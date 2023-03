Κυβερνοασφάλεια & IoT: 1 στους 2 χρήστες αισθάνεται υπεύθυνος για την προστασία των συσκευών του

Η νέα παγκόσμια έρευνα της Kaspersky “The smart home of almost everything: From the fridge to TV, how we’ll embrace the year of the virtual assistant in 2023” αναδεικνύει τις βασικές ψηφιακές συνήθειες, τα εμπόδια και τη χρήση των έξυπνων οικιακών συσκευών.

Μία νέα έρευνα της Kaspersky με θέμα τη χρήση έξυπνων οικιακών συσκευών και τη στάση απέναντι στην ασφάλειά τους, αποκαλύπτει ότι περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές (56%) που έχουν στην κατοχή τους τέτοιου είδους συσκευές, αισθάνονται υπεύθυνοι για την ασφάλειά τους στον κυβερνοχώρο. Τα άτομα ηλικίας 25-34 ετών φαίνεται να ενδιαφέρονται περισσότερο για την προστασία των έξυπνων οικιακών τους συσκευών, με το 54% να ασφαλίζει τις συσκευές που διαθέτει.

Η παγκόσμια βιομηχανία έξυπνων οικιακών συσκευών σημειώνει ταχεία καταναλωτική ανάπτυξη, με αναλυτές της αγοράς να δημιουργούν προσδοκίες για υπερδιπλασιασμό κέρδους στα $106,3 δισεκατομμύρια και $13,1 δισεκατομμύρια έως το 2030, σε τομείς όπως τα έξυπνα συστήματα ασφαλείας και οι έξυπνες κλειδαριές αντίστοιχα. Η νέα έκθεση της Kaspersky παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η αυξανόμενη χρήση έξυπνων συσκευών επηρεάζει τη στάση των χρηστών απέναντι σε θέματα ασφάλειας και προστασίας.

Η προθυμία για ανάληψη ευθύνης για την προστασία των έξυπνων οικιακών συσκευών μπορεί να αποδοθεί στον πιθανό φόβο παραβίασης αυτών. Η έρευνα δείχνει ότι περισσότεροι από τους μισούς χρήστες ανησυχούν ότι το οικιακό τους δίκτυο μπορεί να παραβιαστεί ή ότι το Wi-Fi router ή το σύστημα κάμερας που είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο τούς κατασκοπεύει (56%).

Οι μεγαλύτερες ανησυχίες εκφράστηκαν σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων οικιακής παρακολούθησης, των καμερών που συνδέονται στο διαδίκτυο και των έξυπνων θυρών και κλειδαριών, με έναν στους τρεις χρήστες να παραδέχεται ότι ανησυχεί ιδιαίτερα για την ασφάλεια και την προστασία τους. Έτσι, το 32% των χρηστών των προαναφερθέντων συστημάτων παρακολούθησης/ασφαλείας παραδέχθηκε ότι «ανησυχεί πολύ» για την ασφάλεια και την προστασία των συσκευών τους. Ένα επιπλέον 53% είτε «ανησυχούσε» είτε «ανησυχούσε έως έναν βαθμό».

Η λίστα των μικροσυσκευών που προκαλούν ανησυχία περιλαμβάνει κάμερες συνδεδεμένες στο διαδίκτυο για την παρακολούθηση βρεφών και κατοικίδιων και έξυπνες πόρτες και κλειδαριές, με το 31% και 30% αντίστοιχα να δηλώνουν ότι κατά τη γνώμη τους, η ασφάλειά τους είναι ένα «πολύ ανησυχητικό ζήτημα».

Μεταξύ των συσκευών που προκαλούν τη μικρότερη ανησυχία στους χρήστες είναι οι έξυπνες συσκευές καθαρισμού, όπως οι ηλεκτρικές σκούπες που είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο, με το 35% να δηλώνει ότι η ασφάλεια τέτοιου είδους συσκευών δεν τους αφορά καθόλου. Το ίδιο ισχύει για τα συστήματα κλιματισμού (32%) και τον έξυπνο φωτισμό (34%).

«Καθώς αυξάνονται τα ποσοστά χρήσης έξυπνων συσκευών, βλέπουμε τους χρήστες να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή σε ζητήματα ασφαλείας και να προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια ανώδυνη εμπειρία καθώς δημιουργούν μακροχρόνιες σχέσεις με τις μικροσυσκευές τους. Φαίνεται ότι οι καλές ψηφιακές συνήθειες είναι πιο εγγενείς στους millennials, γεγονός που αποτελεί θετικό σημάδι για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Αυτό υποδηλώνει επίσης ότι στο μέλλον θα μπορούσαμε να δούμε τους παραγωγούς συσκευών IoT και τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου να υποστηρίζουν το έργο τους δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ενδεχομένως ενσωματώνοντας χαρακτηριστικά ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στις προσφορές τους, ώστε να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των καταναλωτών και να τους παράσχουν το επιθυμητό επίπεδο προστασίας», σχολιάζει η Marina Titova, VP Consumer Product Marketing στην Kaspersky.

Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη σε αυτό το link.

Προκειμένου να διατηρήσουμε όλες τις έξυπνες συσκευές ασφαλείς και προστατευμένες, οι ειδικοί της Kaspersky συμβουλεύουν::

Η αγορά μεταχειρισμένων έξυπνων οικιακών συσκευών δεν αποτελεί ασφαλή πρακτική. Το λογισμικό τους μπορεί να έχει υποστεί τροποποίηση από προηγούμενους κατόχους και έτσι να παρέχει σε έναν απομακρυσμένο εισβολέα πλήρη έλεγχο στα έξυπνα οικιακά οικοσυστήματα του χρήστη.

Είναι επίσης σημαντικό να μην ξεχάσετε να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης. Χρησιμοποιήστε έναν περίπλοκο και σύνθετο κωδικό, τον οποίο θα ανανεώνετε τακτικά.

Κρατήστε το δίκτυό σας ασφαλές διατηρώντας τους σειριακούς αριθμούς, τις διευθύνσεις IP και άλλες ευαίσθητες πληροφορίες απόρρητες. Μην κάνετε κοινή χρήση των έξυπνων συσκευών σε κοινωνικά δίκτυα.

Μια αξιόπιστη λύση ασφάλειας θα ήταν επίσης πολύ χρήσιμη για τη διασφάλιση και την προστασία ολόκληρου του έξυπνου οικιακού συστήματος.

Έχοντας αποφασίσει για μια συγκεκριμένη εφαρμογή ή συσκευή, φροντίστε να παραμένετε ενημερωμένοι σχετικά με τις αναβαθμίσεις λογισμικού και τον εντοπισμό τρωτών σημείων. Εγκαταστήστε εγκαίρως όλες τις αναβαθμίσεις που κυκλοφορούν από τους προγραμματιστές.

Η Kaspersky ανέθεσε στην Arlington Research την πραγματοποίηση ποσοτικών διαδικτυακών ερευνών με 21.645 κατόχους έξυπνων οικιακών συσκευών σε 21 χώρες – ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Κίνα, Μεξικό, Βραζιλία, Χιλή, Ρωσία, Τουρκία, Γαλλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ινδία, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Περού, Νότια Αφρική, ΗΑΕ και Σαουδική Αραβία.