Η Dell Technologies ενισχύει το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας με νέες υπηρεσίες και λύσεις

Η Dell Technologies ανακοινώνει νέες υπηρεσίες και λύσεις ασφαλείας για να βοηθήσει τους οργανισμούς να προστατεύονται από απειλές, αντιμετωπίζουν επιθέσεις και να προστατεύουν τις συσκευές, τα συστήματα και τις cloud υποδομές τους.

Το εβδομήντα δύο τοις εκατό των υπευθύνων του ΙΤ πιστεύουν ότι οι μεταβολές στον τρόπο εργασίας εκθέτει τον οργανισμό τους σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο.1 Το ιδιαίτερα διαμοιρασμένο ΙΤ περιβάλλον δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου και απαιτεί από τους οργανισμούς να αναθεωρήσουν την προσέγγισή τους για την ασφάλεια και την ανάκτηση των δεδομένων και των συστημάτων τους. Οι νέες προτάσεις ασφαλείας της Dell βοηθούν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, ώστε οι οργανισμοί να μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο και να προστατεύσουν την επιχείρησή τους.

«Η συνεργασία μας με την Dell Technologies είναι πολύτιμη για την επίτευξη των ΙΤ στόχων μας, διασφαλίζοντας παράλληλα τα δεδομένα μας και τις ευαίσθητες πληροφορίες των ασθενών σε μια εποχή που τα ιδρύματα παροχής περίθαλψης αποτελούν πρωταρχικούς στόχους των κυβερνοεπιθέσεων.» δήλωσε ο Θεόδωρος Φωτιάς, αντιπρόεδρος υποδομών IT στο Phoenix Children’s Hospital. «Οι λύσεις ασφαλείας της Dell μας προσφέρουν την ηρεμία που χρειαζόμαστε ώστε να επικεντρωθούμε σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία: να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή έρευνα και φροντίδα στους ασθενείς μας».

«Η ασφάλεια είναι χαραγμένη στο DNA της Dell. Είναι ενσωματωμένη στις λύσεις, την υποδομή, την αλυσίδα εφοδιασμού και τα προϊόντα μας», δήλωσε ο Matt Baker, Senior VP Corporate Strategy, Dell Technologies. «Το αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών και λύσεων ασφαλείας μας, βοηθά τους οργανισμούς να αντιμετωπίσουν τις πιο δύσκολες προκλήσεις ασφάλειας και να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη πολυπλοκότητα προκειμένου να παραμείνουν ασφαλείς τα δίκτυα, οι συσκευές και τα συστήματα τους. Βοηθάμε τους πελάτες να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους σε ένα απαιτητικό περιβάλλον».

Το Managed Detection and Response (MDR) Pro Plus συμβάλλει στην προστασία του IT περιβάλλοντος

Η Dell επεκτείνει τις δυνατότητες της MDR λύσης της με το Managed Detection and Response Pro Plus, μια πλήρως διαχειριζόμενη λύση ασφαλείας που βοηθά τους οργανισμούς να αποτρέπουν, να αντιδρούν και να ανακάμπτουν από απειλές ασφαλείας.

Με το Managed Detection and Response Pro Plus, η Dell προστατεύει τα τελικά σημεία, την υποδομή, το λογισμικό, το υλικό και τo cloud με:

Παροχή 24×7 ανίχνευσης και έρευνας των απειλών, ενώ ταυτόχρονα εντοπίζονται τυχόν τρωτά σημεία και δίνεται προτεραιότητα στην κάλυψη τους.

Διεξαγωγή προσομοιώσεων παραβίασης και επίθεσης για να διασφαλιστεί ότι τα υπάρχοντα στοιχεία ελέγχου ασφαλείας ενός οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για web και email, έχουν ρυθμιστεί και λειτουργούν σωστά.

Διεξαγωγή penetration testing για την εύρεση ευάλωτων σημείων του οργανισμού, χρησιμοποιώντας τις ίδιες τεχνικές που χρησιμοποιούν οι έμπειροι χάκερ, επισημαίνοντας δυνητικά ύποπτη δραστηριότητα και προτείνοντας βελτιώσεις για την ασφάλεια.

Παροχή σε μόνιμη βάση εκπαίδευσης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μέσα από συνοπτικές, εύκολες στην εκμάθηση ενότητες για τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων απέναντι στους κινδύνους και την ενθάρρυνση υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών.

Παροχή υποστήριξης με ταχεία αποστολή πιστοποιημένων εμπειρογνωμόνων που θα αξιολογήσουν ένα περιστατικό ασφαλείας και θα αποκαταστήσουν την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης σε περίπτωση παραβίασης.

Η Dell αυξάνει το χαρτοφυλάκιο διαχείρισης απειλών με το CrowdStrike

Εκτός από λύσεις managed services, η Dell ενισχύει τους οργανισμούς προκειμένου να σχεδιάζουν, να διαχειρίζονται και να διασφαλίζουν το ΙΤ περιβάλλον τους. Η Dell προσφέρει πλέον στους πελάτες περισσότερες επιλογές σε λογισμικό κυβερνοασφάλειας με την προσθήκη του CrowdStrike Falcon στο χαρτοφυλάκιο SafeGuard and Response. Με την κορυφαία εγγενή πλατφόρμα cloud του CrowdStrike, οι οργανισμοί μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια εκτεταμένη σειρά άμυνες που επιταχύνουν την έρευνα και την απόκριση απειλών και να προστατεύσουν κρίσιμες περιοχές όπως: τελικά σημεία και εφαρμογές στο cloud, identity και data. Η προσθήκη του CrowdStrike διευκολύνει τους οργανισμούς να βασίζονται στην Dell για τις αυξανόμενες ανάγκες ασφαλείας τους, συμπεριλαμβανομένης της πορείας τους προς μια αρχιτεκτονική Zero Trust με επεκτάσιμες και κορυφαίες στην κατηγορία τους λύσεις.

Η Dell παρέχει προστασία σε επίπεδο hardware για τους commercial υπολογιστές της

Η Dell κατασκευάζει τα πιο ασφαλή commercial PC.2 Παρέχοντας στους οργανισμούς ένα πρόσθετο επίπεδο εμπιστοσύνης με την ενσωμάτωση του τμήματος κατασκευής με την αλυσίδα εφοδιασμού των PC, η Dell λανσάρει μια cloud έκδοση της λύσης Ασφαλούς Επαλήθευσης Εξαρτημάτων (Secured Component Verification – SCV). Η βελτιωμένη αυτή λύση παρέχει στους εταιρικούς πελάτες πρόσθετη διασφάλιση ότι οι υπολογιστές τους παραδίνονται όπως παραγγέλθηκαν και κατασκευάστηκαν από το εργοστάσιο.

Η Secured Component Verification on Cloud συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου παραβίασης των commercial υπολογιστών της Dell. Η Dell δημιουργεί ένα ψηφιακό πιστοποιητικό που αποθηκεύεται σε ένα ασφαλές cloud περιβάλλον, το οποίο καταγράφει βασικά εξαρτήματα του υπολογιστή στο εργοστάσιο. Κατά την παράδοση, το τμήμα IT μπορεί να ελέγξει τους υπολογιστές με βάση τα πιστοποιητικά για να επαληθεύσει την ακεραιότητα των εξαρτημάτων. Η μοναδική αυτή λύση επιτρέπει επίσης στο τμήμα IT να επαληθεύσει ένα σύνολο PC με τη μια, παρέχοντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας και εξοικονομώντας χρόνο.

Το Product Success Accelerator για Cyber Recovery βοηθά στην προστασία από επιθέσεις

Για να βοηθήσει τους οργανισμούς να προετοιμαστούν για μια πιθανή κυβερνοεπίθεση, η Dell παρουσιάζει το Product Success Accelerator (PSX) for Cyber Recovery. Η νέα υπηρεσία βελτιστοποιεί την εφαρμογή και τη λειτουργία ενός πιο ασφαλούς και απομονωμένου χώρου Cyber Recovery , έτσι ώστε οι οργανισμοί να μπορούν να προστατεύουν κρίσιμα data και να διατηρήσουν την επιχειρηματική συνέχεια.

Ως μέρος του αυξανόμενου χαρτοφυλακίου λύσεων και υπηρεσιών ανάκτησης στον κυβερνοχώρο της Dell, το PSX for Cyber Recovery είναι η πρώτη τυποποιημένη υπηρεσία της νέας οικογένειας PSX. Οι εταιρείες μπορούν να επιλέξουν από τρία επίπεδα βοήθειας με βάση τις ανάγκες τους.