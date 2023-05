Ο Sherif Seddik νέος Πρόεδρος Πωλήσεων EMEA στην Check Point Software Technologies

Η Check Point Software Technologies, κορυφαίος πάροχος λύσεων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο παγκοσμίως, ανακοίνωσε σήμερα το διορισμό του Sherif Seddik στη θέση του Προέδρου Πωλήσεων EMEA. Στο νέο του ρόλο, ο Seddik θα επικεντρωθεί στην καθοδήγηση των δραστηριοτήτων ανάπτυξης σε ολόκληρη την περιοχή, ενισχύοντας τη δέσμευση της εταιρείας να παρέχει καινοτόμες λύσεις κυβερνοασφάλειας και να διασφαλίζει την πρόληψη και την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο στο σημερινό εξελισσόμενο τοπίο απειλών.

Πριν την ένταξή του στην Check Point, προσφάτως, ο Seddik ήταν στη Citrix στη θέση του Senior Vice President Commercial Strategy and Go-To-Market και πριν από αυτή, ήταν Senior Vice President of EMEA. Με πάνω από 30 χρόνια διεθνούς εμπειρίας πωλήσεων, μάρκετινγκ και διαχείρισης στον κλάδο της πληροφορικής, κατείχε ηγετικούς ρόλους στη Microsoft, την NCR Corporation και άλλες πολυεθνικές. Με καταγωγή από την Αίγυπτο, ο Seddik είναι κάτοχος B.Sc. in Communications and Electrical Engineering από το Πανεπιστήμιο Ain Shams στο Κάιρο και έχει την έδρα του στη Ζυρίχη.

«Είμαι ενθουσιασμένος που συμμετέχω στην Check Point και ηγούμαι της ομάδας EMEA για την προώθηση της επιχειρηματικής ανάπτυξης και τη διασφάλιση ότι οι πελάτες μας παραμένουν ασφαλείς και ανθεκτικοί απέναντι στις σημερινές απειλές στον κυβερνοχώρο», δήλωσε ο Sherif Seddik, Πρόεδρος Πωλήσεων EMEA της Check Point Software. «Με τις καινοτόμες λύσεις κυβερνοασφάλειας της Check Point και το πλαίσιο 3Cs για ολοκληρωμένη, συνεργατική και ενοποιημένη ασφάλεια, είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να παρέχουμε απαράμιλλη αξία υπηρεσιών στους πελάτες και τους συνεργάτες μας».

Ο Thorsten Freitag, σημερινός Πρόεδρος Πωλήσεων EMEA, αποφάσισε να παραιτηθεί από τον λειτουργικό του ρόλο στο τέλος του 2ου τριμήνου, συνεχίζοντας τη συνεργασία του με την Check Point on a project basis. Ο Freitag διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επέκταση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Check Point στην περιοχή EMEA κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Η Rupal Hollenbeck, Πρόεδρος της Check Point Software, επαίνεσε τη μετάβαση ηγεσίας, δηλώνοντας: «Η εκτεταμένη εμπειρία του Sherif στον κλάδο της πληροφορικής, σε συνδυασμό με το αποδεδειγμένο ιστορικό του στην προώθηση της επιχειρηματικής ανάπτυξης, τον καθιστούν τον ιδανικό ηγέτη για να αναλάβει αυτόν τον κρίσιμο ρόλο στην Check Point. Είμαστε ευγνώμονες για τη συμβολή του Thorsten στην επιχείρησή μας στην περιοχή EMEA και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στις μελλοντικές του προσπάθειες».