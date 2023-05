Η Pylones Hellas συμμετείχε στο 13ο InfoCom Security Conference 2023

H Pylones Hellas, πάροχος ψηφιακών τεχνολογιών και ασφάλειας διαδικτύου, συμμετείχε για μία ακόμη χρονιά, στο ετήσιο συνέδριο 13ο InfoCom Security Conference που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 26 και 27 Απριλίου στις εγκαταστάσεις του Ωδείου Αθηνών.

Στo πλαίσιο του 13ου συνεδρίου InfoCom Security, ο Presales Security Architect της Pylones Hellas, κ. Σπύρος Κυριακόπουλος, ανέπτυξε με ομιλία του την θεματική «Safeguarding Web Apps & APIs with inter–Cloud Security». Όπως τόνισε και ο ίδιος: «Η φετινή οργάνωση του Infocom Security ήταν μια από τις πιο επιτυχημένες μέχρι σήμερα, με σημαντική συμμετοχή εταιριών από το χώρο του Information Security. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε παρουσίαση του Intercloud, όπου παρουσιάστηκε η νέα F5 Distributed Cloud WAAP πλατφόρμα, η οποία μπορεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη λύση στην προστασία web εφαρμογών και APIs».

Στο ίδιο συνέδριο η Pylones Hellas, κήρυξε την έναρξη της ετήσιας έρευνας την οποία διενεργεί με θέμα: “The State of Cybersecurity 2023”. Οι συμμετέχοντες και παρευρισκόμενοι στο συνέδριο, είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος και στην ετήσια Πανελλαδική έρευνα της Pylones Hellas, η οποία βασίζεται στην κυβερνοασφάλεια και τους κινδύνους στους οποίους μπορεί να εκτεθούν τα δεδομένα μίας εταιρείας, ακόμη και αν βρίσκονται στο Cloud. To συνέδριο αποτέλεσε μία σημαντική πηγή για την αποκόμιση αξιόπιστων αποτελεσμάτων από ανθρώπους του κλάδου της πληροφορικής, οι οποίοι έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τα προβλήματα και τους κινδύνους που απειλούν την κυβερνοασφάλεια.

Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι τη Δευτέρα 26/06/2023, οπότε και θα κληρωθεί ένας νικητής ενός PlayStation 5. Μπορείτε να λάβετε μέρος, εδώ: https://survey.zohopublic.eu/zs/2zDHOM