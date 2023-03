Νέα υπηρεσία myErgani LIVE από τη SoftOne

Την πρωτοποριακή λύση myErgani LIVE που αυτοματοποιεί πλήρως τη λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας για οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξαρτήτως του συστήματος λογισμικού ή της εφαρμογής μισθοδοσίας που χρησιμοποιεί, παρουσίασε η SoftOne.

Η νέα υπηρεσία myErgani LIVE ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται εύκολα, έγκαιρα και έγκυρα, στις αυξημένες απαιτήσεις διαχείρισης που απορρέουν από την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Με ειδικό mobile application (QR scanner) αλλά και διασυνδεόμενη τόσο με την εφαρμογή “myWorkplace” της SoftOne όσο και με οποιοδήποτε σύστημα φυσικής ωρομέτρησης (BI Timer), η υπηρεσία myErgani LIVE προσαρμόζεται στις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης, προσφέροντας πρακτικά πολλαπλούς τρόπους (αυτόματης) συλλογής και διαβίβασης των δεδομένων προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων της, στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ II.

Ταυτόχρονα, ενσωματώνει και λειτουργία web check-in/check-out για την απομακρυσμένη δήλωση της ώρας προσέλευσης/αποχώρησης, εξυπηρετώντας ιδανικά τις ανάγκες επιχειρήσεων όπως οι Ασφαλιστικές αλλά και οι εταιρείες Security οι οποίες και εντάχθηκαν πρόσφατα στην υποχρεωτική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας. Στο πλαίσιο αυτό, η λύση της SoftOne αξιοποιείται ήδη καθημερινά από πληθώρα επιχειρήσεων των συγκεκριμένων κλάδων, όπως ενδεικτικά οι εταιρείες security G4S , Mega Group, MY SERVICES Facilities, Spartan, DIAPLOUS maritime services, PHOENIX facility services και FALCON και οι ασφαλιστικές εταιρείες AIG, ΟΡΙΖΩΝ 1964, κλπ.

Η υπηρεσία myErgani LIVE παρέχει πλήθος εργαλείων ελέγχου της λειτουργίας της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, όπως η δυνατότητα μαζικής υποβολής δεδομένων στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ (σε περίπτωση αδυναμίας σε πραγματικό χρόνο), ειδοποιήσεις για παραλείψεις ή εσφαλμένες καταχωρήσεις, υπενθυμίσεις κα, διασφαλίζοντας -σε διαρκή βάση- την εναρμόνιση της επιχείρησης με όλες τις διατάξεις της νομοθεσίας.