloud computing, της τεχνητής νοημοσύνης, του Internet of Things, και των μεγάλων δεδομένων (big data), δημιουργούν αυξημένη ζήτηση για υποδομές δεδομένων.

Επιπλέον, η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και η αυξανόμενη χρήση των υπηρεσιών διαδικτύου σε παγκόσμιο επίπεδο, συμβάλλουν στην αυξανόμενη ζήτηση για data centers. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί αναζητούν αξιόπιστες και ασφαλείς υποδομές για την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων τους, καθώς και για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας των υπηρεσιών τους.

I.C.: Πως είναι η εμπειρία να εργάζεσαι σε μία εταιρεία μέλος ενός παγκόσμιου ομίλου, ενώ προηγουμένως ήταν μία μικρού μεγέθους τοπική εταιρεία;

Α.Μ.: Έχω εντυπωσιαστεί πραγματικά με το πόσο εύκολη είναι η συνεργασία μου, όπως και των υπολοίπων στελεχών μας στην Ελλάδα, με τους συναδέλφους μας σε όλο τον κόσμο. Το πνεύμα της ομαδικότητας είναι εντυπωσιακό. Είναι μία εταιρεία που κάνει την ίδια δουλειά παγκοσμίως, σε 50 περιοχές σε όλο τον κόσμο, έχοντας περίπου 310 κέντρα δεδομένων. Δεν μας εξαγόρασε ένα επενδυτικό κεφάλαιο, το οποίο κοιτάζει κυρίως τα χρηματοοικονομικά δεδομένα. Ως εκ τούτου, η προσαρμογή μας, καθώς έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά, ήταν εύκολη.

Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε στο τεύχος 216 του περιοδικού Infocom