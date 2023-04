Κέντρο Αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία

Οι ευκαιρίες και τα εμπόδια που παρουσιάζονται κατά την ενσωμάτωση νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων στη λειτουργία των επιχειρήσεων αναδείχθηκαν στο 4ο Ετήσιο Συμπόσιο του Κέντρου Αριστείας του ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία (SEV Center of Excellence in Creative Leadership), με τίτλο «Ο Μαραθώνιος της Ψηφιακής Καινοτομίας και οι Προκλήσεις της Ηγεσίας», που έλαβε χώρα στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Στους συνολικά τέσσερις κύκλους που περιλάμβανε η φετινή διοργάνωση, διακεκριμένοι ομιλητές από την επιχειρηματική και την ακαδημαϊκή κοινότητα παρουσίασαν χαρακτηριστικά παραδείγματα του τρόπου που ηγέτες από διαφορετικούς κλάδους ανταποκρίθηκαν στις προκλήσεις του τεχνολογικού και οργανωτικού μετασχηματισμού.

Το Συμπόσιο άνοιξε με τον χαιρετισμό του ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης, ο οποίος ανέφερε πως «η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων από το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας είναι αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής του ΣΕΒ. Η ανάγκη διεύρυνσης των γνώσεων των εργαζομένων σε θέματα όπως η ηγετική ικανότητα, στρατηγική σκέψη, ψηφιακές τεχνολογίες, διαχείριση αλλαγής, εταιρική κοινωνική ευθύνη, κτλ. είναι καίρια για την Ελλάδα του 2030 και πρέπει να δράσουμε έγκαιρα. Ο ΣΕΒ με το Αlba ανέπτυξαν την εκπαιδευτική πρωτοβουλία «ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ», ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες γέφυρες γνώσης που βοηθούν το ανθρώπινο κεφάλαιο να γίνει ο καταλύτης της ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Αυτές οι γνώσεις δεν αποκτώνται σήμερα στο πλαίσιο της γενικότερης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης για αυτό και το «ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ» έχει εξελιχθεί στο κατεξοχήν πεδίο προσωπικής ανάπτυξης των ανθρώπινου κεφαλαίου των δυναμικών επιχειρήσεων. Μέχρι σήμερα η σύμπραξη ΣΕΒ – Alba έχει αναβαθμίσει τις διοικητικές γνώσεις σε 1.500 στελέχη, έχει προσφέρει υποτροφίες σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Alba Graduate Business School σε 50 στελέχη, ενώ το Κέντρο Αριστείας για τη Δημιουργική Ηγεσία έχει μεταδώσει πρωτοποριακή γνώση σε 760 μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας. Μέσα από τη συνεχή ενίσχυση των τεχνικών, τεχνολογικών και διοικητικών δεξιοτήτων, ενισχύουμε τόσο την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας όσο και την επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων».

Από τη μεριά του, ο Στέλιος Αργυρός, Πρόεδρος του ΔΣ του Alba Graduate Business School – The American College of Greece, δήλωσε σχετικά: «Η στενή συνεργασία ανάμεσα στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος και τον ΣΕΒ αποτελεί βασικό πυλώνα της τριακονταετούς λειτουργίας του Alba. Όλα αυτά τα χρόνια δουλέψαμε σκληρά και εξακολουθούμε να δουλεύουμε για την προώθηση της αριστείας και την ποιοτική αναβάθμιση του εγχώριου ανθρώπινου ταλέντου. Το σημερινό 4ο Συμπόσιο αποτελεί κομμάτι της ευρύτερης μας προσπάθειας να συμβάλλουμε στην ανάδειξη της σημασίας της καινοτομίας ως μοχλό ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων».

Κατά τον δικό του χαιρετισμό, ο Πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, David G. Horner, τόνισε: «Στην πορεία προς ένα δίκαιο ψηφιακό μέλλον, οφείλουμε να αντλήσουμε χρήσιμα συμπεράσματα από την πρόσφατη ιστορία μας. Ενώ η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει τη ζωή μας προς το καλύτερο, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα επιτείνει τις υπάρχουσες ψηφιακές ανισότητες αλλά αντίθετα θα συμβάλλει στην απαλοιφή τους. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα μέλλον όχι μόνο ψηφιακό αλλά ταυτόχρονα δίκαιο και ισότιμο, ένα μέλλον που ωφελεί όλους στην κοινωνία μας».

Ο Νίκος Μυλωνόπουλος, Διευθυντής Κέντρου Αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία και Καθηγητής Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας, Alba Graduate Business School, The American College of Greece, δήλωσε σχετικά: «Η καινοτομία είναι το μέσο της προόδου για τις επιχειρήσεις, τους ανθρώπους και την κοινωνία συνολικά. Σε ένα περιβάλλον ταχείας τεχνολογικής εξέλιξης και κατακλυσμιαίων αλλαγών, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων απαιτεί επιμονή, προσαρμοστικότητα και μια νοοτροπία αντίθετη στον εφησυχασμό. Στη σημερινή εκδήλωση θα αναδειχθεί ο τρόπος που ηγέτες από διαφορετικούς μεταξύ τους κλάδους εφάρμοσαν στην πράξη τις αρχές αυτές στην πορεία ψηφιακής μετάβασης των επιχειρήσεών τους».

Στην πρώτη συζήτηση του Συμποσίου με θέμα «Ψηφιοποίηση στην Εφοδιαστική Αλυσίδα» με συντονιστή τον Παναγιώτη Ανδριανόπουλο, Πρόεδρο και CEO της Planning SA, συμμετείχαν o Γεώργιος Κατινιώτης, Head of Country στην Ocado Technology, o Δημοσθένης Κωστόπουλος, Senior Vice President της Blend360, o Δημήτρης Μποσνίδης, Logistics Manager στην Coca Cola HBC και o Σταύρος Πόνης, Καθηγητής Operations Research & Logistics στο ΕΜΠ. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τις σημαντικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στον κλάδο των logistics, αναλύοντας ζητήματα που σχετίζονται με την αυξημένη εφαρμογή αυτοματισμών και ψηφιοποίησης, την ανάδειξη της σημασίας της ανάλυσης δεδομένων για την κατανόηση τάσεων και τη βελτιστοποίηση λειτουργιών, ενώ συζητήθηκαν θέματα δεξιοτήτων, ανθρώπινου δυναμικού, και οργανωσιακής αλλαγής. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πως εφαρμόζονται ήδη τεχνολογίες αιχμής στην Ελλάδα και υπάρχει υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό να τις αναπτύξει και να τις υποστηρίξει, είναι δε προσιτές σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό εταιρειών που δεν έχουν κάνει τέτοια βήματα ακόμα.

Τη συνεδρία που ακολούθησε με θέμα «Παράδοξα και Ηγεσία στην Ευέλικτη Οργάνωση» συντόνισε ο Νίκος Μυλωνόπουλος, ενώ το πάνελ των ομιλητών στελέχωσαν η Χριστιάνα Γιαννιώτη, Organization & People Advisor στην Interamerican, ο Δημήτρης Λιβάς, Founder και Managing Partner της Agile Actors, ο Σπύρος Μπεθάνης, OmniChannel Customer Experience Platforms Director στην Eurobank και ο Γεώργιος Ρίσκας-Δανιήλ, Strategy Growth Manager της Philip Morris International. Οι ομιλητές, αναφερόμενοι σε συγκεκριμένα παραδείγματα, ανέδειξαν τον τρόπο που εφαρμόζονται στην πράξη οι αρχές της ευέλικτης οργάνωσης ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τις επιδόσεις των επιχειρήσεων. Όλοι οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν την πρακτική σημασία που έχουν οι θεμελιώδεις αξίες της ευέλικτης οργάνωσης. Επιπλέον, οι ομιλητές συμφώνησαν πως η διαφάνεια στην πληροφόρηση επιλύει πολλά από τα προβλήματα της τυπικής ιεραρχικής οργάνωσης με κύρια αυτά της ευθυγράμμισης με τη στρατηγική και της λογοδοσίας. Παρότι αυτή η προσέγγιση επιτρέπει τη διαμόρφωση πιο ευέλικτων και ευπροσάρμοστων οργανισμών που μπορούν να ανταποκριθούν γρήγορα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που αναδύονται, δεν προσφέρεται για όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τέλος, συζητήθηκε εκτενώς το θέμα της αξιολόγησης ατόμων και ομάδων όπου οι ομιλητές συμφώνησαν πως τα εργαλεία της ευέλικτης οργάνωσης προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες μετρήσεων για την παρακολούθηση και βελτίωση της απόδοσης.

Ο Νίκος Μυλωνόπουλος παρέμεινε στη θέση του συντονιστή κατά τη διάρκεια και της τρίτης συζήτησης με θέμα «Μετασχηματισμός στο Λιανεμπόριο», στην οποία συμμετείχαν ο Ηλίας Κατσαρός, Chief Retail Officer στον ΟΠΑΠ, ο Κωνσταντίνος Μπακούλας, Vice President Operations, Solutions & Innovation στην Circana, ο Γεώργιος Μπάλτας, Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής του MSc in Marketing Analytics και ο Γιάννης Παπίδης, Chief Technology & Business Change Officer της Dixons SouthEast Europe. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πως η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου άλλαξε ριζικά τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, μετασχηματίζοντας τον τρόπο που οι άνθρωποι πραγματοποιούν τις αγορές τους. Σύμφωνα με τους ομιλητές, η δυνατότητα αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου έχει προσφέρει στους πελάτες ευκολία, ευελιξία και προσβασιμότητα, ενώ ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο κοινό, παρέχοντας εξατομικευμένη εμπειρία ανεξαρτήτων καναλιού. Συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της πανδημίας στον κλάδο, οι ετερογενείς συμπεριφορές των καταναλωτών, και η ολοένα αυξανόμενη σημασία των δεδομένων για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Στην τέταρτη και τελευταία συνεδρία με τίτλο «Ψηφιακή Καινοτομία στις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες» με συντονιστή τον Μάρκο Ζαχαριάδη, Chair in Financial Technology & Information Systems, Alliance Manchester Business School; Alba Graduate Business School, The American College of Greece συμμετείχαν ο Σπύρος Αρσένης, Head of Business Innovation Development Unit της NBG Business, ο Στέφανος Μυτιληναίος, Chief Operating Officer στην Alpha Bank, ο Θανάσης Πατσάκας, Enterprise Leader της Amazon Web Services EMEA και ο Βασίλης Τραπεζάνογλου, Chairman of the Board της Viva Bank. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την τρέχουσα κατάσταση και τις μελλοντικές δυνατότητες καινοτομίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, αναδεικνύοντας τον τρόπο που η ψηφιακή μετάβαση έχει μετασχηματίσει τον κλάδο μέσω της σύγκλισης αλλά και του ανταγωνισμού μεταξύ fintech και τραπεζών. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Fintech αξιοποιούν τη συγκεκριμένη τεχνολογία για να προσφέρουν καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πως η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών διαμορφώνει πιο εξατομικευμένες και πελατοκεντρικές υπηρεσίες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια.