Η γενετική τεχνητή νοημοσύνη (Generative AI) συνενώνει τον φυσικό και ψηφιακό κόσμο

Νέα μελέτη της Accenture υπογραμμίζει ότι η γενετική τεχνητή νοημοσύνη και άλλες ταχέως εξελισσόμενες τεχνολογίες δημιουργούν ένα λαμπρό νέο μέλλον για τις επιχειρήσεις καθώς ο φυσικός και ο ψηφιακός κόσμος γίνονται άρρηκτα συνδεδεμένοι.

Η μελέτη Accenture Technology Vision 2023, με τίτλο «When Atoms Meet Bits: The Foundations of Our New Reality», διερευνά τις τεχνολογικές τάσεις που καθορίζουν τη σύγκλιση του φυσικού και ψηφιακού κόσμου, καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν να επιταχύνουν άμεσα την επανεφεύρεσή τους.

«Η επόμενη δεκαετία θα οριστεί από τρεις μεγάλες τεχνολογικές τάσεις -το cloud, το metaverse και την τεχνητή νοημοσύνη- οι οποίες συνδυαστικά θα εκμηδενίσουν την απόσταση μεταξύ του ψηφιακού και φυσικού μας κόσμου», δήλωσε ο Paul Daugherty, Group Chief Executive της Accenture Technology. «Ενώ η γενετική τεχνητή νοημοσύνη θα έχει εκτεταμένο αντίκτυπο, οι ηγέτες των επιχειρήσεων θα πρέπει να κινηθούν άμεσα προκειμένου να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές της, καθώς θα απαιτηθούν σημαντικές επενδύσεις σε δεδομένα, ανθρώπους και προσαρμογή δομικών μοντέλων για την ανταπόκριση στις μοναδικές ανάγκες κάθε οργανισμού».

Η εντυπωσιακή εμφάνιση του ChatGPT έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον όλων σχετικά με τη δύναμη της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης να επαυξήσει τις ανθρώπινες ικανότητες. Η Accenture εκτιμά ότι το 40% όλων των ωρών εργασίας θα υποστηρίζεται ή θα ενισχύεται από την τεχνητή νοημοσύνη (language-based AI). Μεταξύ των ηγετών επιχειρήσεων, το 98% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι τα θεμελιώδη AI μοντέλα θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στις στρατηγικές του οργανισμού τους τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια.

Το Accenture Technology Vision 2023 εντοπίζει τέσσερις τάσεις που θα καθορίσουν τη νέα πραγματικότητα:

Γενετική τεχνητή νοημοσύνη ( Generative AI ): Επαυξάνοντας τις ανθρώπινες ικανότητες ως δημιουργικός συνεργάτης ή σύμβουλος, σχεδόν όλα τα στελέχη συμφωνούν ότι το Generative AI θα ενισχύσει σημαντικά τη δημιουργικότητα και την καινοτομία (98%) και θα εγκαινιάσει μια νέα εποχή επιχειρηματικής ευφυΐας (95%).

Η ικανότητα ταυτοποίησης ψηφιακών χρηστών και στοιχείων -η βάση για τη μετάβαση μεταξύ ψηφιακού και φυσικού κόσμου- αντιμετωπίζεται πλέον από το 85% των στελεχών ως στρατηγική προτεραιότητα των επιχειρήσεων και όχι απλώς ως τεχνικό ζήτημα. Τα δεδομένα μου, τα δεδομένα σου, τα δεδομένα μας ( My data , your data , our data ) : Η δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης εξαρτάται άμεσα από τα δεδομένα. Συνεπώς, για την πλήρη αξιοποίησή της είναι απαραίτητη η κατάργηση των σιλό των δεδομένων καθώς και ο εκσυγχρονισμός των βάσεων δεδομένων των επιχειρήσεων. Άλλωστε, το 90% των στελεχών πιστεύει ότι τα δεδομένα αποτελούν βασικό παράγοντα διαφοροποίησης εντός των οργανισμών και των κλάδων.

Βασιζόμενη σε χρόνια έρευνας και έργων με πελάτες, η Accenture έχει δημιουργήσει μια νέα ομάδα, το Generative AI & Large Language Model (LLM) Centre of Excellence, συγκεντρώνοντας 1.600 στελέχη που εστιάζουν στη γενετική τεχνητή νοημοσύνη και αξιοποιούν τη γνώση και την εμπειρία 40.000+ στελεχών τεχνητής νοημοσύνης και δεδομένων σε όλη την Accenture. Για να βοηθήσει στην έγκαιρη ενημέρωση των ηγετικών ομάδων των επιχειρήσεων, η Accenture δημοσίευσε επίσης τη μελέτη «A New Era of Generative AI for Everyone», η οποία παρέχει χρήσιμες κατευθύνσεις για το πώς οι ηγέτες μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα αυτήν την ανατρεπτική τεχνολογία.

Για 23 χρόνια, η Accenture εξετάζει συστηματικά το επιχειρηματικό τοπίο για να εντοπίσει τις τεχνολογικές τάσεις με τη μεγαλύτερη πιθανότητα να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις και τους κλάδους.