Νova – Sony Pictures Television: ανανέωση της μακροχρόνιας συνεργασίας

Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προχώρησε σε ανανέωση της μακροχρόνιας συνεργασίας της με την Sony Pictures Television (SPT) για τα δικαιώματα Α’ προβολής συνδρομητικής τηλεόρασης των ταινιών και των σειρών της Sony Pictures. Η Nova εμπλουτίζει ακόμη περισσότερο το κινηματογραφικό της περιεχόμενο καθώς όλες οι παραγωγές σε ταινίες και σειρές του μεγάλου studio του Hollywood, θα βρίσκονται αποκλειστικά στα κανάλια Novacinema και την πλατφόρμα ΕΟN στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Η ανανέωση της συνεργασίας με το στούντιο φέρνει στη Nova, μετά την κυκλοφορία τους στους κινηματογράφους, ορισμένους από τους πιο δυνατούς χαρακτήρες των franchises των MARVEL HEROES όπως «Spider – Man: Across the Spider Verse», «Venom», «Morbius», «Kraven The Hunter» και η δυναμική «Madame Web», μαζί με τις μεγάλες παραγωγές μεταξύ των οποίων: Το φετινό blockbuster «Bullet Train» με τον Brad Pitt, το συγκινητικό δράμα «Where the Crawdads Sing» βασισμένο στο best seller με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, η ιρλανδό-βρετανική κομεντί «Joyride» με την Οσκαρική Olivia Colman, το «A Man Called Otto» με πρωταγωνιστή τον Tom Hanks, η πολυαναμένόμενη «Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody» που είναι αφιερωμένη στη ζωή της χρυσής φωνής της δεκαετίας του 80, Whitney Houston και «The Woman King» με πρωταγωνίστρια την Viola Davis (υποψήφια για Βafta και Sag Award 2023).

Επιπλέον, στη Nova ως μέρος της συμφωνίας για την Α’ επιλογή, έρχονται δυνατοί χαρακτήρες και sequels, όπως τα «Insidious chapter 5», «The Equalizer 3», το πολυαναμενόμενο «Gran Turismo», μοναδικά blockbuster sequels όπως τα «Jumanji: Welcome to the Jungle» καθώς και τα κορυφαία «Baby Driver», «Money Monster», «The Social Network», «Blade Runner 2049», «Τ2 Trainspotting», «Call Me By Your Name» ενώ από την πλούσια σε εύρος και βραβεία κλασσική ταινιοθήκη της Sony μεγάλες αγαπημένες επιτυχίες όπως «Gandhi», «Taxi driver», «There’s a Girl in my Soup» «Peggy Sue Got Married» «Steel Magnolias», «Serpico». Παράλληλα, μέσα από τη συμφωνία, η Nova εξασφάλισε επίσης μια μεγάλη επιλογή τηλεοπτικών σειρών πρώτης επιλογής, όπως το “Lucky Hank” και πολύ δυνατό παιδικό περιεχόμενο με πρεμιέρες όπως το “Lyle Lyle Crocodile”, ο πιο διάσημος κροκόδειλος των παιδικών βιβλίων του Bernard Waber με μουσική από τους συνθέτες του «La La Land» και πρωταγωνιστή τον Χαβιέ Μπαρδέμ, καθώς και μια σειρά από τα πιο δυνατά παιδικά franchise όπως: «Angry Birds», «Hotel Transylvania», «Surf’s Up» και «Stuart Little».

Όλα τα παραπάνω θα είναι διαθέσιμα και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ, μαζί με περισσότερες από 4.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Ακόμη, το πρόγραμμα των καναλιών Novacinema διατίθεται με δυνατότητα Catch up 7 ημερών.

Ο Mark Young, EVP Networks and Distribution, EMEA της Sony Pictures Television, ανέφερε: «Είναι φανταστικό να επεκτείνουμε τη συνεργασία με τους φίλους μας στη Nova και να συνεχίσουμε να φέρνουμε το καλύτερο κινηματογραφικό και τηλεοπτικό περιεχόμενο της Sony Pictures Television στους συνδρομητές της στην Ελλάδα και την Κύπρο».

Η Κική Σιλβεστριάδου, CEO της Nova Media δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που επεκτείναμε τη μακροχρόνια συνεργασία μας με τη Sony Pictures Television, διασφαλίζοντας για τους συνδρομητές μας υψηλής ποιότητας περιεχόμενο σε ταινίες και σειρές με την υπογραφή ενός από τα μεγαλύτερα Hollywood studios. Παραμένουμε πιστοί στην υπόσχεσή μας να προσφέρουμε το καλύτερο τηλεοπτικό περιεχόμενο με μεγάλη ποικιλία και εξαιρετική ποιότητα».