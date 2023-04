Η HP ηγείται στην υβριδική εργασία με χαρτοφυλάκιο έτοιμο για το μέλλον

Στο Amplify Partner Conference, η HP ανακοίνωσε νέα προϊόντα και λύσεις που εγκαινιάζουν την επόμενη εποχή της υβριδικής εργασίας για όλους με ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπολογιστικών λύσεων για ευελιξία στον σύγχρονο τρόπο εργασίας.

Με μόνο το 22% των εργαζομένων να αναφέρουν ότι αισθάνονται άνετα σε συνθήκες υβριδικής εργασίας, είναι σαφές ότι οι εταιρείες ακόμη αναζητούν τον καλύτερο τρόπο για την εφαρμογή της. «Οι περισσότερες εταιρείες θέλουν να ξεπεράσουν την εποχή της ‘αναγκαστικής επιστροφής’ στο γραφείο», δήλωσε ο Alex Cho, President of Personal Systems της HP Inc. «Η πρόκληση είναι ότι δεν είναι σίγουρες για τον τρόπο που μπορούν να εντάξουν την υβριδική εργασία. Πιστεύουμε ότι το μέλλον είναι η ‘υβριδική ευελιξία’, η οποία προσφέρει τα καλύτερα στοιχεία της εργασίας από το σπίτι και το γραφείο, οπουδήποτε και αν βρίσκονται οι εργαζόμενοι».

Σύμφωνα με τη μελέτη “Future of Work” της HP, αν και το 80% των εργαζομένων θέλουν να βρίσκονται στο γραφείο κάποιες ώρες, πολλές εταιρείες εξακολουθούν να κάνουν προσπάθεια για να επαναφέρουν τους εργαζόμενους πλήρως στον χώρο εργασίας. Η έρευνα της HP δείχνει ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την επιστροφή στο γραφείο είναι η μη βέλτιστη τεχνολογική εμπειρία. Στην πραγματικότητα, το 89% των εργαζομένων δηλώνει ότι η διαθέσιμη τεχνολογία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που οδηγεί στην απόφαση επιστροφής στον χώρο εργασίας. Ομοίως, από εκείνους που δηλώνουν ότι προσαρμόζονται με άνεση στην υβριδική εργασία, το 90% πιστεύει ότι η πρόσβαση στη σωστή τεχνολογία και τα κατάλληλα εργαλεία οδηγεί σε μια θετική εργασιακή εμπειρία. Για να επιταχυνθεί η επιστροφή των εργαζομένων στην εργασία τους, απαιτείται η σωστή τεχνολογία για βέλτιστες ρυθμίσεις εργασίας, που επιτρέπουν την επιτυχία των εταιρειών και των εργαζομένων τους.

«Η υβριδική εργασία δεν ισοδυναμεί με την εργασία εξ αποστάσεως. Η πραγματική υβριδική εργασία δημιουργεί μια εξαιρετική κουλτούρα που συνδέει τους ανθρώπους, αυξάνει την παραγωγικότητα και δημιουργεί σχέσεις. Η τεχνολογία είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας για να γίνει αυτό», δήλωσε ο Guayente Sanmartin, Global Head of Commercial Systems and Displays Solutions, της HP Inc. «Η HP είναι η μόνη εταιρεία που μπορεί πραγματικά να εφαρμόσει την υβριδική εργασία σε όλους τους χώρους – σπίτι, γραφείο ή οπουδήποτε αλλού – και αναπτυσσόμαστε για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να είναι συνδεδεμένοι, παραγωγικοί και ασφαλείς».

Το HP Presence εμπλουτίζει τις εμπειρίες συνεργασίας στην εποχή της υβριδικής ευελιξίας

Από το 2021, το HP Presence εμπλουτίζει τις εμπειρίες τηλεδιάσκεψης στον υπολογιστή με διαισθητικές καινοτομίες συνεργασίας, ώστε οι άνθρωποι να αισθάνονται πραγματικά συνδεδεμένοι ενώ εργάζονται μαζί από το σπίτι ή το γραφείο. Το HP Presence θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους εμπορικούς φορητούς υπολογιστές HP – από τις σειρές ProBook και Dragonfly μέχρι τους φορητούς Z by HP workstations. Αυτό παρέχει στις εταιρείες τις κρίσιμες λύσεις για την αναζωογόνηση της συνεργασίας, της κουλτούρας, της καινοτομίας και της παραγωγικότητας, ώστε η εργασία εντός ή εκτός γραφείου να είναι μια απρόσκοπτη εμπειρία. Οι καινοτομίες περιλαμβάνουν εμπειρίες πολλαπλών καμερών που επιτρέπουν στους χρήστες να προβάλλονται και ταυτόχρονα να γράφουν σε πίνακα και η Auto Camera Select για εντοπισμό προσώπου κάνει τις συσκέψεις πιο ελκυστικές και φυσικές.

Εργαστείτε απρόσκοπτα από το σπίτι, το γραφείο, σε χώρους συσκέψεων και εν κινήσει

Η επόμενη γενιά συσκευών HP EliteBook και ProBook είναι εξοπλισμένη για κορυφαία συνεργασία με HP Presence και παραγωγικότητα επόμενου επιπέδου. Καθώς οι χρήστες μετακινούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας από το σπίτι στο γραφείο σε αίθουσες συσκέψεων, αυτές οι συσκευές έχουν σχεδιαστεί για υβριδική ευελιξία:

HP EliteBook 800 και 805 G 10 Series PCs : Διαθέτοντας την πιο προηγμένη μετατρέψιμη συσκευή για συνεργασία στον κόσμο, η σειρά καθιστά τις virtual συναντήσεις διαδραστικές και ουσιώδεις με την τεχνολογία HP Presence. Εξοπλισμένη με επεξεργαστή Intel® Core 13ης γενιάς ή επεξεργαστή AMD Ryzen επόμενης γενιάς και μνήμη LPDDR5 έως και 64 GB, η σειρά είναι ασφαλής και έτοιμη να διαχειριστεί από τις επιχειρήσεις.

Υψηλές επιδόσεις σχεδιασμένες για υβριδική ευελιξία

Η HP δίνει νέα πνοή στην καινοτομία με έμφαση στην τεχνολογία και τις λύσεις που όχι μόνο παρέχουν υψηλές επιδόσεις, αλλά αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις μέσω της υβριδικής εργασίας κατά τη συνεργασία σε μεγάλα έργα με πολύπλοκα workflows. Από το 2019, το 71% των εταιρειών έχουν αυξήσει τις εγκαταστάσεις των workstations για να εξασφαλίσουν μελλοντικά τους εργαζόμενους με αξιοπιστία, επεκτασιμότητα και εύκολη απομακρυσμένη πρόσβαση. Το Z by HP με HP Presence παρέχει τα εργαλεία συνεργασίας και τις λύσεις υπολογιστών υψηλής απόδοσης που απαιτούνται για την τροφοδοσία των σημερινών ροών εργασίας.

Οι πιο πρόσφατοι φορητοί workstations ZBook G10 – ZBook Firefly, ZBook Power, ZBook Studio, ZBook Fury – προσφέρουν ισχύ, απόδοση και διάρκεια ζωής της μπαταρίας από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε.

ZBook Firefly G10 και ZBook Power G10: Και τα δύο νέα workstations συνδυάζουν επιδόσεις επαγγελματικού επιπέδου με κινητικότητα. Οι χρήστες μπορούν να παραμείνουν παραγωγικοί με εξαρτήματα επαγγελματικής ποιότητας, βελτιωμένες λειτουργίες συνεργασίας και οθόνες με ακρίβεια χρωμάτων – όλα όσα χρειάζονται για να αναλαμβάνουν έργα από οπουδήποτε. Με επιλογές διαμόρφωσης με τη νέα πλατφόρμα Intel® vPro® που τροφοδοτείται από επεξεργαστές Intel Core 13ης γενιάς , επεξεργαστές AMD Ryzen PRO επόμενης γενιάς και GPU NVIDIA RTX Ada Generation για φορητούς υπολογιστές ή ενσωματωμένα γραφικά AMD Radeon, η HP συμβάλλει στην εξάλειψη των επιβραδύνσεων κατά τη διάρκεια ροών εργασίας υψηλών επιδόσεων, αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγικότητα. Τα ZBook Firefly και ZBook Power θα είναι τα πρώτα στο χαρτοφυλάκιο ZBook που θα προσφέρουν πλέον επεξεργαστές AMD Ryzen και Ryzen PRO για φορητούς υπολογιστές.

ZBook Studio G10: Προωθήστε τις ροές εργασίας με έως και Intel®️ Core™️ i9 CPU,8 NVIDIA RTX™️ Ada Generation Laptop GPU ή GeForce RTX™️ GPU,13 και 64 GB RAM. Αυτός ο υπολογιστής προσφέρει 3D Design, data science και AI computing. Γεμάτος επαγγελματικές επιδόσεις σε ένα κομψό PC που χωράει στην τσάντα σας, ο ZBook Studio είναι σχεδιασμένος για τη δημιουργία σύνθετων μοντέλων εργασίας, την απόδοση σε πραγματικό χρόνο ή την οπτικοποίηση δεδομένων, εν κινήσει.

ZBook Fury G10: Αντιμετωπίζει έντονες ροές εργασίας από οπουδήποτε, διαθέτοντας έναν επεξεργαστή Intel Core HX κατηγορίας desktop για επαγγελματικές επιδόσεις. Ο νέος ZBook Fury συνδυάζεται επίσης με έως και μία NVIDIA RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU, για τους χρήστες που πραγματοποιούν ταυτόχρονη απεικόνιση 3D μοντέλων, εκτελούν προσομοιώσεις, αναλύουν μεγάλα σύνολα δεδομένων ή εκπαιδεύουν μοντέλα μηχανικής μάθησης από οπουδήποτε.

Οι επιτραπέζιοι υπολογιστές Z by HP Performance Desktops, που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, περιλαμβάνουν τον ισχυρότερο single socket workstation στον κόσμο με 4 GPU, επιτρέποντας πολύπλοκες ροές εργασίας πλούσιες σε δεδομένα για υβριδικούς χώρους εργασίας. Οι αναβαθμίσεις του χαρτοφυλακίου Z by HP των ειδικά κατασκευασμένων επιτραπέζιων workstations είναι τώρα διαθέσιμες με επεξεργαστές Intel® Core επόμενης γενιάς και τις πιο πρόσφατες επαγγελματικές GPU NVIDIA RTX. Αυτοί οι επιτραπέζιοι workstations εισαγωγικού επιπέδου απευθύνονται σε χρήστες που θέλουν να κάνουν ένα βήμα προς την ισχύ και την απόδοση, παραμένοντας ταυτόχρονα ευέλικτοι με απομακρυσμένη πρόσβαση για ροές εργασίας υψηλών προδιαγραφών. Οι Z2 Mini G9, Z2 SFF G9, Z2 Tower G9 και Z1 Tower G9 είναι κατασκευασμένοι για σχεδιαστές, μηχανικούς και φοιτητές που εργάζονται σε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα. Ο νέος HP Anyware Remote System Controller θα υποστηρίζεται πλέον και στα Z2 Mini G9, Z2 SFF G9 και Z2 Tower G9. Ως το πιο προηγμένο περιφερειακό απομακρυσμένης διαχείρισης στον κόσμο, δίνει στα τμήματα πληροφορικής τη δυνατότητα παρακολούθησης και διαχείρισης ενός στόλου σταθμών εργασίας από οπουδήποτε. Το χαρτοφυλάκιο επιτραπέζιων σταθμών εργασίας εισόδου Z by HP συνεχίζει να προσφέρει επιδόσεις και ευρεία δυνατότητα επέκτασης για να διατηρούν τους χρήστες στη δημιουργική τους ζώνη.

Να φαίνεστε, να ακούγεστε και να είστε παραγωγικοί σε κάθε χώρο εργασίας

Η υβριδική εργασία δεν είναι απλώς εργασία εξ αποστάσεως – πρόκειται για την παροχή μιας εμπειρίας που λειτουργεί απρόσκοπτα για όσους βρίσκονται στην αίθουσα και για όσους συμμετέχουν εξ αποστάσεως. Η HP και η Poly παρέχουν τώρα το πιο ολοκληρωμένο σύνολο εμπορικών συσκευών τηλεδιάσκεψης για υβριδική εργασία.

Η τελευταία ενημέρωση λογισμικού της Poly, το Poly Video OS 4.0, προσφέρει ισχυρές εμπειρίες, όπως η λειτουργία πολλαπλών καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπορεί να κρατήσει πολλούς ομιλητές στο κάδρο για μία πιο ελκυστική εμπειρία απομακρυσμένης συνεργασίας. Το Poly Video OS 4.0 είναι πλέον διαθέσιμο σε όλες τις κάμερες Poly Studio X Series και το σύστημα τηλεδιάσκεψης Poly G7500. Η Poly Studio X70 είναι η πρώτη και μοναδική μπάρα video για μεγάλες αίθουσες που είναι πιστοποιημένη για το Microsoft Teams, μαζί με την Poly G7500. Επιπλέον, οι μπάρες video Poly Studio X με βάση το Android είναι διαθέσιμες και πιστοποιημένες για το Google Meet.

Είτε πραγματοποιείτε μια προσωπική κλήση, είτε μια κλήση συνδιάσκεψης, είτε ακούτε την αγαπημένη σας μουσική, τα ασύρματα ακουστικά Poly Voyager Free 60 Series που παρουσιάστηκαν πρόσφατα παρέχουν μια υπερυψωμένη εμπειρία επαγγελματικού επιπέδου. Η HP παρουσιάζει ένα μοντέλο εισαγωγικού επιπέδου – το Poly Voyager Free 60 – που έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κινητές συσκευές και συνοδεύεται από μια θήκη φόρτισης. Η σειρά περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις: Poly Voyager Free 60, Poly Voyager Free 60 UC και Poly Voyager 60+ UC. Οι εκδόσεις Poly Voyager Free 60 UC και 60+ UC είναι πλέον πιστοποιημένες για τα Microsoft Teams και Zoom. Όλα τα μοντέλα είναι συμβατά με τις κορυφαίες εφαρμογές ήχου και βιντεοδιάσκεψης.

Με σχεδόν το 70% των χρηστών ποντικιού να αντιμετωπίζουν πόνο γύρω από τον καρπό, το εργονομικό κάθετο ποντίκι HP 920/925 βοηθάει να διατηρείτε το χέρι σας σε μια πιο χαλαρή, φυσική όρθια θέση. Το πιο ευέλικτο εργονομικό κατακόρυφο ασύρματο ποντίκι στον κόσμο, το HP 920/925 διαθέτει αποσπώμενο στήριγμα καρπού για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξίσου εύκολα εν κινήσει. Το HP 920/925 είναι κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμα υλικά και είναι διαθέσιμο σε συσκευασία χωρίς πλαστικό.

Όταν θέλετε να είστε το ίδιο συνδεδεμένοι με τα περιφερειακά σας στο δρόμο όσο και στο σπίτι, παραμείνετε συνδεδεμένοι και παραγωγικοί με το HP 4K USB-C Multiport Hub. Με εξαιρετικά συμπαγή σχεδιασμό, ο διανομέας πολλαπλών θυρών διαθέτει τέσσερις ευέλικτες θύρες USB-C® με υποστήριξη πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων – μια θύρα 65W για την τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, δύο θύρες για τη σύνδεση και φόρτιση αξεσουάρ και μια άλλη θύρα για τη φόρτιση ή τη σύνδεση σε μια οθόνη 4K με πλήρη λειτουργικότητα.

Με το DECT να θεωρείται μία από τις πιο αξιόπιστες μορφές κινητών επικοινωνιών για το λιανικό εμπόριο και τις κάθετες επιχειρήσεις , το ασύρματο τηλέφωνο IP DECT Poly Rove 20 παρέχει την ελευθερία μετακίνησης και την ευελιξία για κλιμάκωση καθώς οι εταιρείες αναπτύσσονται. Κατασκευασμένο για on-site εργαζόμενους, το Poly Rove 20 είναι ένα ακουστικό DECT μίας κυψέλης εισαγωγικού επιπέδου με στιβαρές και ασφαλείς επικοινωνίες και συνδεσιμότητα με μεγάλη εμβέλεια. Εξοπλισμένο με διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και 35 ώρες, συνδυάζεται εύκολα με το Poly B1 Base Station για την υποστήριξη ταυτόχρονων κλήσεων και την επέκταση της εμβέλειας φωνής. Το Rove 20 handset είναι συμβατό με όλα τα τηλέφωνα IP Rove, χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα πρότυπα ασύρματης ασφάλειας DECT, ώστε να μπορείτε να μιλάτε ελεύθερα.

Επέκταση των ορίων για την απομακρυσμένη διαχείριση υπολογιστών

Η υβριδική εργασία έχει καταστήσει την απομακρυσμένη διαχείριση υπολογιστών πιο σύνθετη, αλλά και πιο απαραίτητη. Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, η HP παρουσίασε το HP Wolf Connect, μια λύση συνδεσιμότητας διαχείρισης ΙΤ που παρέχει μια εξαιρετικά ανθεκτική και ασφαλή σύνδεση με απομακρυσμένους υπολογιστές, επιτρέποντας στην ομάδα πληροφορικής να διαχειρίζεται τις συσκευές ακόμη και όταν είναι απενεργοποιημένες ή εκτός σύνδεσης. Χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, η ισχυρή συνδεσιμότητα του HP Wolf Connect συμβάλλει στη διασφάλιση της εύκολης διαχείρησης του προσωπικού που εργάζεται βριδικά από τις ομάδες πληροφορικής. Το HP Wolf Connect μπορεί να μειώσει τον χρόνο και την προσπάθεια που απαιτούνται για την επίλυση των αιτημάτων υποστήριξης, να διασφαλίσει τα δεδομένα από απώλεια ή κλοπή για να μετριάσει μια πιθανή παραβίαση και να βελτιστοποιήσει τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων.

Το HP Wolf Connect με το HP Wolf’s Protect και Trace είναι η πρώτη υπηρεσία λογισμικού στον κόσμο που μπορεί να εντοπίσει, να κλειδώσει και να διαγράψει δεδομένα από έναν υπολογιστή εξ αποστάσεως, ακόμη και όταν αυτός είναι απενεργοποιημένος ή αποσυνδεδεμένος από το Διαδίκτυο. Αυτή η δυνατότητα προστατεύει τα ευαίσθητα δεδομένα εν κινήσει και συμβάλλει στη μείωση του κόστους των τμημάτων πληροφορικής μειώνοντας την ανάγκη για αποκατάσταση ή αντικατάσταση PC.

Το HP Home Delivery κάνει εύκολη την ζωή του προσωπικού που βρίσκεται σε καθεστώς υβριδικής εργασίας

Καθώς οι ομάδες πληροφορικής διαχειρίζονται πλέον προσωπικό που βρίσκεται σε καθεστώς υβριδικής εργασίας, η ρύθμιση των εργαζομένων με τις σωστές συσκευές όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο μπορεί να είναι μια αναξιόπιστη, περίπλοκη και άβολη διαδικασία.

Ως μέρος των υπηρεσιών HP Logistics Services, η λύση HP Home Delivery παραδίδει με ασφάλεια υπολογιστές για επαγγελματική χρήση, οθόνες και περιφερειακά HP, απευθείας στις διευθύνσεις κατοικίας των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο, ώστε οι υβριδικοί εργαζόμενοι να μπορούν να έχουν τις συσκευές τους έτοιμες και να λειτουργούν αμέσως. Οι ενημερώσεις της HP Home Delivery επιτρέπουν πιο αποτελεσματική παραγγελία, παρακολούθηση και απόδειξη παράδοσης.