Mobile money: Οι συναλλαγές μέσω κινητών έφτασαν τα 1,26 τρισ. δολάρια το 2022

Η αξία των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν μέσω υπηρεσιών mobile money, σε όλο τον κόσμο, αυξήθηκε κατά 22 τοις εκατό μέσα στο 2022, φτάνοντας τα 1,26 τρισεκατομμύρια δολάρια, από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια το 2021.

Σύμφωνα με την έκθεση «State of the Industry Report on Mobile Money 2023» του GSMA, η αγορά των υπηρεσιών που επιτρέπουν πληρωμές μέσω κινητού επεκτείνεται ταχύτερα από το προβλεπόμενο, καθώς οι ψηφιακές υπηρεσίες συνεχίζουν να παρουσιάζουν ενίσχυση της δημοτικότητας τους.

Η έκθεση αποκαλύπτει ότι οι ημερήσιες συναλλαγές μέσω mobile money έφτασαν τα 3,45 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022, από 3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021. Ο GSMA αναφέρει ότι τα ποσοστά υιοθέτησης ξεπερνούν τις προβλέψεις, με τον αριθμό των εγγεγραμμένων λογαριασμών mobile money να αυξάνεται κατά 13 τοις εκατό από έτος σε έτος, από 1,4 δισ. το 2021 σε 1,6 δισ. το 2022.

Την ίδια στιγμή, η έκθεση διαπιστώνει ότι ο κλάδος χρειάστηκε 17 χρόνια για να φτάσει τους πρώτους 800 εκατομμύρια πελάτες, αλλά μόλις πέντε χρόνια για τα επόμενα 800 εκατομμύρια. Υπάρχουν τώρα 315 υλοποιήσεις mobile money σε λειτουργία, σε όλο τον κόσμο, με τις μεταφορές peer-to-peer και τις συναλλαγές cash-in/cash-out να αποτελούν τα πιο δημοφιλή use cases.

Οι πληρωμές λογαριασμών αυξήθηκαν κατά 36 τοις εκατό από έτος σε έτος – ταχύτερα από οποιοδήποτε άλλο use case. Η έκθεση διαπιστώνει, επίσης, ότι έως και 400 εκατομμύρια λογαριασμοί προστέθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και πως τα διεθνή εμβάσματα αυξήθηκαν κατά 28 τοις εκατό από έτος σε έτος, φτάνοντας τα 22 δισεκατομμύρια δολάρια.