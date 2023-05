Ψεύτικοι ιστότοποι που πλαστοπροσωπούν συσχέτιση με το ChatGPT κρύβουν υψηλούς κινδύνους

Η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης – Άγχος ή βοήθεια;

Τον Δεκέμβριο του 2022, η Check Point Research (CPR) άρχισε να εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις του ChatGPT στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Στην προηγούμενη έκθεσή της, έφερε στο προσκήνιο την αύξηση του εμπορίου κλεμμένων λογαριασμών ChatGPT Premium, οι οποίοι επιτρέπουν στους εγκληματίες του κυβερνοχώρου να παρακάμψουν τους περιορισμούς geofencing της OpenAI για να εξασφαλίσουν απεριόριστη πρόσβαση στο ChatGPT.

Ακολούθως, παρουσιάζουμε πως η Check Point Research παρατήρησε πρόσφατα αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων που αξιοποιούν ιστότοπους που σχετίζονται με το εμπορικό σήμα ChatGPT. Αυτές οι επιθέσεις περιλαμβάνουν τη διανομή κακόβουλου λογισμικού και προσπαθειών ηλεκτρονικού ψαρέματος μέσω ιστότοπων που φαίνεται να σχετίζονται με το ChatGPT.

Έχουμε εντοπίσει πολλές καμπάνιες που μιμούνται τον ιστότοπο του ChatGPT με σκοπό να δελεάσουν τους χρήστες να κατεβάσουν κακόβουλα αρχεία ή να αποκαλύψουν ευαίσθητες πληροφορίες. Η συχνότητα αυτών των προσπαθειών επίθεσης αυξάνεται σταθερά τους τελευταίους μήνες, με δεκάδες χιλιάδες προσπάθειες πρόσβασης σε αυτούς τους κακόβουλους ιστότοπους.

Από τις αρχές του 2023 έως τα τέλη Απριλίου, 1 στους 25 νέους τομείς από τους 13.296 νέους τομείς που δημιουργήθηκαν σχετικά με το ChatGPT ή το OpenAI ήταν είτε κακόβουλοι είτε δυνητικά κακόβουλοι.

Ψεύτικα Domains

Μία από τις πιο κοινές τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε συστήματα ηλεκτρονικού ψαρέματος είναι τα παρόμοιοι ή ψεύτικα domains, τα οποία έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε, με μια απλή ματιά, να εμφανίζονται ως νόμιμα ή αξιόπιστα. Για παράδειγμα, αντί για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου boss@company.com, ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ηλεκτρονικού “ψαρέματος” μπορεί να χρησιμοποιήσει boss@cornpany.com. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντικαθιστά το ‘rn’ με το ‘m’. Ενώ αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να φαίνονται αυθεντικά, ανήκουν σε ένα εντελώς διαφορετικό domain που μπορεί να βρίσκεται υπό τον έλεγχο ενός εισβολέα.

Οι phishers μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν ψεύτικα αλλά πιστευτά domains στις επιθέσεις τους. Για παράδειγμα, ένα email που ισχυρίζεται ότι προέρχεται από το Netflix μπορεί να προέρχεται από help@netflix-support.com. Αν και αυτή η διεύθυνση email μπορεί να φαίνεται νόμιμη, δεν ανήκει, ούτε σχετίζεται απαραίτητα με το Netflix.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα κακόβουλων ιστότοπων , τους οποίους έχουμε εντοπίσει:

chat-gpt-pc.online

chat-gpt-online-pc.com

chat-gpt-ai-pc.info

chat-gpt-for-windows.com

Μόλις το θύμα κάνει κλικ σε αυτούς τους κακόβουλους συνδέσμους, ανακατευθύνεται σε αυτούς τους ιστότοπους και ενδεχομένως εκτίθεται σε περαιτέρω επιθέσεις:

Τι πρέπει να κάνετε αν υποψιάζεστε επίθεση ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing)

Εάν υποψιάζεστε ότι μια τοποθεσία Web ή ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να είναι απόπειρα ηλεκτρονικού ψαρέματος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Μην απαντάτε, μην κάνετε κλικ σε συνδέσμους ή μην ανοίγετε συνημμένα: Μην κάνετε ποτέ αυτό που θέλει ένας phisher. Εάν υπάρχει ύποπτος σύνδεσμος, συνημμένο ή αίτημα για απάντηση, μην κάνετε κλικ, ανοίξετε ή στείλετε. Αναφέρετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ομάδα IT ή στην ομάδα ασφάλειας: Οι επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος αποτελούν συνήθως μέρος κατανεμημένων καμπανιών και μόνο και μόνο επειδή πέσατε θύμα της απάτης δεν σημαίνει ότι το έκαναν όλοι. Αναφέρετε αμέσως το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο τμήμα πληροφορικής ή στην ομάδα ασφαλείας, ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν έρευνα και να εκτελέσουν έλεγχο ζημιών το συντομότερο δυνατό. Διαγράψτε το ύποπτο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Μετά την αναφορά, διαγράψτε το ύποπτο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τα Εισερχόμενά σας. Αυτό μειώνει την πιθανότητα να κάνετε αργότερα κατά λάθος κλικ σε αυτό, χωρίς να το συνειδητοποιήσετε. Προσοχή στα παρόμοια και ψεύτικα domains: Σημειώστε τη γλώσσα, την ορθογραφία και το περιεχόμενο στον ιστότοπο στον οποίο κάνετε κλικ. Σημειώστε “μικρά” λάθη στην ορθογραφία και το περιεχόμενο που απαιτεί τη λήψη αρχείων.

Ενώ η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κοινές τακτικές ηλεκτρονικού ψαρέματος και η γνώση των βέλτιστων πρακτικών κατά του ηλεκτρονικού ψαρέματος είναι σημαντική, οι σύγχρονες επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος είναι αρκετά εξελιγμένες ώστε ορισμένες να καταφέρνουν να ξεγλιστρούν.

Προληπτική προστασία χρήστη

