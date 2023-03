Το 3ο Women in Digital ανέδειξε τις γυναίκες που καινοτομούν και επιχειρούν!

Σε μια κατάμεστη αίθουσα από γυναίκες και άνδρες πραγματοποιήθηκε, στις 7 Μαρτίου του 2023, στο Divani Caravel Hotel, το 3ο Women in Digital, ένα συνέδριο που έχει εξελιχθεί στο ετήσιο meeting point της ελληνικής γυναικείας κοινότητας γύρω από την τεχνολογία. Φέτος, μετά από δύο χρόνια online μετάδοσης, το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε φυσικό χώρο και με ανανεωμένη ατζέντα, δίνοντας το βήμα σε γυναίκες που πρωτοπορούν, που καινοτομούν, που ξεχωρίζουν και που δίνουν το έναυσμα για σημαντικές αλλαγές στην κοινωνία. Οι ομιλήτριες εστίασαν ιδιαίτερα στην ανάγκη να σπάσει η γυάλινη οροφή που σταματά τις γυναίκες από την εξέλιξή τους, αναφέρθηκαν στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να κλείσει το μισθολογικό χάσμα, έκαναν εκτενείς αναφορές στα προγράμματα γονεϊκής φροντίδας για γυναίκες και άνδρες ενώ κατέληξαν ότι η ισότητα ενδιαφέρει και κυρίως συμφέρει και τα δύο φύλα.

Ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου, η κ. Ειρήνη Νόστη, Εμπορική Διεύθυνση, Smartpress, τόνισε πως «το Women in Digital είναι εδώ, πιο ώριμο, έμπειρο, δημιουργικό και πρωτότυπο. Σκεφτήκαμε πολύ για το αν θα έπρεπε ή όχι να γίνει το συγκεκριμένο συνέδριο. Ωστόσο, η τεχνολογία, με την οποία ασχολούμαστε όλοι, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο, είναι το εργαλείο για τον περιορισμό του ανθρώπινου λάθους και την ελαχιστοποίηση τέτοιων τραγικών γεγονότων», υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Η κ. Σόνια Χαιμαντά, δημοσιογράφος και υπεύθυνη προγράμματος του συνεδρίου, τόνισε πως «δεν γιορτάζουμε αλλά τιμούμε την ημέρα της γυναίκας. Δεν έχουμε γιορτή, αλλά ένα συνέδριο στο οποίο θα συζητήσουμε πολλά, με πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες, συζητήσεις και tips».

Κατά τη διάρκεια των χαιρετισμών, η κ. Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, Πρόεδρος, ΕΒΕΑ, ΕΕΔΕΓΕ, Αντιπρόεδρος ΙΜΕ, ανέφερε πως «όλοι εμείς που ερχόμαστε συνεχώς αντιμέτωποι με τα προβλήματα των γυναικών στον εργασιακό στίβο, γνωρίζουμε ότι ο δρόμος προς την άμβλυνση των ανισοτήτων, ούτε σύντομος θα είναι, αλλά ούτε και εύκολος. Είναι χρήσιμο να μιλάμε για τα βήματα προόδου, αλλά αν μείνουμε σε αυτά κινδυνεύουμε να χάσουμε την ουσία. Γιατί η αλήθεια είναι πικρή. Όπως μας πληροφορούν τα Ηνωμένα Έθνη, αν συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό προόδου, ο κόσμος μας θα χρειαστεί 286 ολόκληρα χρόνια για να κλείσει πλήρως το έμφυλο χάσμα. Θα έπρεπε η συγκεκριμένη εκτίμηση να μας έχει τουλάχιστον θορυβήσει, πόσο μάλλον όταν έχουμε μπροστά μας τις κοσμογονικές εξελίξεις που φέρνει η ψηφιακή επανάσταση».

Η κ. Γιώτα Παπαρίδου, Πρόεδρος, ΣΕΠΕ, τόνισε πως «η κοινωνία μας είναι γεμάτη ανισότητες, αντιθέσεις και αντιφάσεις. Και η επιχειρηματική κοινότητα, δυστυχώς, δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό, ούτε και η μετάβαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Παπαρίδου, τα νούμερα δείχνουν πως, αν και το εργατικό δυναμικό παγκοσμίως είναι κατά 50% γυναίκες, οι θέσεις ευθύνης τις οποίες κατέχουν φτάνουν μόλις στο 27% του συνόλου. Την ίδια στιγμή, ενώ οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων στην Ευρώπη είναι κατά 60% γυναίκες, οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε γυναίκες στην Ευρώπη, ώστε να φτάσουν αυτές σε διευθυντικές θέσεις, αποτελούν μόλις το 15%. «Εδώ, ο κλάδος της ψηφιακής τεχνολογίας θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά, γιατί εξελίσσεται και αναπτύσσεται συνεχώς», σημείωσε χαρακτηριστικά, καθώς όποια επιχείρηση δεν εξελιχθεί, θα μείνει πίσω.

Η κ. Στελλα Κάσδαγλη, Πρόεδρος, Women On Top, ανέφερε πως ο συγκεκριμένος οργανισμός πραγματοποίησε έρευνα, σε σχέση με το πώς η επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της εργασίας που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο του covid, επέδρασε στην επαγγελματική ζωή των γυναικών. Τα ευρήματα της έρευνας «δεν ήταν πολύ θετικά», καθώς η προσβασιμότητα στην εργασία δεν αυξήθηκε, η συμφιλίωση επαγγελματικής – ιδιωτικής ζωής σε πολλές περιπτώσεις επηρεάστηκε αρνητικά -τουλάχιστον για το 50% των γυναικών- το cyber harassment παρέμεινε ένα πρόβλημα (με πολλά περιστατικά και κουλτούρες παρενόχλησης να μεταφέρονται στο διαδίκτυο) και οι ψηφιακές δεξιότητες δεν έδειξαν να αλλάζουν ιδιαίτερα. «Στην καρδιά των αρνητικών ευρημάτων βρίσκεται η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων και στρατηγικής για την ανάπτυξη τους στις γυναίκες. Και το δεύτερο είναι οι εργασιακές κουλτούρες, που δεν προωθούν και δεν αγκαλιάζουν πάντα την ισότητα, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, με ουσιαστικό τρόπο».

Η κ. Κατερίνα Φραϊδάκη, Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου – GR.EC.A. με αφορμή μια πρόσφατη συζήτηση που είχε γύρω από τις προκλήσεις στη γυναικεία επιχειρηματικότητα, ανέφερε πως άρχισε να σκέφτεται τι είναι αυτό που λείπει στην επιχειρηματικότητα και τη συμμετοχή της γυναίκας. «Στην ανάλυση αυτή, εγώ νομίζω ότι είναι τρία τα βασικά πράγματα: το πρώτο έχει να κάνει με την έμπνευση. Και με κάποιον τρόπο, είναι υποχρέωση όλων εκείνων που πιστεύουν ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα είναι εκεί έξω, να κάνουμε πράγματα για να μπορέσουμε να δώσουμε έμπνευση». Το δεύτερο έχει να κάνει με το κομμάτι της δικτύωσης, «το οποίο χρειάζεται θέληση και θάρρος» και έχει στο επίκεντρο τη συνεργασία. Και το τρίτο σχετίζεται με την εκπαίδευση, με το κομμάτι του digital skilling και upskilling να αποτελούν από τα σημαντικότερα σημεία, για γυναίκες και άνδρες.

Η κ. Χριστίνα Γιαννόπαππα, Head of the Office of the Executive Director, EUSPA, σε ζωντανή σύνδεση από τη Σουηδία, τόνισε πως η EUSPA προωθεί την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία σε όλα τα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας πως ο χώρος του διαστήματος είναι παραδοσιακά ανδροκρατούμενος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια «τεράστιες προσπάθειες» για την αύξηση των γυναικών. Σύμφωνα με σχετική μελέτη, μόλις το 10% των γυναικών βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης «και θα έλεγα πως γίνονται διάφορες προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα» για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και για να αυξηθούν οι γυναίκες που δραστηριοποιούνται γύρω από τη βιομηχανία του διαστήματος. Σε γενικές γραμμές, «εκτιμούμε ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία του διαστήματος έχει δημιουργήσει περισσότερες από 250.000 θέσεις και ο αριθμός αυτός αυξάνεται ταχύτητα και περιμένουμε να φτάσει τις 400.000 θέσεις μέχρι το 2025. Είναι αντιληπτό πως ο χώρος του διαστήματος δίνει πολλές ευκαιρίες».

Η κ. Άρια Αγάτσα, Αντιπρόεδρος, π. Βουλευτής, π. Αντινομάρχης, ΕΣΗΕΑ, σημείωσε πως, «υπό τη σκιά της ανείπωτης τραγωδίας» στα Τέμπη, «η φετινή παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα των γυναικών δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας ακόμα ετήσιος εορτασμός. Για δύο λόγους: όχι μόνο από σεβασμό προς τα θύματα και προς όλους τους ανθρώπους που έχουν επηρεαστεί από την εθνική τραγωδία στα Τέμπη, αλλά και γιατί δεν μπορούμε να γιορτάζουμε κάτι όταν προσπαθούμε ακόμα, εν έτει 2023, να το κατακτήσουμε. Η ισότητα των φύλων δεν είναι ένα θέμα γυναικείο. Είναι ένα ζήτημα πανανθρώπινο, κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, που αφορά όλες τις κοινωνίες. Δεν χωρίζει τίποτα τις γυναίκες από τους άνδρες, σε κανένα επίπεδο, εργασιακό, μισθολογικό κοινωνικό και επαγγελματικό». «Όταν οι γυναίκες ευημερούν, οι κοινωνίες ευημερούν», υπογράμμισε χαρακτηριστικά η κ. Αγάτσα. «Οι κοινωνίες ισότητας των φύλων είναι πλουσιότερες κοινωνίες, σε όλα τα επίπεδα».

Η κ. Δήμητρα Χατζηγιαννάκη, Υπεύθυνη Ανεύρεσης Πόρων & Επικοινωνίας, Εξέλιξη Ζωής, υποστήριξε πως «υπάρχουν φωτεινά παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι κάθε παιδί, κάθε νέος και νέα, μπορεί να αλλάξει τη ζωή του με τις δικές του δυνάμεις, αρκεί να λάβει την κατάλληλη ενδυνάμωση», αναφέροντας πως «η Εξέλιξη Ζωής είναι εδώ, για να προσφέρει τα κατάλληλα εφόδια, στα πρώτα βήματα προς την ενηλικίωση τους, εφοδιάζοντας τις με γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα τους είναι ωφέλιμες στην μετέπειτα πορεία τους, στον χώρο εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα, και θα τους χαρίσουν προοπτικές και δυναμική στο μέλλον». «Η καθημερινή μας εμπειρία αναδεικνύει την ανάγκη συνεχούς στήριξης και ενδυνάμωσης των νέων γυναικών, χωρίς διακρίσεις, μέσα από την καλλιέργεια γενικότερης παιδείας, την ενίσχυση της δημιουργικότητας τους, την εξοικείωση τους με τις ψηφιακές τεχνολογίες, την κατάρτιση και τη συνεχή επιμόρφωση τους, προκειμένου να συνεισφέρουν δημιουργικά και να συμμετέχουν ενεργά στη σύγχρονη κοινωνία».

Η κ. Έρη Παυλάκη, co-founder Women Do Business, τόνισε πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια μη κερδοσκοπική οργάνωση για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την προαγωγή της ισότητας των φύλλων με βάση την Κρήτη, που ξεκίνησε τις δράσεις της τον Μάιο του 2019, υποστηρίζοντας τις γυναίκες με ενδυνάμωση, εκπαίδευση, σεμινάρια και networking. Μέσα στα τελευταία 2,5 χρόνια, το Women Do Business έχει ήδη υποστηρίξει πάνω από 1700 γυναίκες, ενώ έχουν ξεκινήσει 10 επιχειρήσεις μέσω της συγκεκριμένης οργάνωσης. Στόχος του Women Do Business είναι να φτάσει σε κάθε πόλη και χωριό. Η κ. Παυλάκη σημείωσε πως το Women Do Business αποτέλεσε και μια δική της εσωτερική ανάγκη για να βρει το μονοπάτι και τον δρόμο της. «Και μέσα από εκεί να βρουν τον δρόμο τους και πολλές γυναίκες από την περιφέρεια».

Η κ. Βίβιαν Φατούρου, Legal Executive Cerved Greece, The Legal 500 GC Powerlist, DEI practitioner, Co-leader Lean In Network Greece (Athens), αναφέρθηκε στο τι δεν είναι η παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. «Δεν είναι η μέρα της μανούλας, της φίλης, της συντρόφου, της δεσποινιδούλας. Είναι η επέτειος των κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν οι σουφραζέτες στη Νέα Υόρκη, το 1909. Διεκδικούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας, μεγαλύτερους μισθούς και δικαίωμα ψήφου». «Είναι η μέρα που δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις γυναίκες που αισθάνονται ότι είναι αόρατες ή ότι η φωνή τους είναι πάρα πολύ χαμηλή, να βγουν μπροστά και να εκφράσουν, με το δικό τους τρόπο, αυτό που νιώθει η κάθε μια». Άλλωστε, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, οι γυναίκες έχουν λιγότερες ευκαιρίες για προαγωγή και επαγγελματική εξέλιξη. Και επειδή δεν προωθούνται με τον ίδιο τρόπο με τους άνδρες, είναι λιγότερο πιθανό να φτάσουν στις επιθυμητές θέσεις ηγεσίας. Για κάθε 100 άνδρες που προάγονται από βασικές σε ανώτερες θέσεις εργασίας, προάγονται μόλις 87 γυναίκες, μια έλλειψη κινητικότητας «που προώθησε και ένα μεγάλο μέρος του κινήματος της μεγάλης παραίτησης».

Η κ. Λίτσα Παναγιωτοπούλου, CEO E.VI.A. Intelligent Performance, Πρόεδρος Intale Retail Solutions και Αντιπρόεδρος Papapostolou Healthcare Technologies, Treasurer AmCham και Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευση – Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα, τόνισε πως υπάρχει μια μαγική λέξη: η συνεργασία. Δεν υπάρχει περίπτωση καμίας ούτε προόδου, ούτε ανάπτυξης, ούτε επιχειρηματικότητας, αν δεν έχουμε συνεργασία. Όπως είπε, η συνύπαρξη και η συνεργασία, μεταξύ των φύλων, δημιουργούν καλύτερες ευκαιρίες. «Εάν βάλουμε μαζί τη σταθερότητα που εμείς οι γυναίκες διδάσκουμε στους άνδρες» θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, υπογράμμισε χαρακτηριστικά.